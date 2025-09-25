Lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội giảm mạnh trong tháng 8

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn trong tháng 8/2025 đã giảm mạnh so với tháng 7, cho thấy người lao động đang thận trọng hơn trong việc thay đổi công việc trong giai đoạn còn lại của năm 2025…

Trong tháng 8, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận 6.811 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (giảm 262 trường hợp so với tháng trước).

Thành phố đã thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 5.240 trường hợp, giảm khoảng 41% (giảm 3.653 hồ sơ) so với tháng trước, với số tiền hỗ trợ 181,4 tỷ đồng.

Trong tháng, có 608 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, 503 hồ sơ đủ điều kiện xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin trên 5.240 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận thấy, trong tháng 8, lao động nữ tiếp tục là nhóm có nguy cơ thất nghiệp cao hơn so với nam giới. Có trên 60% số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là nữ so với chỉ khoảng 40% là lao động nam giới.

Nhóm lao động từ 25 - 40 tuổi và trên 40 tuổi vẫn chiếm đa số trong số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhóm tuổi 25 - 40 chiếm 64,77% (tăng 4,77% so với tháng trước), là nhóm có tỷ lệ cao nhất. Nhóm tuổi trên 40 tuổi chiếm 28% (tăng nhẹ so với 24% của tháng 7), cho thấy tình trạng thất nghiệp ở nhóm trung niên ít có biến động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 8, các chính sách về thị trường lao động tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Trung tâm đã tư vấn về việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp và chính sách pháp luật lao động cho 46.148 lượt người lao động, 1.603 lượt doanh nghiệp; giới thiệu việc làm cho 4.044 lượt người.

Bên cạnh đó, tổ chức 21 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 4 phiên giao dịch việc làm trực tuyến), có 600 lượt đơn vị tham gia tuyển dụng với tổng số 12.747 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh; 3.396 lượt người lao động được phỏng vấn tại các phiên giao dịch việc làm, 1.255 người lao động được nhận hồ sơ, tuyển dụng.

Cũng trong tháng 8, đã có 73 người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề, với số tiền hỗ trợ là 298,5 triệu đồng.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, thông qua các biện pháp hỗ trợ tài chính, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp và hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề. Qua đó, giúp người lao động sớm trở lại thị trường.

Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết hiện nay đơn vị này đang đào tạo 3 nghề cho lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp gồm: kỹ thuật pha chế đồ uống; kỹ thuật chế biến món ăn; tin học văn phòng.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp tuyên truyền thu hút thêm 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo hơn 40 ngành nghề để người lao động có nhiều lựa chọn như: chăm sóc sắc đẹp, phun xăm thêu, điện dân dụng, điện lạnh dân dụng...

Để tiếp tục hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã/phường trên địa bàn thành phố trong các hoạt động hỗ trợ, giải quyết việc làm, tuyên truyền và cung ứng kịp thời các thông tin thị trường lao động cho các doanh nghiệp, người lao động.

Cùng với đó, tổ chức triển khai đồng bộ, đa dạng các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy trong các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn thành phố.