Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án lớn trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ khởi công loạt công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa và đô thị...

UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất danh mục 8 công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) bao gồm:

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (hạng mục đường đầu cầu và 1 nhánh kết nối) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2); Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (Long Biên); Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Đáng chú ý, trong dịp này, Hà Nội cũng sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (tổ chức Lễ khởi công tại khu vực depot Xuân Đỉnh) và tổ chức lễ công bố, công khai quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn tuyến từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500, đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, TP. Hà Nội đã khởi công hàng loạt các dự án trọng điểm góp phần thúc đẩy đầu tư công, tạo nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô. Điển hình như vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã khởi công, khánh thành đồng loạt 9 công trình, dự án.

Để bảo đảm các công trình, dự án được khởi công đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu đối với 4 dự án đang và sắp tổ chức lựa chọn nhà thầu (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2; Hầm chui nút giao Cổ Linh; Cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu), các Ban Quản lý dự án liên quan phải khẩn trương phối hợp với sở, ngành và đơn vị chức năng để rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, bảo đảm điều kiện khởi công; đồng thời kịp thời báo cáo UBND thành phố tháo gỡ những khó khăn vượt thẩm quyền.

UBND các phường Phú Lương, Bồ Đề, Hồng Hà, Thượng Cát và Thiên Lộc được giao nhiệm vụ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quỹ đất sạch để khởi công dự án theo đúng tiến độ.

Riêng với Dự án Cầu Trần Hưng Đạo, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu bố trí vốn, đồng thời cùng Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án khẩn trương nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố trình HĐND tại kỳ họp chuyên đề thứ 26 (dự kiến ngày 19/9/2025) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đối với khu vực nút giao Cổ Linh, UBND phường Bồ Đề cần sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án và các đơn vị xác định vị trí khởi công phù hợp.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, phân loại các dự án theo lĩnh vực, quy mô, tính chất; đôn đốc chủ đầu tư và nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, bảo đảm điều kiện khởi công; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung danh mục các dự án đủ điều kiện tổ chức lễ khởi công, khánh thành để UBND thành phố xem xét.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà đầu tư hoàn chỉnh các hồ sơ, quy trình thủ tục pháp lý có liên quan của các dự án đầu tư dự kiến khởi công nêu trên, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố.