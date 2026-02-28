Hàng loạt giải pháp chống lãng phí trong đầu tư dự án

Ngày 28/2/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành chỉ thị về việc tăng
cường công tác quản lý trong hoạt động đầu tư xây dựng và quản
lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình xây dựng...
NHIỀU TỒN TẠI LÀM GIẢM HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ
ÁN
Chỉ thị nêu rõ: trong thời gian qua, hoạt động đầu
tư xây dựng đã có những bước tiến đột phá mạnh mẽ, cả về lượng
và chất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng - an ninh.
Song, bên
cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy vẫn còn một số
dự án có những tồn tại, hạn chế, gián tiếp hoặc trực tiếp dẫn
đến lãng phí nguồn lực trong hoạt động đầu tư xây dựng như: đầu
tư chưa phù hợp quy hoạch; đầu tư kém hiệu quả; đầu tư dàn trải,
thiếu vốn trong quá trình triển khai...
Bên cạnh đó, công tác khảo sát, thiết kế chưa sát với thực tế và điều
kiện đặc thù của vùng, miền; công tác giải phóng mặt bằng chậm,
thiếu hụt nguồn vật liệu, năng lực nhà thầu yếu, chưa quyết liệt
xử lý nhà thầu chậm tiến độ làm kéo dài thời gian thực hiện dự
án; vẫn còn tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng làm giảm tuổi
thọ của công trình...
“Các
tồn tại này làm giảm hiệu quả đầu tư các dự án”, nội dung chỉ thị nhấn mạnh.
Nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư... Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ
chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 08, Công điện 02 của
Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 11; nghiêm túc thực
hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật
liên quan trong suốt quá trình đầu tư xây dựng; chủ động nhận diện
và xử lý kịp thời hoặc kiến nghị xử lý các hành vi gây lãng phí,
không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”.
Để chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong đầu tư dự án, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2025 về đẩy mạnh phòng, chống lãng phí, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 02/01/2026 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
Ngày 10/12/2025, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BCT- BXD-BNN&MT-KTNN-TTCP hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Theo đó, với UBND
các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị chỉ đạo các sở,
ban, ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư
để xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng ngay từ bước
chuẩn bị đầu tư dự án; tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng tiến
độ. Chủ động tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh
tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án đang triển khai thi công, đặc
biệt tại các dự án chậm tiến độ kéo dài.
Đẩy nhanh công tác thanh,
quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng theo đúng quy định;
tập trung quyết toán dứt điểm tại các dự án đã hoàn thành từ
nhiều năm nhưng chưa quyết toán. Phối hợp các chủ đầu tư để xác
định nhu cầu và kế hoạch sử dụng vật liệu xây dựng thông thường
(cát, đất, đá) đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công các dự án…
Với cấp
quyết định chủ trương đầu tư, người quyết định đầu tư, chủ đầu
tư và các tổ chức, cá nhân liên quan, Bộ trưởng yêu cầu: Tổ chức lập, thẩm
định, phê duyệt chủ trương đầu tư đúng trình tự, thủ tục, thẩm
quyền; mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư,
thời gian thực hiện dự án phải được nghiên cứu, tính toán tuân
thủ quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc nâng khống sơ bộ tổng
mức đầu tư làm ảnh hưởng đến khả năng cân đối và bố trí nguồn
vốn trong kế hoạch đầu tư công.
NGHIÊM CẤM THÔNG ĐỒNG, MÓC NGOẶC TRONG PHÊ
DUYỆT DỰ ÁN
Trong lập, thẩm
tra, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư, thiết kế
xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công
trình, chỉ thị nêu rõ: “Nghiêm cấm các hành vi thông
đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ
sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng, đơn giá, áp đặt
chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ. Nghiêm cấm quyết
định đầu tư khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ
trương đầu tư theo quy định; quyết định đầu tư/ điều chỉnh dự án
đầu tư, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều
chỉnh thiết kế không đúng thẩm quyền, không đúng với các nội dung
về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vượt mức vốn đầu tư công trong chủ
trương đầu tư/dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết
định”.
Tại chỉ thị trên, lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu các bên liên quan xây dựng kế hoạch
lựa chọn nhà thầu tổng thể đảm bảo phù hợp với đặc điểm của dự
án, địa giới hành chính, các yếu tố kỹ thuật, thời gian thực
hiện. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động đấu thầu
để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm theo các quy định
của pháp luật và quy định của Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu.
Nghiêm
cấm dàn xếp thông thầu, quy định các điều
kiện bất hợp lý không phù hợp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, quyết
liệt chỉ đạo các nhà thầu bố trí đầy đủ nguồn lực để triển khai
tổ chức thi công ngay sau khi khởi công, đảm bảo tiến độ theo đúng
biểu tiến độ chi tiết đã được chấp thuận; chủ động trong việc tập
kết các loại vật liệu có yêu cầu khối lượng lớn nhằm đảm bảo
tiến độ thi công theo kế hoạch.
Đối với các nhà
thầu/gói thầu/dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ,
phải xác định chính xác nguyên nhân, thực hiện ngay các giải pháp
khắc phục, kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ theo các quy
định của hợp đồng, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ do chậm
xử lý nhà thầu…