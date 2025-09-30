Hà Nội thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo đòn bẩy cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội (HVCF) được thí điểm thành lập với mục tiêu đầu tư vốn vào các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm của Thủ đô....

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội (Hanoi Venture Capital Fund – HVCF) tại Kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 29/9.

Cụ thể, Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội do UBND TP. Hà Nội thành lập, hoạt động theo mô hình hợp tác công – tư trên cơ sở hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh (BCC), không có tư cách pháp nhân.

Quỹ được cấp vốn điều lệ từ ngân sách địa phương, được nhận tài trợ, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu đầu tư vốn vào các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô nhằm hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và chống thất thoát, lãng phí vốn. Thời gian thí điểm là 10 năm kể từ khi có quyết định thành lập; sau 5 năm sẽ sơ kết, và sau 10 năm tổng kết để HĐND Thành phố quyết định việc tiếp tục hay dừng hoạt động.

Về cơ cấu, Đại hội nhà đầu tư bao gồm UBND TP. Hà Nội và tối đa 6 nhà đầu tư tư nhân. Hội đồng quản lý Quỹ được bầu ra từ Đại hội, gồm tối đa 9 thành viên là đại diện phần vốn góp nhà nước, nhóm nhà đầu tư và các chuyên gia có kinh nghiệm. Quỹ sẽ thuê một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp để quản lý vốn và triển khai hoạt động đầu tư.

Nguồn vốn của Quỹ hình thành từ ngân sách TP. Hà Nội và phần góp vốn của tối đa 6 nhà đầu tư khác theo điều lệ và hợp đồng góp vốn. Vốn góp từ ngân sách thành phố không vượt quá 600 tỷ đồng và tối đa 49% vốn điều lệ; phần còn lại do các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, phù hợp quy định pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ có thể tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hà Nội hiện là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, giáo dục lớn nhất cả nước, tập trung nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đặc biệt là lực lượng trí thức, doanh nhân trẻ năng động.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vẫn là khó tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là vốn đầu tư mạo hiểm giai đoạn sớm.

Việc thành lập Quỹ HVCF với sự tham gia của Nhà nước tại Hà Nội không chỉ cung cấp nguồn vốn chiến lược mà còn hỗ trợ phi tài chính như đào tạo, tư vấn, kết nối quốc tế. Qua đó, giúp các doanh nghiệp cũng như các startups phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.