Hà Nội: Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Phân khu đô thị thể thao Olympic 16.000ha

Quy mô nghiên cứu Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000, khoảng 16.081ha, thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh, Thành phố Hà Nội. Dự án hướng tới hình thành tổ hợp đô thị thể thao - du lịch - sinh thái hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế…

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5397/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000.

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh (Hà Nội); với tổng diện tích khoảng 16.081ha, trong đó, Khu A là 3.280ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tập trung phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng đô thị và hạ tầng kết nối, đặc biệt là các trục giao thông chiến lược như đường Vành đai 4, Vành đai 5 vùng Thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội.

Quy hoạch Phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A cũng góp phần hiện thực hóa định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng tới hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch và sinh thái quy mô lớn, với các “làng Olympic” hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội Olympic trong tương lai.

Trong nội dung quy hoạch, phạm vi, ranh giới, diện tích đất đai, quy mô dân số, cũng như các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được xác định rõ ràng, gắn với định hướng phát triển bền vững. Dự án kỳ vọng sẽ mở rộng không gian đô thị phía Nam, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ của Thủ đô.

Theo nhiệm vụ được phê duyệt, quy hoạch hướng đến xây dựng một đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, đô thị nén (TOD) - nơi tập trung các trung tâm thể thao, khu vui chơi, du lịch, dịch vụ và các khu dân cư chất lượng cao. Đồng thời, khu vực này cũng trở thành đầu mối giao thông trọng điểm, kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực đô thị và nông thôn.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, bổ sung hệ thống đường trục, đường nội bộ, bảo đảm tính liên thông, phục vụ nhu cầu kết nối giao thông và phát triển cảnh quan đặc thù. Việc tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan cần tuân thủ nguyên tắc phát triển ổn định, bền vững; xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các hạng mục ưu tiên đầu tư trong giai đoạn tới.

Theo Quyết định 5397/QĐ-UBND, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) là đơn vị tổ chức lập quy hoạch; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội là cơ quan thẩm định; UBND Thành phố Hà Nội là cơ quan phê duyệt. Thời gian lập đồ án không quá 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.