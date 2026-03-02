Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị
Dũng Hiếu
02/03/2026, 15:44
Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 14, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Hà Nội, khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị, coi đây là thước đo hiệu quả điều hành và niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.
Sáng 2/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 (Đơn vị bầu cử số 14) đã tiếp xúc cử tri, báo cáo chương trình hành động và vận động bầu cử tại khu vực Sơn Tây – Tùng Thiện – Đoài Phương.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Sơn Tây, kết nối trực tuyến tới phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới, trong đó các vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, vi phạm trật tự xây dựng – đất đai và an toàn thực phẩm tiếp tục đặt ra cấp thiết.
Thành phố xác định xử lý dứt điểm “5 điểm nghẽn” này là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với hiệu quả điều hành và niềm tin của nhân dân.
Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Đơn vị bầu cử số 14 trình bày chương trình hành động, cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất; kịp thời phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Hội đồng nhân dân và các cơ quan chức năng.
Chủ tịch UBND thành phố cho biết Hà Nội sẽ tập trung triển khai các mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII; tổ chức thực hiện đồng bộ Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuộc sống.
Thành phố đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững; phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026–2031; quản lý chặt chẽ ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch.
Đối với từng điểm nghẽn cụ thể, Hà Nội đẩy nhanh các tuyến vành đai, phát triển đường sắt đô thị, giảm phương tiện cá nhân; tăng cường các giải pháp giảm phát thải, xử lý rác thải và nước thải; hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước, hồ điều hòa nhằm hạn chế ngập úng; siết chặt kỷ cương quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng công nghệ số.
Về kiến nghị của cử tri liên quan đến bảo tồn di sản và phát triển du lịch, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định khu vực Sơn Tây – Tùng Thiện – Đoài Phương là trục văn hóa trọng điểm phía Tây Hà Nội, với Đường Lâm là hạt nhân phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử. Quan điểm của thành phố là bảo tồn gắn với phát huy giá trị và tạo sinh kế cho người dân, bảo đảm đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo nghề.
Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của cử tri Đơn vị bầu cử số 14 trong quá trình xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại.
5
điểm nghẽn lớn của Hà Nội được nêu rõ gồm:
-
Ùn tắc giao thông;
-
Ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí;
-
Ngập úng đô thị;
-
Vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai
-
An toàn thực phẩm
