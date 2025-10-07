Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng dẫn dắt chu kỳ phục hồi bất động sản

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thị trường bất động sản Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng mạnh mẽ trước những biến động vĩ mô, với điểm sáng nổi bật ở các đô thị trọng điểm. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút vượt trội, ghi nhận mức tăng trưởng giá ấn tượng trong chu kỳ 2021-2025…
Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản quý 3/2025 ghi nhận đà tăng trưởng mạnh, khi mức độ quan tâm tại Đà Nẵng tăng 24% và tại Quảng Nam tăng tới 58% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán cũng leo thang đáng kể, lần lượt tăng 30% và 32% ở hai địa phương này.
ĐẤT NỀN VÀ CHUNG CƯ TẠI ĐÀ NẴNG BÙNG NỔ
Trong đó, đất nền và chung cư tại Đà Nẵng đồng loạt bùng nổ. Cụ thể, quý 3/2025, đất nền tăng giá 68% so với quý 1/2023, chung cư tăng 50%. Còn ở Quảng Nam, đất nền tiếp tục là phân khúc chủ lực, chiếm 83% lượng quan tâm. Đáng chú ý, các khu vực như Điện Bàn (+36% giá) và Núi Thành (+22%) đang nổi lên nhờ làn sóng đầu tư từ các khu vực công nghiệp và kinh tế cửa khẩu.
Ông Hà Nghiệm, Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, Batdongsan.com.vn cho rằng với việc kết hợp lợi thế về hạ tầng động bộ, hiện đại của Đà Nẵng và quỹ đất rộng của Quảng Nam cũ, Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập đã mở ra không gian phát triển mới và mạnh mẽ. Đây không chỉ là động lực cho phát triển kinh tế-xã hội nói chung, mà bất động sản cũng trở thành kênh hưởng lợi rõ rệt, thể hiện ở sự tăng trưởng mạnh mẽ về mức độ quan tâm và giá bán trong 9 tháng qua, vượt trội so với các tỉnh, thành khác của khu vực.
“Xét về loại hình, việc căn hộ chung cư được quan tâm tìm kiếm nhiều hơn thể hiện sự chuyển dịch phù hợp với xu thế phát triển của các đô thị hiện đại. Đối với đất nền, dù giá bán đã tăng trưởng mạnh trong năm 2025 nhưng mới vượt mức đỉnh năm 2019 chưa tới 15% sau 6 năm. Với xu thế phát triển mới hậu sáp nhập và mặt bằng giá còn hấp dẫn, đất nền Đà Nẵng vẫn còn dư địa tăng trưởng”, Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng chia sẻ.
Tương tự tại Hải Phòng, dữ liệu Batdongsan.com.vn chỉ rõ thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ rệt. Trong quý 3/2025, phân khúc chung cư gây ấn tượng với mức tăng giá 17% so với quý 1/2023 và duy trì lợi suất cho thuê cạnh tranh 4,6% - chỉ đứng sau Bắc Ninh. Nguồn cung tiếp tục mở rộng sang phân khúc trung và cao cấp ở những quận trung tâm.
Ngoài ra, nhà riêng cũng tăng mạnh khoảng 32%, nổi bật tại Lê Chân và Kiến An. Đất nền, dù mức độ quan tâm chưa hoàn toàn phục hồi, giá tăng 38% cho thấy khu vực trung tâm vẫn có tăng trưởng tốt. Đáng chú ý, tỷ trọng người tìm kiếm từ Hà Nội tăng nhanh, khẳng định sức hút liên vùng ngày càng rõ rệt.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, Batdongsan.com.vn, Hải Phòng sáp nhập với Hải Dương đã trở thành nền kinh tế lớn thứ ba cả nước, tạo ra một cực tăng trưởng mới có sức bật quốc gia, với mô hình siêu đô thị biển có sự tích hợp giữa sản xuất, logistics, đô thị, cảng biển, thương mại và dịch vụ trong một cấu trúc hành chính thống nhất, quy mô lớn.
Điều này càng thu hút thêm nhà đầu tư trong nước và quốc tế cũng như nguồn cư dân mới về với Hải Phòng, tạo cơ sở cho sự phát triển đa dạng các loại hình bất động sản - từ bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đất nền, đến bất động sản đô thị như chung cư, nhà riêng, nhà phố, đồng thời đẩy mạnh nhu cầu của phân khúc bất động sản cho thuê.
MỨC ĐỘ QUAN TÂM BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI
Tại Hà Nội, thị trường bất động sản 2025 chứng kiến mức độ quan tâm có dấu hiệu phục hồi, giá bán tiếp tục tăng nhưng tốc độ đã chậm lại. Cụ thể, giá rao bán năm 2025 tăng lên 13%, giảm tốc so với mức tăng 39% của năm trước.
Trong quý 3/2025, chung cư tiếp tục là tâm điểm, tăng giá 95% so với quý 1/2023, đặc biệt tại phân khúc cao cấp ở Tây Hồ, Ba Đình, nơi giá phổ biến 130-210 triệu đồng/m2. Điều này khiến 56% người khảo sát đánh giá chung cư hiện rất “khó tiếp cận”. Ở chiều ngược lại, phân khúc phổ thông - trung cấp dưới 55 triệu đồng/m2, lại ghi nhận hiệu suất tăng giá vượt trội (57% đến 71%) so với quý 1/2024, đồng thời duy trì lợi suất cho thuê tốt nhất.
