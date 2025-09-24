Hà Nội sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, công tác sắp xếp được triển khai đồng bộ ở 3 cấp, bao gồm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước...

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

Việc sắp xếp nhằm thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, bảo đảm không gián đoạn hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công. Đồng thời, không ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dịch vụ công, nhất là trong y tế và giáo dục.

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, công tác sắp xếp được triển khai đồng bộ ở 3 cấp.

Đối với tổ chức hành chính, thực hiện rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc. Cùng với đó, nghiên cứu, tiếp tục đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các sở, ban, ngành.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm căn cứ định hướng của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tại Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21/9/2025, đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức các trường trung học phổ thông (nếu cần thiết), theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Đề xuất phương án sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Ủy ban nhân dân xã, phường đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức các trường trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có.

Đối với lĩnh vực y tế, Sở Y tế được giao kiện toàn hệ thống y tế dự phòng hiện đại, đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh. Giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp thành phố hiện có. Song song đó, rà soát kiện toàn, sắp xếp lại trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện.

Ủy ban nhân dân xã, phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân lực. Tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập...

Đối với doanh nghiệp nhà nước, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phương án sắp xếp.

Trong đó tập trung vào việc nghiên cứu phát triển một số doanh nghiệp công nghệ số chiến lược thuộc thành phố có quy mô lớn để phát triển hạ tầng số, dẫn dắt định hướng hoạt động chuyển đổi số quốc gia, có khả năng, năng lực cạnh tranh quốc tế. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm hoàn thành việc xây dựng phương án sắp xếp và gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ủy ban nhân dân xã, phường chủ động xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, bảo đảm tổ chức triển khai đồng bộ với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.