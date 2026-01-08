Chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức kỷ lục, giá dầu giảm hơn 1%

"Những gì xảy ra ở Nam Mỹ sẽ không làm thay đổi triển vọng kinh tế Mỹ, từ góc nhìn của thị trường chứng khoán”, một nhà quản lý danh mục nhận xét...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (7/1) trong trạng thái không đồng nhất, với hai trong số ba chỉ số chính trượt khỏi mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước, do hai nhóm cổ phiếu tài chính và năng lượng bị bán mạnh.

Giá dầu thô cũng đi xuống trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm về kế hoạch nhập khẩu dầu thô Venezuela mà Tổng thống Donald Trump mới công bố.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,34%, còn 6.920,93 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 466 điểm, tương đương giảm 0,94%, còn 48.996,08 điểm. Trước đó, cả hai chỉ số này cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên ngày thứ Ba.

Riêng chỉ số Nasdaq tăng, với mức tăng 0,16%, chốt phiên ở mức 23.584,27 điểm.

Tài chính và năng lượng, hai nhóm cổ phiếu có sự khởi đầu năm 2026 mạnh mẽ và giữ vai trò chủ lực trong sự đi lên của thị trường trong những phiên gần đây, đồng loạt giảm trong phiên này, với mức giảm mỗi nhóm hơn 1%.

Những cái tên ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ. Các cổ phiếu Big Oil như Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips ghi nhận mức giảm lớn nhất trong nhóm năng lượng.

Áp lực đối với các cổ phiếu dầu lửa trong phiên này đến từ việc Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền lâm thời của Venezuela sẽ bán cho Mỹ tới 50 triệu thùng dầu, trị giá gần 2 tỷ USD. Thông tin này làm gia tăng mối lo về sự gia tăng nguồn cung dầu trong lúc thế giới đang thừa dầu.

“Việc giá dầu không tăng trong những phiên gần đây phản ánh niềm tin rằng sẽ không xảy ra sự thiếu hụt nguồn cung dầu. Thay vào đó, rủi ro dư thừa cung dầu vẫn đang lớn”, nhà quản lý danh mục cấp cao Keith Buchanan của công ty Globalt Investments nhận định với hãng tin CNBC.

Việc Mỹ can thiệp vào Venezuela vào cuối tuần vừa rồi và bắt Tổng thống Nicolas Maduro của nước này dường như không khiến giới đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall lo ngại. Tâm lý ham thích rủi ro của các nhà đầu tư cổ phiếu vẫn tăng cao trong những phiên giao dịch đầu tiên của năm 2025, thể hiện qua những mức điểm kỷ lục mới được thiết lập.

“Những gì xảy ra ở Nam Mỹ sẽ không làm thay đổi triển vọng kinh tế Mỹ, từ góc nhìn của thị trường chứng khoán”, ông Buchanan nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,74 USD/thùng, tương đương giảm 1,22%, đóng cửa ở mức 59,96 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,14 USD/thùng, tương đương giảm 2%, còn 55,99 USD/thùng.

Hôm thứ Ba, giá cả hai loại dầu cũng đều giảm hơn 1 USD/thùng vì mối lo về sự dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay.

Nhận định về kế hoạch bán dầu của Venezuela cho Mỹ, nhà phân tích Ole Hvalbye của ngân hàng SEB cho rằng số lượng dầu của kế hoạch này là tương đối nhỏ. “Nếu xét đến tổng lượng dầu trong dự trữ dầu lửa chiến lược của Mỹ, hiện ở mức khoảng 413 triệu thùng, thì con số 30-50 triệu thùng dầu không hề lớn”, ông nói.

Ngân hàng Morgan Stanley ước tính tình trạng thừa dầu toàn cầu có thể đạt tới mức 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026 do nhu cầu tăng yếu mà nguồn cung dầu từ OPEC+ tăng lên sau các đợt tăng hạn ngạch sản lượng liên tiếp trong năm 2025. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.