Trang chủ Chính sách

Bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng vẫn giữ giá cao, thanh khoản hạn chế

Anh Khoa

12/08/2025, 14:18

Bất động sản nghỉ dưỡng quý 2/2025 ghi nhận nguồn cung mở mới tăng, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới khá, nhưng giá bán vẫn neo cao nên nhìn chung thanh khoản chung chưa thể bứt phá.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) cho biết trong quý 2/2025, toàn thị trường có hơn 2.300 sản phẩm mở bán mới, gấp hơn 2 lần so với quý trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nguồn cung mới đạt hơn 3.200 sản phẩm, tương đương năm trước, nhưng chỉ bằng 29% cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, nguồn cung vẫn mang tính cục bộ, 80% nguồn cung mở mới đến từ sản phẩm một dự án tại Hải Phòng.

Ngoài ra, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới trong quý đạt 52%, ứng với 1.200 giao dịch. Mức hấp thụ tích cực này chủ yếu nhờ những dự án “tự tin” mở bán thuộc các chủ đầu tư uy tín, có năng lực tài chính vững, quỹ đất đẹp và chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu thực, đồng thời áp dụng đa dạng chính sách chiết khấu, hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc… Dù vậy, tính chung 6 tháng năm 2025 có tổng cộng 1.600 sản phẩm giao dịch thành công, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Về giá bán, theo Vars, mặt bằng giá sơ cấp của phân khúc này vẫn neo ở mức cao. Trong quý, một số dự án đã giảm giá từ 5 – 7% để kích cầu và đẩy nhanh tiến độ bán hàng, trong khi nhiều dự án có mức giá cao phải tạm dừng mở bán.

Trên thị trường thứ cấp, giá bán đã thoát “đáy” khi tâm lý nhà đầu tư dần tích cực hơn với kỳ vọng vào triển vọng phục hồi của thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, giao dịch diễn ra rất chọn lọc, tập trung chủ yếu vào những dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng đảm bảo thuộc các khu vực du lịch trọng điểm.

Vars cho rằng áp lực chi phí đầu vào, nhất là chi phí đất đai tăng cao là nguyên nhân khiến dự án gặp khó khăn trong tái cơ cấu sản phẩm và giá bán. Hơn nữa, chi phí tài chính phát sinh trong thời gian tạm dừng dự án cũng buộc chủ đầu tư phải nâng giá khi “hồi sinh” nhằm đảm bảo lợi nhuận. Vì vậy, dù triển khai nhiều ưu đãi dài hạn như: giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lãi suất  trong 12–24 tháng hay tặng nội thất… nhưng hiệu quả chưa đạt kỳ vọng.

Thời gian tới, đơn vị nhận định nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng sẽ phục hồi rõ nét hơn khi một số dự án quy mô lớn đã khởi công ra mắt. Nguồn cung chủ yếu là sản phẩm phẩm căn hộ dịch vụ tại các khu vực du lịch trọng điêm. Song song đó, nhu cầu tiếp tục cải thiện khi du lịch phục hồi và hạ tầng giao thông được đẩy mạnh.

Cùng với những dự báo tích cực, thực tế, số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính cũng chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10,7 triệu lượt người, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước và là số lượng khách đến nước ta đạt mức cao nhất của sáu tháng đầu năm trong nhiều năm qua.

Các thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 lần lượt là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Campuchia, Ấn Độ, Autralia, Malaysia, Nga…

Theo đó, với tiềm năng, lợi thế sẵn có cùng chiến lược và giải pháp cụ thể, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 22–23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 – con số vượt xa kết quả của những năm trước.

Mặt khác, báo cáo từ Bộ Xây dựng cho biết 6 tháng qua, toàn quốc đã đưa vào khai thác thêm một số đoạn tuyến thuộc 6 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước đưa vào khai thác là 2.268km.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công 6 dự án, khánh thành đưa vào khai thác 3 dự án; thông xe kỹ thuật 3 dự án; hợp long cầu Rạch Miễu 2…

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: