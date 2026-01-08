Chi tiết các sản phẩm Nestlé bị thu hồi tại 37 quốc gia

Thống kê của Nestlé cùng thông báo của Bộ Y tế nhiều nước ngày 7/1 cho thấy làn sóng thu hồi sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ đã vượt ra khỏi châu Âu tới những quốc gia ở châu Mỹ và châu Á…

Ít nhất 37 quốc gia, bao gồm hầu hết các nước châu Âu, cũng như Australia, Brazil, Trung Quốc và Mexico, đã đưa ra cảnh báo sức khỏe về các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em của Nestlé. Dù vậy, hiện chưa có trường hợp mắc bệnh nào được xác nhận liên quan đến các lô sữa công thức SMA, BEBA, NAN và Alfamino mà Nestlé đã thu hồi.

Việc thu hồi này càng gây thêm áp lực lên nhà sản xuất KitKat và Nescafe cùng với ông Philipp Navratil, Giám đốc điều hành mới và là người đang tìm cách vực dậy tăng trưởng tập đoàn. Mới nhất, Bộ Y tế Brazil cho biết việc thu hồi sản phẩm của Nestlé là một biện pháp phòng ngừa sau khi phát hiện độc tố trong các sản phẩm có nguồn gốc từ Hà Lan.

Trong khi đó, Nestlé Australia cho biết các lô hàng bị thu hồi tại nước này được sản xuất tại Thụy Sĩ. Còn Nestlé Trung Quốc cho biết họ đang thu hồi các lô sữa công thức nhập khẩu từ châu Âu.

Bộ Y tế Áo thông báo việc thu hồi ảnh hưởng đến hơn 800 sản phẩm từ hơn 10 nhà máy và là đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử của Nestlé. Trước đó, ngày 5/1, Nestlé UK & Ireland phát đi thông báo thu hồi tự nguyện một số lô sữa công thức SMA dành cho trẻ sơ sinh và sữa theo giai đoạn tại Vương quốc Anh và Ireland.

Một số lô sữa bột trẻ sơ sinh Beba, Alfamino của Nestlé bị thu hồi tại Đức do nghi nhiễm độc tố.

Doanh nghiệp cho biết quyết định này được đưa ra với tinh thần thận trọng tối đa, nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe cho trẻ nhỏ. Theo Reuters, đợt thu hồi này bắt đầu từ tháng 12 với quy mô nhỏ, nhưng sau đó được mở rộng khi tập đoàn phát hiện vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên liệu.

Nguyên nhân được xác định là một sự cố chất lượng ở nguyên liệu dầu axit arachidonic do một nhà cung cấp lớn cung ứng. Sau khi phát hiện rủi ro, Nestlé đã tiến hành kiểm tra toàn bộ lượng nguyên liệu này cũng như các hỗn hợp dầu được sử dụng trong quá trình sản xuất sữa công thức.

Khi việc xét nghiệm hoàn tất, tập đoàn quyết định thu hồi các lô sản phẩm có nguy cơ, đồng thời chuyển sang sử dụng nguồn cung thay thế. Để hạn chế gián đoạn nguồn hàng, Nestlé cho biết đang tăng công suất tại một số nhà máy và đẩy nhanh việc đưa các sản phẩm không bị ảnh hưởng từ kho phân phối ra thị trường.

Rủi ro được nhắc tới là khả năng nhiễm cereulide - một độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh cảnh báo độc tố này khó bị phá hủy trong quá trình nấu nướng, kể cả khi dùng nước sôi để pha sữa. Cereulide có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng xuất hiện nhanh như nôn mửa và đau quặn bụng.

Nestlé hiện nắm gần 25% thị phần dinh dưỡng trẻ sơ sinh toàn cầu - thị trường được ước tính có quy mô hơn 92 tỷ USD. Dù tập đoàn không công bố doanh thu chi tiết theo từng sản phẩm, mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe, trong đó có sữa công thức, chiếm khoảng 16,6% tổng doanh thu năm 2024. Trong bối cảnh này, cổ phiếu Nestlé đã giảm hơn 3% trong hai phiên giao dịch gần đây.

Tập đoàn Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa công thức SMA, BEBA, NAN và Alfamino.

Nestlé cũng nhấn mạnh, tất cả các sản phẩm khác của hãng, cũng như các lô không thuộc phạm vi thu hồi của cùng dòng sản phẩm, vẫn an toàn để sử dụng. Công ty khuyến cáo bất kỳ phụ huynh nào có lo ngại về sức khỏe của trẻ nên liên hệ với chuyên gia y tế để được tư vấn.

