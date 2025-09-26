Nhiều yếu tố tác động tích cực đến thị trường bất động sản

Tại Diễn đàn "Phát triển thị trường bất động sản - Cú hích tăng trưởng GDP hai con số" do Báo Xây dựng tổ chức ngày 26/9, nhiều đại biểu nhận định: đang có không ít yếu tố tác động tích cực đến thị trường này, bao gồm: sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, sự cải thiện về cơ chế chính sách, niềm tin của nhà đầu tư được củng cố…

Theo KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, một quốc gia muốn phát triển, trước hết phải có hệ thống giao thông đồng bộ. Giao thông kết nối đến đâu, bất động sản phát triển đến đó. Giao thông tốt giúp người dân di chuyển thuận lợi, giảm áp lực nội đô khi dân cư dịch chuyển ra vùng ven. Điều này góp phần phân bố lại dân cư, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển đô thị theo tiêu chuẩn hiện đại.

GIAO THÔNG PHÁT TRIỂN THÚC ĐẨY NHU CẦU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

“Giao thông ở đây không chỉ là đường giao thông đô thị, đường vành đai, mà còn là đường sắt đô thị. Hạ tầng kỹ thuật và giao thông là yếu tố cốt lõi trong quy hoạch đô thị, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Khi bất động sản phát triển, nhiều lĩnh vực khác cũng phát triển theo”, ông Chính nhìn nhận.

Đồng quan điểm, PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng), đánh giá hạ tầng giao thông không chỉ là công trình kết nối mà còn là “đòn bẩy” định hình đô thị và phát triển bất động sản Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hạ tầng hiện đại thúc đẩy bất động sản tăng trưởng, trong khi bất động sản tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng.

Hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã có bước tiến lớn về hạ tầng. Mạng lưới cao tốc từ 90km năm 2010 đã tăng lên 1.700km vào 2023, dự kiến đạt 5.000km vào 2030. Đây là cú hích mạnh cho các khu đô thị vệ tinh, khu công nghiệp - logistics và bất động sản nghỉ dưỡng. Tại Hà Nội và TP.HCM, các tuyến metro đang dần vận hành, đến 2035 dự kiến dài hơn 600km, trở thành hạt nhân cho các khu đô thị TOD (phát triển định hướng giao thông công cộng). Cùng với đó, các dự án lớn như sân bay Long Thành, cảng biển Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy logistics và bất động sản dịch vụ.

Tuy nhiên, ông Phương cũng chỉ rõ: Hạ tầng đã mở ra không gian phát triển mới, gia tăng giá trị đất và thu hút đầu tư nhưng TOD ở Việt Nam còn nhiều hạn chế: quy hoạch thiếu đồng bộ, cơ cấu sản phẩm lệch về cao cấp, trong khi nhà ở vừa túi tiền lại khan hiếm. Để hạ tầng phát huy hiệu quả, cần quy hoạch tích hợp giao thông - sử dụng đất, lấy TOD làm trọng tâm. Quanh metro, BRT, cao tốc phải bố trí hài hòa nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà công nhân, ký túc xá sinh viên. Nhà nước phải xây dựng quỹ đất dự trữ chiến lược và minh bạch hóa thông tin quy hoạch bằng công nghệ số, ngăn chặn đầu cơ.

"Hạ tầng giao thông hôm nay không chỉ tạo kết nối mà còn quyết định cơ hội an cư của hàng triệu người dân. Nếu gắn với TOD, Rail + Property và cơ chế phân bổ công bằng, hạ tầng sẽ trở thành công cụ phát triển thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và bền vững", ông Phương khẳng định.

NỀN TẢNG PHÁP LÝ NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN

Một trong những yếu tố nữa đang mang lại dấu hiệu tích cực cho lĩnh vực bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung, theo các chuyên gia, chính là thể chế.

Ông Nguyễn Xuân Bính, Phó Tổng Giám đốc Cienco 5 Land nhận định: Nghị quyết 68 được ban hành giúp nhà đầu tư vững tin, mạnh dạn bỏ vốn, triển khai dự án. Nghị quyết khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong đó có doanh nghiệp bất động sản.

Ngoài ra, theo ông Bính, hiện nay, nhiều điều luật đang được xây dựng, trong đó có những quy định hết sức quan trọng, mang tính đột phá, nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Các nghị quyết sắp ban hành đã đề xuất một hướng đi rất rõ: Thứ nhất, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự; Thứ hai, đối với các sai sót, vi phạm có thể khắc phục được bằng biện pháp hành chính, kinh tế thì sẽ khắc phục, không xử lý hình sự; Chỉ những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng mới chuyển sang xử lý hình sự. Quy định này sẽ giúp nhà đầu tư yên tâm hơn, vì trong quá trình đầu tư, triển khai dự án, có nhiều việc phải đi trước, phải mạnh dạn thực hiện, không thể tránh khỏi những rủi ro phát sinh.

Đi đôi với đó, ông Bính cũng đề nghị cơ quan Nhà nước phải kiến tạo chính sách, hoàn thiện cơ chế và có những hỗ trợ phù hợp để người dân, doanh nghiệp phát huy tối đa nguồn lực của mình. Đây là những định hướng rất cần thiết và phù hợp, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, cũng như của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Từ góc độ quản lý nhà nước, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho biết thị trường hiện vẫn còn một số điểm nghẽn. Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã triển khai được một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoàn thiện thể chế, đặc biệt là về nhà ở xã hội. Từ đó giúp các Bộ ngành, địa phương thực hiện khá tốt các quy định mới này. HIện, Bộ đang tập trung vào các vấn đề quan trọng như đẩy mạnh phát triển đi cùng kiểm soát tốt thị trường bất động sản. Năm 2026, Bộ Xây dựng dự kiến xây dựng Luật Nhà ở, Luật bất động sản sửa đổi, tập trung vào điều kiện giao dịch bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản, yếu tố kiểm soát thị trường bất động sản.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng cũng sẽ trình Chính phủ về Nghị quyết thí điểm xây dựng trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý. Trong đó, có sự quản lý pháp lý về nguồn cung, giá giao dịch bất động sản bao gồm cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Bộ cũng sẽ đưa ra lộ trình bao gồm cả thời gian và đối tượng thí điểm.

"Tôi cho rằng, mấu chốt tháo gỡ điểm nghẽn bất động sản hiện nay vẫn là từ thể chế. Phải xác định vướng ở đâu, tháo gỡ ở đó. Nếu được khơi thông, tôi tin chắc thị trường bất động sản sẽ có sự tăng trưởng tích cực", bà Hạnh nhấn mạnh.