Hà Tĩnh dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của người dân, đặc biệt là lao động tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp ở đô thị, Hà Tĩnh đang dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 3.700 căn hộ theo Đề án 1 triệu căn hộ của Chính phủ.

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng 20% so với năm trước, tập trung nhiều nhất ở các khu vực đô thị. Để đáp ứng nhu cầu, ngành xây dựng tỉnh đang phối hợp cùng các địa phương rà soát, bố trí quỹ đất và kêu gọi đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt và tình hình thực tế, Sở Xây dựng Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường xác định và đề xuất 14 vị trí khu đất, với tổng diện tích gần 80 ha, để phát triển các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Trong đó có nhiều khu đất quy mô lớn như: khu đất TDP Hải Hà (phường Hải Ninh) diện tích 9 ha; khu đất TDP Tân Thắng (phường Hải Ninh) diện tích 7 ha; khu đất TDP Quyền Thượng (phường Sông Trí) diện tích 5,75 ha; khu đất thuộc xã Cẩm Bình diện tích 6,85 ha; khu đất TDP Tân Học (phường Trần Phú) diện tích 7,31 ha; khu đất phường Thành Sen diện tích 6,64 ha; khu đất tại Vùng Cọi, xã Nghi Xuân diện tích 11 ha.

Ngoài ra, các vị trí còn lại như TDP Nam Thượng (phường Hà Huy Tập), TDP Thuận Minh và Quỳnh Lâm (phường Bắc Hồng Lĩnh), thôn 8 (xã Đức Thọ), thôn Kỳ Tây (xã Cổ Đạm), thôn Trùa (xã Sơn Tiến) và TDP 7 (phường Nam Hồng Lĩnh) cũng được đưa vào quy hoạch, với diện tích từ 0,6 ha đến hơn 8 ha.

Trên cơ sở các vị trí đã xác định, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để cập nhật, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở, đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Việc sớm bố trí quỹ đất và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà ở xã hội sẽ giúp Hà Tĩnh giải quyết nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng của người dân, đặc biệt là người lao động tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị.