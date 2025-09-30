Thứ Ba, 30/09/2025

Đầu tư

Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% nguồn vốn cho các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Phương Nhi

30/09/2025, 06:56

Theo Nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội thông qua, các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ được hỗ trợ tối đa 70% chi phí xây dựng và tổ chức, đồng thời hỗ trợ 100% chi phí tuyển chọn dự án khởi nghiệp sáng tạo,...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 29/9, tại Kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội.

Theo Nghị quyết, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội là sự kết nối giữa các tổ chức và cá nhân có vai trò tương hỗ lẫn nhau nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Thành phần của hệ sinh thái bao gồm doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp, sàn giao dịch công nghệ, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước.

Các hoạt động hỗ trợ được quy định khá toàn diện, từ cung cấp nguồn lực, dịch vụ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng, hạ tầng kỹ thuật, không gian làm việc, pháp lý, thông tin thị trường, đến tài chính, thương mại, truyền thông, kết nối đầu tư và nhiều dịch vụ cần thiết khác.

HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề)  vào ngày 29/9. (Ảnh: Cổng thông tin TP. Hà Nội)  
HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề)  vào ngày 29/9. (Ảnh: Cổng thông tin TP. Hà Nội)  

Đáng chú ý, Nghị quyết đưa ra loạt chính sách ưu đãi tài chính cho hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thứ nhất, hỗ trợ tối đa 70% chi phí xây dựng và tổ chức các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startups); chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có tại Khu công nghệ cao, Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội, Vườn ươm công nghệ, Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, Trung tâm công nghiệp văn hóa của thành phố Hà Nội để thực hiện thử nghiệm có kiểm soát.

Thứ hai, hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê chuyên gia, cố vấn, tư vấn thường xuyên nhưng không quá 3 năm.

Thứ ba, hỗ trợ tối đa 100% chi phí tuyển chọn dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ tư, hỗ trợ tối đa 100% lãi suất vay vốn và bảo lãnh tín dụng khi vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Thứ năm, hỗ trợ tối đa 100% chi phí tổ chức các hoạt động kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, bao gồm: sự kiện, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi, chương trình kết nối đầu tư - công nghệ - thị trường.

Đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước của Hà Nội; doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Hà Nội; tổ chức, cá nhân tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nêu rõ ưu tiên cho các lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô được HĐND thành phố quy định tại Nghị quyết quy định chi tiết một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội; công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới có tính đổi mới sáng tạo, có tác động kinh tế - xã hội lớn, có khả năng giải quyết những vấn đề cấp bách của Thành phố.

