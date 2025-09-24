Hà Nội sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành công văn
chỉ đạo về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước,
tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.
Việc sắp xếp nhằm thực hiện nghiêm túc
các chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, bảo đảm không gián đoạn hoạt động,
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công. Đồng thời, không ảnh hưởng tiêu cực đến
chất lượng dịch vụ công, nhất là trong y tế và giáo dục.
Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, công tác
sắp xếp được triển khai đồng bộ ở 3 cấp.
Đối với tổ chức hành chính, thực hiện rà soát, trình cấp
có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ
quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc. Cùng với đó, nghiên cứu, tiếp tục đề xuất phương án sắp xếp tinh
gọn các tổ chức bên trong của các sở, ban, ngành.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong lĩnh vực giáo dục, Sở
Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm căn cứ định hướng của Ban Chỉ đạo về tổng
kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tại Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày
21/9/2025, đề xuất
phương án sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức các trường trung học phổ thông (nếu
cần thiết), theo hướng
thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.
Đề xuất phương án sắp xếp theo hướng
tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.
Ủy ban nhân dân xã, phường đề xuất
phương án sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức các trường trung học cơ sở, tiểu
học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có.
Đối với lĩnh vực y tế, Sở Y tế được giao kiện toàn
hệ thống y tế dự phòng hiện đại, đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế
kịp thời dịch bệnh. Giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp thành phố hiện có. Song song đó, rà soát kiện toàn, sắp xếp
lại trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện.
Ủy ban nhân dân xã, phường quan tâm đầu
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân lực. Tập trung hoàn thiện chức
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp
công lập...
Đối với doanh nghiệp nhà nước, giao Sở Tài chính chủ trì
phối hợp với cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phương án sắp xếp.
Trong đó tập trung vào việc nghiên cứu phát triển một số
doanh nghiệp công nghệ số chiến lược thuộc thành phố có quy mô lớn để phát triển hạ tầng số, dẫn dắt định hướng
hoạt động chuyển đổi số quốc gia, có khả năng, năng lực cạnh tranh quốc tế. Cơ
cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.
Các sở, ngành, địa phương có
trách nhiệm hoàn thành việc xây dựng phương án sắp xếp và gửi về Sở Nội vụ để tổng
hợp, trình Ủy ban nhân dân thành
phố báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.
Ủy ban nhân dân xã, phường chủ động xây
dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi
quản lý theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, bảo đảm tổ chức triển
khai đồng bộ với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, kịp
thời đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.