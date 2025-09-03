Hà Nội tái cấu trúc quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai
Phan Dương
03/09/2025, 11:56
Theo UBND TP. Hà Nội, việc tái cấu trúc quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện trên môi trường điện tử là điều cấp thiết...
UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định 1231/QĐ-TTPVHCC phê duyệt phương án thí điểm tái cấu trúc quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố.
Quyết định nêu rõ: thời gian qua, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp trong các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, phải di chuyển nhiều lần do người dân không được cung cấp đầy đủ thông tin về tiến trình giải quyết hồ sơ, quy trình thực hiện chưa có tính thống nhất toàn Thành phố, tài liệu, dữ liệu chưa được đồng bộ, liên thông.
Nhiều trường hợp người dân đến cơ quan Thuế để nhận Thông báo về nghĩa vụ tài chính, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính sẽ đến cơ quan Thuế để xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc nộp Thông báo về nghĩa vụ tài chính kèm theo biên lai giấy đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ và nhiều lần đi lại để hỏi thông tin, tài liệu.
Liên quan đến công tác này, ngày 25/7/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Công điện số 05/CĐ-BTC về việc đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đối với các lĩnh vực: ngân sách nhà nước, thuế, quản lý công sản và đăng ký kinh doanh…
Theo đó, UBND TP. Hà Nội nhận định việc tái cấu trúc quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện trên môi trường điện tử là điều cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.
Về phương án tái cấu trúc quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, Hà Nội quyết định:
Lược bỏ bước Cơ quan Thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ. Cơ quan Thuế tham gia vào Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, nhận Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cùng hồ sơ kèm theo từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ được luân chuyển trên Hệ thống. Sau khi xác định nghĩa vụ tài chính, cơ quan Thuế đồng bộ Thông báo về nghĩa vụ tài chính từ hệ thống chuyên ngành lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thông báo này sẽ được đồng bộ từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính để cung cấp bản điện tử cho người dân, doanh nghiệp.
Cũng theo phương án tái cấu trúc, người dân, doanh nghiệp tiến hành nộp thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhận biên lai điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Biên lai điện tử sẽ đồng bộ về Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. Trường hợp bị lỗi đồng bộ, người dân, doanh nghiệp tiến hành cung cấp biên lai điện tử cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ (100% bổ sung trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia). Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ chuyển Thông báo về nghĩa vụ tài chính cùng biên lai điện tử tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ.
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu Thông báo về nghĩa vụ tài chính và biên lai điện tử, thay cho văn bản của cơ quan Thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, và tiến hành các bước tiếp theo trong quy trình giải quyết đối với từng thủ tục hành chính cụ thể.
Người dân, doanh nghiệp sẽ nhận được tin báo khi có Thông báo về nghĩa vụ tài chính và khi biên lai điện tử được chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Toàn bộ quy trình xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển bước tiếp theo sau khi hoàn thành được thực hiện liên thông, toàn trình trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Phương án tái cấu trúc được áp dụng cho toàn bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường mà theo quy định pháp luật cần xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai bởi cơ quan Thuế.
Thời gian bắt đầu áp dụng cho hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 3/9/2025 đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh và từ ngày 1/10/2025 đối với thủ tục hành chính cấp xã.
