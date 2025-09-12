Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án lớn trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Xuân Hoa

12/09/2025, 16:35

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ khởi công loạt công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa và đô thị...

Phối cảnh dự án Nhà hát Ngọc Trai tại quận Tây Hồ - 1 trong 8 dự án lớn sẽ được Hà Nội khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô.
Phối cảnh dự án Nhà hát Ngọc Trai tại quận Tây Hồ - 1 trong 8 dự án lớn sẽ được Hà Nội khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất danh mục 8 công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) bao gồm:

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (hạng mục đường đầu cầu và 1 nhánh kết nối) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2); Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (Long Biên); Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Đáng chú ý, trong dịp này, Hà Nội cũng sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (tổ chức Lễ khởi công tại khu vực depot Xuân Đỉnh) và tổ chức lễ công bố, công khai quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn tuyến từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500, đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, TP. Hà Nội đã khởi công hàng loạt các dự án trọng điểm góp phần thúc đẩy đầu tư công, tạo nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô. Điển hình như vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã khởi công, khánh thành đồng loạt 9 công trình, dự án.

Để bảo đảm các công trình, dự án được khởi công đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu đối với 4 dự án đang và sắp tổ chức lựa chọn nhà thầu (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2; Hầm chui nút giao Cổ Linh; Cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu), các Ban Quản lý dự án liên quan phải khẩn trương phối hợp với sở, ngành và đơn vị chức năng để rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, bảo đảm điều kiện khởi công; đồng thời kịp thời báo cáo UBND thành phố tháo gỡ những khó khăn vượt thẩm quyền.

UBND các phường Phú Lương, Bồ Đề, Hồng Hà, Thượng Cát và Thiên Lộc được giao nhiệm vụ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quỹ đất sạch để khởi công dự án theo đúng tiến độ.

Riêng với Dự án Cầu Trần Hưng Đạo, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu bố trí vốn, đồng thời cùng Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án khẩn trương nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố trình HĐND tại kỳ họp chuyên đề thứ 26 (dự kiến ngày 19/9/2025) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đối với khu vực nút giao Cổ Linh, UBND phường Bồ Đề cần sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án và các đơn vị xác định vị trí khởi công phù hợp.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, phân loại các dự án theo lĩnh vực, quy mô, tính chất; đôn đốc chủ đầu tư và nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, bảo đảm điều kiện khởi công; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung danh mục các dự án đủ điều kiện tổ chức lễ khởi công, khánh thành để UBND thành phố xem xét.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà đầu tư hoàn chỉnh các hồ sơ, quy trình thủ tục pháp lý có liên quan của các dự án đầu tư dự kiến khởi công nêu trên, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

09:12, 12/09/2025

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Quảng Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện khí LNG

08:00, 12/09/2025

Quảng Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện khí LNG

Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDRP quý 3 đạt 8,85%

16:47, 03/09/2025

Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDRP quý 3 đạt 8,85%

Từ khóa:

8 dự án, công trình khởi công dịp 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô Công trình lớn tại Hà Nội đầu tư Hà Nội Hà Nội sắp khởi công 8 dự án lớn

Đọc thêm

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm tại Ninh Bình

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm tại Ninh Bình

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 475/TB-VPCP ngày 11/9/2025, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Những quy định mới đáng chú ý trong quản lý và sử dụng vốn ODA

Những quy định mới đáng chú ý trong quản lý và sử dụng vốn ODA

Chính phủ ban hành Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài...

Huế giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 68% kế hoạch

Huế giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 68% kế hoạch

Từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, thành phố Huế đạt kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng. Trong đó, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt 67,8% kế hoạch, vượt mức trung bình toàn quốc, thể hiện nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương...

Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép

Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép

Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện các khu vực gầm cầu đã và đang được sử dụng tạm để trông giữ phương tiện; đồng thời, xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép, đặc biệt, tại khu vực gầm cầu....

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Người Mỹ uống cà phê ở mức giá cao chưa từng thấy

Thế giới

2

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Bất động sản

3

Đồng Nai khẩn trương trình đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành

Dự án

4

Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi

Tài chính

5

Bắt nhóm đối tượng "điều chế" hàng vạn hũ nước yến chưng giả

Khung pháp lý

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: