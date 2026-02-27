Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 700.000 căn nhà trong giai đoạn 2021 - 2030

Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Đồng Nai sẽ phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 87 triệu m2 sàn nhà ở trên toàn tỉnh, tương đương với khoảng 700.672 căn nhà...

Ngày 27/2, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030.

Tổng nhu cầu nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030 được dự kiến khoảng hơn 822.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, giai đoạn 2021 - 2030, Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 87 triệu m2 sàn nhà ở trên toàn tỉnh, tương đương khoảng 700.672 căn. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 33 m2 sàn/người, trong đó, khu vực đô thị đạt 33,8 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt 32 m2 sàn/người.

Đến năm 2030, Đồng Nai nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên toàn địa bàn lên 99,5% (bao gồm cả khu vực đô thị và nông thôn), đồng thời, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ xuống còn 0,5%.

Về định hướng tổng thể, việc phát triển nhà ở được yêu cầu bảo đảm tính liên kết giữa các khu vực động lực và các khu vực khác trong tỉnh, phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các khu vực trọng điểm được xác định gồm khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đô thị sân bay Long Thành, hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai, các khu công nghệ cao, khu thương mại tự do và các đô thị trung tâm vùng sau sáp nhập.

Chương trình phát triển nhà ở cũng hướng tới việc tăng nguồn cung nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của nhóm hộ gia đình thu nhập trung bình, thu nhập thấp và các đối tượng chính sách. Thị trường bất động sản nhà ở được định hướng phát triển theo hướng bền vững, minh bạch, đặt dưới sự điều tiết và giám sát của Nhà nước, bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các chiến lược, kế hoạch phát triển nhà ở, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ và lãng phí tài nguyên đất.

Tỉnh Đồng Nai cũng sẽ ưu tiên phát triển các dự án nhà ở quy mô lớn, hiện đại, thông minh, bền vững; phát triển các dự án nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, logistics, du lịch sinh thái ven sông Đồng Nai, sông Bé; phát triển nhà ở theo mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) dọc các tuyến metro, đường sắt đô thị và trục giao thông chính kết nối TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với chương trình phát triển nhà ở, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thông qua nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi điều chỉnh bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với tổng diện tích tự nhiên hơn 12.700 nghìn km2, gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 72 xã và 23 phường.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch xác định 4 khâu đột phá phát triển gồm: Định hướng chiến lược; phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển đô thị và du lịch; phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành gắn với mô hình đô thị sân bay, đồng thời, hoàn thiện hệ thống kết nối hạ tầng nội tỉnh, liên vùng và quốc tế theo hướng đồng bộ, hiện đại và thích ứng biến đổi khí hậu.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, triển khai các dự án đô thị, du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng ven sông, ven núi và ven hồ. Các khu vực được định hướng phát triển như: Chuỗi đô thị - du lịch - dịch vụ khu vực lân cận sân bay Long Thành; khu đô thị - du lịch núi Chứa Chan, hồ Núi Le; khu đô thị - du lịch hồ Suối Giai; khu đô thị - du lịch núi Bà Rá - Thác Mơ; cùng chuỗi đô thị ven sông Đồng Nai tại các khu vực Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch.

Bên cạnh đó, tỉnh dự kiến hình thành các tổ hợp giáo dục và đào tạo đại học quy mô lớn tại các đô thị Long Thành, Nhơn Trạch, Long Khánh và Đồng Xoài.