Bên cạnh đó, nhà riêng tăng 63% so với quý 1/2023 nhờ tính an toàn trong đầu tư (43%) và tâm lý sở hữu bất động sản nhà riêng của người Hà Nội cao (41%). Đất nền cũng tăng 50%, đặc biệt bứt phá tại khu vực cận trung tâm và vùng ven (95% và 75%).
Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét sau thời gian dài trầm lắng, với dấu hiệu tăng trưởng cả về giá bán lẫn mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Theo dữ liệu quý 3/2025 của Batdongsan.com.vn, ngay sau khi thông tin về việc sáp nhập đơn vị hành chính được công bố, Thành phố Hồ Chí Minh mới chứng kiến sức bật mạnh mẽ khi giá rao bán trung bình tăng liên tục, đạt 99 triệu đồng/m2 - mức cao nhất trong hai năm qua. Cùng với đó, chỉ số mức độ quan tâm đến bất động sản bán cũng lập đỉnh mới, phản ánh tâm lý lạc quan và kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.
Cụ thể, quý 3 vừa qua, loại hình chung cư tiếp tục ghi nhận sự chuyển động tích cực. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá bán trung bình quý 2/2025 đạt 72 triệu đồng/m2, tăng 35% so với đầu năm 2023; Bình Dương tăng mạnh 30% lên 41 triệu đồng/m2. Mức độ quan tâm tại hai khu vực này tăng lần lượt 19% và 48%, cho thấy nhu cầu thực và đầu tư đang cùng trở lại. Ngược lại, Bà Rịa – Vũng Tàu dù giá nhích nhẹ nhưng vẫn chưa thu hút được lực cầu mới, phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương vệ tinh.
Trong khi phân khúc đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh cũ và Bình Dương đã “ấm” trở lại sau nhiều quý chững lại. Giá đất trung bình tại Thành phố Hồ Chí Minh cũ tăng khoảng 6%, đạt 69 triệu đồng/m2; còn Bình Dương ghi nhận mức tăng 5%, lên 21 triệu đồng/m2 so với quý 2/2025. Trái ngược, Bà Rịa - Vũng Tàu lại khá im ắng khi giá giảm 10% và lượng quan tâm giảm 13%. Sự chênh lệch này phần nào cho thấy xu hướng dòng tiền đang ưu tiên những khu vực có quỹ đất rộng, hạ tầng hoàn thiện và kết nối thuận tiện với trung tâm.
Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, nhìn nhận thị trường Thành phố Hồ Chí Minh sau giai đoạn quan sát đang bật lại mạnh hơn, nguồn cung cải thiện, thanh khoản đang nhích lên nhờ dòng tiền đầu tư lẫn nhu cầu ở thực. Trong khi thị trường Hà Nội, giá bán tiếp tục tăng lên nhưng nhu cầu có sự hạ nhiệt, dòng tiền vẫn tập trung nhiều ở phân khúc cao cấp cận trung tâm và chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường.
Theo ông Tuấn, diễn biến này thể hiện sự phân hóa rõ nét giữa hai đầu thị trường lớn, song cũng phản ánh xu hướng phục hồi đang dần lan tỏa ở nhiều địa phương. Dẫn khảo sát từ Batdongsan.com.vn, ông cho biết bước sang quý 4/2025, tâm lý thị trường nhìn chung khá tích cực khi 60% môi giới tin tưởng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục; 17% kỳ vọng mức phục hồi mạnh hơn. Khoảng một phần ba cho rằng thị trường sẽ duy trì ổn định và chỉ 6% bày tỏ lo ngại về khả năng suy giảm trong ngắn hạn.
Ngày 5/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bắc Trung Bộ được xác định là một trong hai vùng động lực quốc gia. Quy hoạch mới mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng, với dải ven biển Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh trở thành hạt nhân công nghiệp – đô thị, cùng thành phố Huế định vị trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ đặc thù, tạo nền tảng cho bước bứt phá giai đoạn tới.
Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô. Trong đó, các dự án bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được đề xuất cho phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích đất của dự án theo quy hoạch, để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại, mà không phải điều chỉnh chức năng sử dụng đất trong các quy hoạch có liên quan…
Thực hiện Đề án “1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”, Quảng Trị được giao chỉ tiêu xây dựng 24.100 căn giai đoạn 2025–2030. Để đạt mục tiêu này, Bộ Xây dựng vừa có buổi làm việc với địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 157/UBND-VP8 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản được yêu cầu trước khi ký kết hợp đồng bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án phải công khai đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin theo quy định…
Cả nước đã rà soát được khoảng 49 triệu thửa đất, trong đó hơn 15 triệu thửa đất đã được làm “đúng- đủ- sạch- sống” và sẵn sàng đồng bộ về trung ương. Mục tiêu tổng thể của chiến dịch là cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ thông tin của 49,6 triệu thửa đất trên toàn quốc...
