Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng” các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Yêu cầu người đứng đầu các cấp khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành kế hoạch, đề án khả thi, phù hợp thực tiễn, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tinh thần hành động xuyên suốt là “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Ngày 25/2, ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Thành ủy và kết nối trực tuyến tới 885 điểm cầu của 126 xã, phường và các Đảng ủy trực thuộc, với hơn 150 nghìn cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thành phố tham dự.

Việc triển khai ngay sau Hội nghị toàn quốc thể hiện tinh thần vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm và tiên phong của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô trong tổ chức thực hiện các nghị quyết lớn của Trung ương theo quan điểm đột phá, hành động và phát triển.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trình bày tóm tắt Chương trình số 05-CT/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Chương trình hành động số 06-CTr/TU cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời báo cáo dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng trình bày dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, làm rõ các định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết thực hiện chỉ đạo của Trung ương, cùng với các tỉnh, thành ủy trong cả nước, ngay sau hội nghị toàn quốc sáng 25/2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ và thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Cụ thể hóa bốn chương trình hành động, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung vào những nội dung cốt lõi. Đối với giáo dục và đào tạo, Hà Nội xác định đây là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc và Thủ đô. Giáo dục Thủ đô không chỉ hướng tới mục tiêu dẫn đầu cả nước mà phải phấn đấu đạt trình độ ngang bằng về chất lượng với giáo dục của các thủ đô phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tầm nhìn và mục tiêu được xác định là xây dựng nền y tế Thủ đô tương xứng với vị thế trung tâm của cả nước; phấn đấu đưa Hà Nội trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực và thế giới. Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh, công bằng, liên tục; thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, đặc biệt quan tâm tới các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Về phát triển kinh tế nhà nước, Hà Nội khẳng định vai trò chủ đạo của khu vực này, tập trung vào sáu trụ cột lớn, trong đó nhấn mạnh bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực, ngành nghề then chốt, thiết yếu như hạ tầng đô thị xanh, đô thị số, đô thị thông minh; giao thông đa phương thức; nhà ở đa mục tiêu; môi trường và cảnh quan sinh thái; năng lượng và các công nghệ chiến lược.

Để các chương trình hành động thực sự đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị ở cả bốn cấp từ thành phố đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương cụ thể hóa các chương trình hành động thành các kế hoạch, đề án khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn, đơn vị, với tinh thần xuyên suốt “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu triển khai chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, sáng tạo; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, qua đó tạo động lực tinh thần và nguồn lực vật chất để đưa các quyết sách chiến lược của Trung ương và Thành ủy vào cuộc sống nhanh nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy làm đầu mối theo dõi, đôn đốc chặt chẽ tiến độ thực hiện các chương trình hành động trong toàn Đảng bộ; kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tháo gỡ ngay những “điểm nghẽn”, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và xin ý kiến Trung ương đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.