Kiểm tra 2.000 cơ sở dịch vụ dễ phát sinh hoạt động mại dâm trong năm 2025

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố năm 2025. Mục tiêu nhằm tăng cường các hoạt động phòng ngừa tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội.

Thành phố cũng phấn đấu trong năm 2025, không phát sinh mới các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; phòng ngừa, giảm thiểu số người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm, ngăn chặn sự gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, riêng về công tác thanh tra, kiểm tra, thành phố đặt ra chỉ tiêu 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời.

Phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 120 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm; xét xử 100 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

Đáng chú ý, trong năm 2025, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; các cơ sở có biểu hiện phức tạp về tệ nạn mại dâm phải kiểm tra ít nhất một lần.

Tập trung vào các khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... đang hoạt động kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội.

Triệt xóa 1 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại đường Giải Phóng (khu vực ngã ba bến xe Giáp Bát đến lối rẽ vào phố Đại Từ - phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) và không phát sinh điểm mới.

Đồng thời, duy trì không để tái hoạt động trở lại 10 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa. Trong đó, có 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm gồm: Khu vực đường 32 (xã Đức Thượng, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức); Quốc lộ 6, khu vực bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa), và Khu vực Chùa Tổng - La Dương (phường Dương Nội) thuộc quận Hà Đông.

Khu vực đường Trần Duy Hưng (Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); đường Kim Giang (đoạn từ Cầu Tó đến đường Nghiêm Xuân Yêm, thuộc địa bàn xã Thanh Liệt), Ngã ba Ngọc Hồi - Liên Ninh (xã Ngọc Hồi - Liên Ninh), và Tuyến đường Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ (xã Tân Triều - Tả Thanh Oai - Thanh Liệt - Vĩnh Quỳnh - thị trấn Văn Điển) thuộc huyện Thanh Trì.

Ba điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng gồm: Đường ven sông Tô Lịch đoạn gần cầu Nguyễn Khánh Toàn (phường Cống Vị, Vĩnh Phúc, Ngọc Khánh, Ba Đình); Phố Yersin - Vườn hoa Pasteur (phường Phạm Đình Hổ), Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư (phường Bạch Đằng) đều thuộc quận Hai Bà Trưng.

Để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan duy trì hoạt động kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, thông qua đó tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm và xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm.

Nâng cao hiệu quả quản lý kiểm soát các trang mạng xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động môi giới, tổ chức hoạt động mua dâm thông qua mạng xã hội.

Cùng với đó, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời những dấu hiệu hoạt động mại dâm, không để lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tổ chức triệt xóa các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, không để phát sinh điểm mới.

Đặc biệt, duy trì không để tái hoạt động trở lại tại các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa trên địa bàn. Duy trì quản lý chặt chẽ những đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các địa bàn, điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, nhất là các điểm giáp ranh giữa các địa phương.

Tổ chức điều tra, khám phá các vụ án, triệt xóa các tổ chức phạm tội liên quan đến hoạt động mại dâm, giảm dần tệ nạn mại dâm ở địa bàn công cộng và tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm; tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp, tổ chức hoạt động mại dâm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.