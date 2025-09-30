Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo đòn bẩy cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phương Nhi

30/09/2025, 15:33

Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội (HVCF) được thí điểm thành lập với mục tiêu đầu tư vốn vào các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm của Thủ đô....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội (Hanoi Venture Capital Fund – HVCF) tại Kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 29/9.

Cụ thể, Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội do UBND TP. Hà Nội thành lập, hoạt động theo mô hình hợp tác công – tư trên cơ sở hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh (BCC), không có tư cách pháp nhân.

Quỹ được cấp vốn điều lệ từ ngân sách địa phương, được nhận tài trợ, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu đầu tư vốn vào các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô nhằm hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và chống thất thoát, lãng phí vốn. Thời gian thí điểm là 10 năm kể từ khi có quyết định thành lập; sau 5 năm sẽ sơ kết, và sau 10 năm tổng kết để HĐND Thành phố quyết định việc tiếp tục hay dừng hoạt động.

Về cơ cấu, Đại hội nhà đầu tư bao gồm UBND TP. Hà Nội và tối đa 6 nhà đầu tư tư nhân. Hội đồng quản lý Quỹ được bầu ra từ Đại hội, gồm tối đa 9 thành viên là đại diện phần vốn góp nhà nước, nhóm nhà đầu tư và các chuyên gia có kinh nghiệm. Quỹ sẽ thuê một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp để quản lý vốn và triển khai hoạt động đầu tư.

Nguồn vốn của Quỹ hình thành từ ngân sách TP. Hà Nội và phần góp vốn của tối đa 6 nhà đầu tư khác theo điều lệ và hợp đồng góp vốn. Vốn góp từ ngân sách thành phố không vượt quá 600 tỷ đồng và tối đa 49% vốn điều lệ; phần còn lại do các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, phù hợp quy định pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ có thể tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hà Nội hiện là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, giáo dục lớn nhất cả nước, tập trung nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đặc biệt là lực lượng trí thức, doanh nhân trẻ năng động.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vẫn là khó tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là vốn đầu tư mạo hiểm giai đoạn sớm.

Việc thành lập Quỹ HVCF với sự tham gia của Nhà nước tại Hà Nội không chỉ cung cấp nguồn vốn chiến lược mà còn hỗ trợ phi tài chính như đào tạo, tư vấn, kết nối quốc tế. Qua đó, giúp các doanh nghiệp cũng như các startups phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% nguồn vốn cho các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

06:56, 30/09/2025

Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% nguồn vốn cho các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

14:08, 19/09/2025

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án lớn trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô

16:35, 12/09/2025

Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án lớn trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Từ khóa:

đầu tư Hà Nội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội Startups

Đọc thêm

Khởi công dự án khách sạn 5 sao lớn nhất tại Huế

Khởi công dự án khách sạn 5 sao lớn nhất tại Huế

Sáng 30/9, tại Khu đô thị Ecogarden (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital đã tổ chức lễ khởi công dự án khách sạn Best Western Premier Hue Sky Hotel...

ADB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 lên 6,7%

ADB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 lên 6,7%

So với mức dự báo vào tháng 4/2025, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã được nâng lên mức 6,7% trong năm 2025 và có thể giảm xuống 6,0% trong năm sau...

Khánh Hòa trở thành tâm điểm mới của các nhà đầu tư quốc tế trong ngành năng lượng

Khánh Hòa trở thành tâm điểm mới của các nhà đầu tư quốc tế trong ngành năng lượng

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp quốc tế đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu đầu tư vào các dự án năng lượng tại tỉnh Khánh Hòa như điện gió, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)...

Xuất siêu 6,5 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025, kinh tế Đồng Nai đứng trước cơ hội vàng bứt phá

Xuất siêu 6,5 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025, kinh tế Đồng Nai đứng trước cơ hội vàng bứt phá

Chín tháng đầu năm 2025, kinh tế Đồng Nai ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, trong đó đáng chú ý là thành tích xuất siêu đạt 6,5 tỷ USD. Địa phương này được đánh giá đang đứng trước “cơ hội vàng” tăng tốc bứt phá trên chặng đường tiếp theo...

Stavian ED và Shinec hợp tác giảm phát thải carbon cho khu công nghiệp

Stavian ED và Shinec hợp tác giảm phát thải carbon cho khu công nghiệp

Stavian ED và Shinec vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc triển khai các giải pháp nhằm giảm phát thải carbon cho các khu/cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh, phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự án Luật Thương mại điện tử: Cần ràng buộc trách nhiệm pháp lý của sàn thương mại điện tử

Tiêu điểm

2

Đà tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa so với thế giới

Tài chính

3

Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản online

Bất động sản

4

Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu

Thế giới

5

Khi đồ uống kết nối du khách với Hà Nội

Ẩm thực

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy