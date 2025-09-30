Thứ Ba, 30/09/2025

Hà Nội: Ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước các công trình xây dựng vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Khởi Anh

30/09/2025, 10:10

Chiều 29/9, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024 của HĐND Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 33 của Luật Thủ đô)...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, HĐND TP Hà Nội thống nhất sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 3 Nghị quyết như sau:

Công trình xây dựng thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy nhưng được tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt hoặc văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Công trình thi công không đúng theo thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm duyệt hoặc thẩm định đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Công trình xây dựng, phần công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành mà đã đưa vào hoạt động đã bị đình chỉ hoạt động nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

Trường hợp công trình xây dựng, phần công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 3 Nghị quyết này thuộc địa giới hành chính từ hai xã, phường trở lên thì chủ tịch UBND cấp xã nơi hành vi vi phạm được phát hiện đầu tiên hoặc nơi có phần diện tích công trình vi phạm lớn hơn có trách nhiệm áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước là người có thẩm quyền chấm dứt việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 6 như sau: Công trình xây dựng thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết này có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Công trình xây dựng thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết này có văn bản thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản thẩm định có nội dung điều chỉnh thiết kế về phòng cháy, chữa cháy hoặc văn bản góp ý của cơ quan có thẩm quyền đối với phương án thi công, khắc phục của tổ chức, cá nhân vi phạm.

Công trình xây dựng, phần công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trường hợp tại khoản 6 Điều 3 Nghị quyết này được xem xét chấm dứt việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước khi đã khắc phục và có các tài liệu theo các trường hợp như sau:

Có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy hoặc quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp bị đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời đã hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động hoặc đã chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời đã hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động đối với trường hợp bị đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc trường hợp tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết này được xem xét chấm dứt việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước khi đã khắc phục và có các tài liệu theo các trường hợp như sau:

Trường hợp cơ sở bị đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy: Đã có quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp cơ sở bị đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Đã khắc phục xong các nội dung vi phạm là nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ hoạt động, đồng thời đã hết thời hạn đình chỉ hoạt động.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau: Trong thời hạn 1 ngày kể từ khi nhận được văn bản, giấy tờ quy định tại Điều 6 Nghị quyết này kèm theo đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân vi phạm, người có thẩm quyền thi hành công vụ có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản về việc chấp hành của người vi phạm (theo mẫu biên bản số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 8 như sau: Công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 3 Nghị quyết này có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản thẩm định có nội dung điều chỉnh thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản góp ý của cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương án thi công, khắc phục của tổ chức, cá nhân vi phạm.

Theo Tờ trình, việc xây dựng, ban hành Nghị quyết nhằm quy định chi tiết các nội dung khoản 4 Điều 33 Luật Thủ đô giao cho HĐND Thành phố quy định về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, đồng thời phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Việc ban hành nghị quyết bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất, tính hợp hiến, hợp pháp trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn quản lý tại địa phương, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở (nhất là cấp xã) đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của các cơ quan liên quan trong việc triển khai áp dụng Nghị quyết.

