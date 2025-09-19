Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, đem lại hiệu quả và nhiều kết quả tích cực để xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn...

Ngày 18/9, Sở Tài chính Hà Nội và Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư thành phố Hà Nội, giai đoạn 2025 - 2030.

Việc hợp tác lần này hướng tới mục tiêu tăng cường và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội.

Sở Tài chính Hà Nội và Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) ký biên bản ghi nhớ hợp tác về phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư. Ảnh: UBND TP. Hà Nội.

Sở Tài chính và Hiệp hội đầu tư nước ngoài sẽ bắt tay vào triển khai một số hoạt động cụ thể bao gồm: Phối hợp với các chuyên gia kinh tế hàng đầu, Hiệp hội, tổ chức nghiên cứu, xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 thành phố Hà Nội, xây dựng kế hoạch dài hạn thu hút đầu tư theo các giai đoạn, thành tựu 5 năm gắn với các giai đoạn, bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, xây dựng các tài liệu nghiên cứu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; dự báo, khuyến nghị các thị trường trọng tâm thu hút đầu tư và giải pháp, đề xuất kế hoạch hành động tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư phù hợp, hiệu quả; Phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến đầu tư, đối thoại doanh nghiệp, các hội thảo, tọa đàm chuyên đề trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Lũy kế đến cuối tháng 8 năm nay, Hà Nội đang là cứ điểm đầu tư của 7.773 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đạt hơn 45.62 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước về địa phương thu hút FDI nhiều nhất. Riêng trong 8 tháng năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 256 dự án mới trên địa bàn Hà Nội với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 3,8 tỷ USD. Các lĩnh vực mà các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư nhiều nhất tại địa bàn Hà Nội tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như bất động sản, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ buôn bán hàng hóa, thương mại,...

Hai bên cũng hướng tới tạo diễn đàn kết nối hiệu quả giữa chính quyền Thành phố - các chuyên gia kinh tế - các cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư… Hiệp hội sẽ tập hợp các hiến kế sáng tạo, đề xuất có ý nghĩa về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, truyền tải đến chính quyền Thành phố lắng nghe, ghi nhận, nghiên cứu tiếp thu.

Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp trong việc tiếp các đoàn công tác/nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư, dự án đầu tư tại Hà Nội; nghiên cứu tham mưu UBND thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện lớn định kỳ trong nước và tại nước ngoài từ năm 2026.