Chiều ngày 7/1, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã có công văn hỏa tốc gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sản phẩm kém chất lượng theo quy định pháp luật.

Cụ thể, thông tin về các sản phẩm sữa bị thu hồi, theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA,) dẫn nguồn từ Nestlé, như sau:

STT Tên sữa Trọng lượng/Dung tích Số lô Hạn sử dụng 1 SMA Advanced First Infant Milk 800 gram 51450742F1, 52319722BA, 52819722AA Trước tháng 5/2027 2 SMA Advanced Follow-On Milk 800 gram - 52879722AA- 51240742F2- 51890742F2 - Trước tháng 4/2027- Trước tháng 5/2027- Trước tháng 8/2027 3 SMA Anti Reflux 800 gram - 52099722BA- 51570742F3, 52099722BB, 52739722BA - Trước tháng 4/2027- Trước tháng 6/2027 4 SMA ALFAMINO 400 gram - 51210017Y1- 51220017Y1- 51200017Y3- 51250017Y1, 51390017Y1, 51420017Y2, 51430017Y1, 51460017Y1- 51690017Y2, 51690017Y3, 51700017Y1, 51710017Y1, 51740017Y1- 52760017Y5, 52790017Y1, 52860017Y1- 53100017Y3, 53110017Y1, 53140017Y1, 53140017Y2, 53150017Y1 - Trước tháng 1/2027- Trước tháng 2/2027- Trước tháng 4/2027- Trước tháng 5/2027- Trước tháng 6/2027- Trước tháng 10/2027- Trước tháng 11/2027 5 SMA First Infant Milk 400 gram - 51350346AA- 52750346AD - Trước tháng 5/2027- Trước tháng 10/2027 6 SMA First Infant Milk 800 gram - 51170346AA, 51170346AB- 51340346AB- 51580346AA, 51590346AA, 51590346AB- 52760346AB, 52760346AD, 52780346AA, 52750346AE - Trước tháng 4/2027- Trước tháng 5/2027- Trước tháng 6/2027- Trước tháng 10/2027 7 SMA First Infant Milk 1,2 kg - 51340346BE- 52740346BA, 52750346BA - Trước tháng 11/2026- Trước tháng 4/2027 8 SMA LITTLE STEPS First Infant Milk 800 gram - 51220346AD- 51540346AC- 52740346AD - Trước tháng 5/2027- Trước tháng 6/2027- Trước tháng 10/2027 9 SMA Comfort 800 gram - 51240742F3, 51439722BA, 51479722BA, 51769722BA, 52049722AA- 52620742F3 - Trước tháng 5/2027- Trước tháng 9/2027 10 SMA First Infant Milk 200 ml - 52860295M, 52870295M, 52870295M, 53030295M, 53040295M- 53220295M, 53230295M, 53070295M, 53080295M - Trước tháng 10/2026- Trước tháng 11/2026 11 SMA First Infant Milk 70 ml 53170742B1 - Trước tháng 11/2026 12 SMA Lactose Free 400 gram - 51150346AB, 51719722BA, 51759722BA, 51829722BA, 51979722BA, 52109722BA, 53459722BA- 51500346AB- 53299722BA - Trước tháng 4/2027- Trước tháng 5/2027- Trước tháng 8/2027

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino; báo cáo số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam; báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/1.

Thông tin chính thức trên website Nestlé Việt Nam.

Tối 7/1, website chính thức của Nestlé Việt Nam đã đăng tải thông tin liên quan đến việc thu hồi có tính chất phòng ngừa sản phẩm sữa bột dành cho trẻ nhỏ tại châu Âu.

Theo đó, Nestlé Việt Nam khẳng định: Không thực hiện việc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào trong các lô sản phẩm bị thu hồi tại danh sách đã được thông báo ở các quốc gia châu Âu .

Nestlé Việt Nam cũng không thực hiện đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu BEBA, Alfamino và không phân phối các sản phẩm này trên tất cả các kênh phân phối tại Việt Nam (bao gồm: phân phối trực tiếp, phân phối thông qua đối tác, thương mại điện tử hoặc các hình thức phân phối khác).

"Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và sự an toàn của sản phẩm với trách nhiệm cao nhất, đồng thời cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch cho người tiêu dùng," thông cáo báo chí viết.