Thứ Bảy, 28/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng khu phố cà phê đường tàu

Minh Kiệt

28/02/2026, 08:02

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên cứu bàn giao hạ tầng đường sắt để phục vụ chỉnh trang đô thị...

Hà Nội giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua khu vực phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên. Ảnh minh họa
Hà Nội giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua khu vực phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên. Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội vừa họp, thống nhất chủ trương điều chỉnh tổ chức chạy tàu trên đoạn ga Hà Nội – ga Gia Lâm, trong đó giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua khu vực phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên.

Theo phương án được thống nhất, tần suất tàu khách và tàu du lịch trên đoạn ga Hà Nội – ga Gia Lâm sẽ được cắt giảm. Các đoàn tàu phía Nam kết thúc hành trình tại ga Hà Nội; tàu từ phía Bắc dừng tại ga Gia Lâm. Những đoàn tàu được cắt giảm sẽ kết thúc hành trình tại ga Gia Lâm.

Thành phố Hà Nội dự kiến bổ sung điểm trung chuyển xe buýt tại khu vực nhà máy xe lửa Gia Lâm nhằm kết nối hành khách giữa hai ga, bảo đảm nhu cầu đi lại sau khi điều chỉnh tổ chức chạy tàu.

Đối với tàu hàng trên đoạn Hà Nội – Long Biên – Gia Lâm, hai bên thống nhất dừng khai thác. Toàn bộ tàu hàng sẽ được điều chuyển sang tuyến phía Tây hiện hữu (Bắc Hồng – Văn Điển). Thành phố phối hợp, hỗ trợ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khảo sát, bố trí khoảng 1 ha đất tại khu vực phía ga Hà Đông (phường Phú Lương) làm bãi chứa hàng.

Cùng với điều chỉnh tổ chức chạy tàu, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương chuyển giao kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia từ mặt ray trở xuống trên đoạn ga Hà Nội – ga Gia Lâm, bao gồm cầu Long Biên, để thành phố triển khai cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn và phát huy giá trị không gian lịch sử – văn hóa khu vực trung tâm.

Bộ Xây dựng đã quyết định thành lập tổ công tác liên ngành nhằm rà soát cơ sở pháp lý, hiện trạng tài sản và xây dựng phương án tổng thể bàn giao kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm cho UBND thành phố Hà Nội và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện.

Theo phân công, Cục Đường sắt Việt Nam rà soát phạm vi, hiện trạng tài sản; nghiên cứu lộ trình thực hiện, phương án bàn giao, các hạng mục cần đầu tư và trách nhiệm của các bên liên quan. Tổ công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Hà Nội đề nghị bàn giao một số đoạn các tuyến đường sắt để chỉnh trang, tái thiết không gian di sản

22:05, 07/01/2026

Hà Nội đề nghị bàn giao một số đoạn các tuyến đường sắt để chỉnh trang, tái thiết không gian di sản

Sẽ phạt nặng doanh nghiệp lữ hành bán tour đến phố cà phê đường tàu Hà Nội

16:51, 04/04/2023

Sẽ phạt nặng doanh nghiệp lữ hành bán tour đến phố cà phê đường tàu Hà Nội

Cục Đường sắt phản hồi ra sao về đề xuất giữ phố cà phê đường tàu tại Hà Nội?

20:01, 30/09/2022

Cục Đường sắt phản hồi ra sao về đề xuất giữ phố cà phê đường tàu tại Hà Nội?

Từ khóa:

Bộ Xây dựng cải tạo hạ tầng đường sắt cầu Long Biên đầu tư điều chỉnh tổ chức chạy tàu đường sắt ga Hà Nội – ga Gia Lâm Hà Nội hạ tầng - giao thông Tổng công ty Đường sắt Việt Nam UBND Thành phố Hà Nội

Đọc thêm

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan

Dự án tuyến đường Vành đai phía tây kết nối với cao tốc La Sơn - Túy Loan kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng...

Hải Phòng đề xuất dự án đường nối phía tây hơn 1.019 tỷ đồng

Hải Phòng đề xuất dự án đường nối phía tây hơn 1.019 tỷ đồng

Dự án tuyến đường nối ĐT.391 với ĐT.390 dài 5,38 km nằm ở phía tây Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 1.019 tỷ đồng…

Hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu 2026

Hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu 2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, cơ quan, đặc biệt là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khẩn trương hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu năm 2026...

Nghệ An: Từ cao tốc đến cảng biển, các dự án trọng điểm chạy đua với thời gian

Nghệ An: Từ cao tốc đến cảng biển, các dự án trọng điểm chạy đua với thời gian

Từ đường bộ cao tốc, cảng biển đến các dự án đô thị và năng lượng, Nghệ An đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Áp lực về thời gian đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác bồi thường, tái định cư được xác định là khâu then chốt.

Cà Mau: Đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Cà Mau: Đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đoạn Năm Căn - Đất Mũi dài gần 58,5 km, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực khai thác tuyến...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tin tặc đánh cắp 150 GB dữ liệu từ Chính phủ Mexico nhờ AI

Kinh tế số

2

Tiến sĩ Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kinh tế số

3

Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng

Thế giới

4

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Dân sinh

5

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, thu hút dòng khách Móng Cái

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy