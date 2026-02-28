Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng khu phố cà phê đường tàu

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên cứu bàn giao hạ tầng đường sắt để phục vụ chỉnh trang đô thị...

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội vừa họp, thống nhất chủ trương điều chỉnh tổ chức chạy tàu trên đoạn ga Hà Nội – ga Gia Lâm, trong đó giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua khu vực phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên.

Theo phương án được thống nhất, tần suất tàu khách và tàu du lịch trên đoạn ga Hà Nội – ga Gia Lâm sẽ được cắt giảm. Các đoàn tàu phía Nam kết thúc hành trình tại ga Hà Nội; tàu từ phía Bắc dừng tại ga Gia Lâm. Những đoàn tàu được cắt giảm sẽ kết thúc hành trình tại ga Gia Lâm.

Thành phố Hà Nội dự kiến bổ sung điểm trung chuyển xe buýt tại khu vực nhà máy xe lửa Gia Lâm nhằm kết nối hành khách giữa hai ga, bảo đảm nhu cầu đi lại sau khi điều chỉnh tổ chức chạy tàu.

Đối với tàu hàng trên đoạn Hà Nội – Long Biên – Gia Lâm, hai bên thống nhất dừng khai thác. Toàn bộ tàu hàng sẽ được điều chuyển sang tuyến phía Tây hiện hữu (Bắc Hồng – Văn Điển). Thành phố phối hợp, hỗ trợ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khảo sát, bố trí khoảng 1 ha đất tại khu vực phía ga Hà Đông (phường Phú Lương) làm bãi chứa hàng.

Cùng với điều chỉnh tổ chức chạy tàu, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương chuyển giao kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia từ mặt ray trở xuống trên đoạn ga Hà Nội – ga Gia Lâm, bao gồm cầu Long Biên, để thành phố triển khai cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn và phát huy giá trị không gian lịch sử – văn hóa khu vực trung tâm.

Bộ Xây dựng đã quyết định thành lập tổ công tác liên ngành nhằm rà soát cơ sở pháp lý, hiện trạng tài sản và xây dựng phương án tổng thể bàn giao kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm cho UBND thành phố Hà Nội và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện.

Theo phân công, Cục Đường sắt Việt Nam rà soát phạm vi, hiện trạng tài sản; nghiên cứu lộ trình thực hiện, phương án bàn giao, các hạng mục cần đầu tư và trách nhiệm của các bên liên quan. Tổ công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.