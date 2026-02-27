Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 700.000 căn nhà trong giai đoạn 2021 - 2030

Ngày
27/2, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, các đại biểu đã biểu quyết
thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai
giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng
nhu cầu nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030
được dự kiến khoảng hơn 822.000 tỷ đồng.
Theo
nghị quyết vừa được thông qua, giai đoạn 2021 - 2030, Đồng Nai đặt mục tiêu
hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 87 triệu m2 sàn nhà ở trên toàn tỉnh,
tương đương khoảng 700.672 căn. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 33 m2
sàn/người, trong đó, khu vực đô thị đạt 33,8 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt
32 m2 sàn/người.
Đến
năm 2030, Đồng Nai nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên toàn địa bàn lên
99,5% (bao gồm cả khu vực đô thị và nông thôn),
đồng thời, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên
cố và nhà ở đơn sơ xuống còn 0,5%.
Về
định hướng tổng thể, việc phát triển nhà ở được yêu cầu bảo đảm tính liên kết
giữa các khu vực động lực và các khu vực khác trong tỉnh, phù hợp với định hướng
quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các khu vực
trọng điểm được xác định gồm khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đô thị
sân bay Long Thành, hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai, các khu công nghệ cao,
khu thương mại tự do và các đô thị trung tâm vùng sau sáp nhập.
Chương
trình phát triển nhà ở cũng hướng tới việc tăng nguồn cung nhà ở có mức giá phù
hợp với khả năng chi trả của nhóm hộ gia đình thu nhập trung bình, thu nhập thấp
và các đối tượng chính sách. Thị trường bất động sản nhà ở được định hướng phát
triển theo hướng bền vững, minh bạch, đặt dưới sự điều tiết và giám sát của Nhà
nước, bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các chiến lược, kế hoạch
phát triển nhà ở, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ và lãng phí tài nguyên đất.
Tỉnh
Đồng Nai cũng sẽ ưu tiên phát triển các dự án nhà ở quy mô lớn, hiện đại, thông
minh, bền vững; phát triển các dự án nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại,
logistics, du lịch sinh thái ven sông Đồng Nai, sông Bé; phát triển nhà ở theo
mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) dọc các tuyến metro,
đường sắt đô thị và trục giao thông chính kết nối TP. Hồ Chí Minh.
Cùng
với chương trình phát triển nhà ở, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thông qua nội dung
điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi
điều chỉnh bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với tổng diện tích tự nhiên
hơn 12.700 nghìn km2, gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 72 xã và 23
phường.
Đồ
án điều chỉnh quy hoạch xác định 4 khâu đột phá phát triển gồm: Định hướng chiến
lược; phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển đô thị và du lịch; phát triển nguồn
nhân lực. Trong đó, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế
Long Thành gắn với mô hình đô thị sân bay, đồng thời, hoàn thiện hệ thống kết nối
hạ tầng nội tỉnh, liên vùng và quốc tế theo hướng đồng bộ, hiện đại và thích ứng
biến đổi khí hậu.
Quy
hoạch cũng đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông
công cộng, triển khai các dự án đô thị, du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng ven
sông, ven núi và ven hồ. Các khu vực được định hướng phát triển như: Chuỗi đô thị
- du lịch - dịch vụ khu vực lân cận sân bay Long Thành; khu đô thị - du lịch
núi Chứa Chan, hồ Núi Le; khu đô thị - du lịch hồ Suối Giai; khu đô thị - du lịch
núi Bà Rá - Thác Mơ; cùng chuỗi đô thị ven sông Đồng Nai tại các khu vực Biên
Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch.
Bên
cạnh đó, tỉnh dự kiến hình thành các tổ hợp giáo dục và đào tạo đại học quy mô
lớn tại các đô thị Long Thành, Nhơn Trạch, Long Khánh và Đồng Xoài.