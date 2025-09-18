Hà Nội đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề xuất mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản...

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Theo dự thảo tờ trình, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cho biết thực hiện Luật Thủ đô 2024, thành phố được dùng 0,8 quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi thành phố quản lý để chi thu nhập tăng thêm.

Việc này nhằm mục tiêu khuyến khích tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc, đảm bảo đời sống sinh hoạt trên địa bàn Thủ đô, hiện có chỉ số giá tiêu dùng cao hơn các tỉnh, thành khác.

Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 46 chỉ áp dụng trong năm 2025. Từ ngày 1/7/2025, cấp huyện tại các tỉnh, thành phố kết thúc hoạt động, và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Toàn bộ công việc của các quận, huyện, thị xã chuyển, bàn giao cho 2 cấp thực hiện tiếp tục, đặc biệt công tác giải quyết các thủ tục hành chính với số lượng hồ sơ ngày càng nhiều.

Vì vậy, khối lượng công việc và áp lực đối với cán bộ, công chức hiện nay lớn hơn nhiều so với trước đây. Nhiều người phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc, làm việc xa nhà, ảnh hưởng đến đời sống và tinh thần.

Vì vậy, TP. Hà Nội đề xuất chi thu thập tăng thêm năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý, nhằm tiếp tục hỗ trợ thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng, thực hiện khối lượng công việc lớn trong tình hình mới, và trang trải cho chi phí cuộc sống khá cao tại Thủ đô.

Theo dự thảo Nghị quyết, mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định. Việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp, sau khi đã bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, và bảo đảm các chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội do Trung ương ban hành.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm của cơ quan, đơn vị bằng quỹ lương cơ bản (gồm lương theo ngạch, bậc, chức vụ), nhân với mức trích do Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội quyết định.

Mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Kết thúc năm 2026, căn cứ nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo, đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố cho những năm tiếp theo, nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Dự kiến, nếu Nghị quyết được thông qua sẽ áp dụng ngay trong năm 2026.