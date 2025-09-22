Thứ Hai, 22/09/2025

Trang chủ Bất động sản

Hà Tĩnh dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Nguyễn Thuấn

22/09/2025, 13:23

Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của người dân, đặc biệt là lao động tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp ở đô thị, Hà Tĩnh đang dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 3.700 căn hộ theo Đề án 1 triệu căn hộ của Chính phủ.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn I tại phường Thành Sen
Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn I tại phường Thành Sen

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng 20% so với năm trước, tập trung nhiều nhất ở các khu vực đô thị. Để đáp ứng nhu cầu, ngành xây dựng tỉnh đang phối hợp cùng các địa phương rà soát, bố trí quỹ đất và kêu gọi đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt và tình hình thực tế, Sở Xây dựng Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường xác định và đề xuất 14 vị trí khu đất, với tổng diện tích gần 80 ha, để phát triển các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Trong đó có nhiều khu đất quy mô lớn như: khu đất TDP Hải Hà (phường Hải Ninh) diện tích 9 ha; khu đất TDP Tân Thắng (phường Hải Ninh) diện tích 7 ha; khu đất TDP Quyền Thượng (phường Sông Trí) diện tích 5,75 ha; khu đất thuộc xã Cẩm Bình diện tích 6,85 ha; khu đất TDP Tân Học (phường Trần Phú) diện tích 7,31 ha; khu đất phường Thành Sen diện tích 6,64 ha; khu đất tại Vùng Cọi, xã Nghi Xuân diện tích 11 ha.

Ngoài ra, các vị trí còn lại như TDP Nam Thượng (phường Hà Huy Tập), TDP Thuận Minh và Quỳnh Lâm (phường Bắc Hồng Lĩnh), thôn 8 (xã Đức Thọ), thôn Kỳ Tây (xã Cổ Đạm), thôn Trùa (xã Sơn Tiến) và TDP 7 (phường Nam Hồng Lĩnh) cũng được đưa vào quy hoạch, với diện tích từ 0,6 ha đến hơn 8 ha.

Trên cơ sở các vị trí đã xác định, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để cập nhật, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở, đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Việc sớm bố trí quỹ đất và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà ở xã hội sẽ giúp Hà Tĩnh giải quyết nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng của người dân, đặc biệt là người lao động tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại đô thị.

Diễn biến mới nhất tại dự án khu đô thị 2.500 đồng ở Ninh Bình

11:14, 21/09/2025

Diễn biến mới nhất tại dự án khu đô thị 2.500 đồng ở Ninh Bình

Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

14:28, 20/09/2025

Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Từ khóa:

đầu tư Hà Tĩnh nhà ở xã hội quỹ đất

Từ đẳng cấp nghỉ dưỡng đến đỉnh cao sưu tầm bất động sản hàng hiệu của giới tinh anh

Từ đẳng cấp nghỉ dưỡng đến đỉnh cao sưu tầm bất động sản hàng hiệu của giới tinh anh

Trong thế giới thượng lưu, tài sản trở thành bộ sưu tập, và không còn được đo bằng số lượng mà bằng độ hiếm và giá trị trường tồn. Và Rare Branded Residence (RBR) nổi lên như chuẩn mực tối thượng. Bất động sản hàng hiệu khan hiếm là “dấu ấn định danh” - mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập xa xỉ của những cá nhân kiệt xuất.

Diễn biến mới nhất tại dự án khu đô thị 2.500 đồng ở Ninh Bình

Diễn biến mới nhất tại dự án khu đô thị 2.500 đồng ở Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị sân golf đồi Hoa Sen tại phường Lý Thường Kiệt. Theo đó, thời hạn đóng thầu sẽ kéo dài đến ngày 15/10.

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Sau khi quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, nhiều thôn thuộc xã Toàn Lưu rơi vào cảnh giá đất bị đẩy lên bất thường. Những mảnh đất đồi hoang trước đây gần như bỏ không bỗng trở thành tâm điểm săn lùng của giới đầu cơ, kéo theo nguy cơ biến động thị trường và rủi ro cho người dân địa phương.

Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

UBND tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương khảo sát 6 địa điểm để lập quy hoạch các khu tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua địa bàn.

Nhà dưỡng lão bán trú mở ra tiềm năng đầu tư mới cho bất động sản

Nhà dưỡng lão bán trú mở ra tiềm năng đầu tư mới cho bất động sản

Trước xu hướng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tinh thần của người cao tuổi ngày càng cao, mô hình nhà dưỡng lão bán trú trở thành cơ hội đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản...

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Thế giới

2

VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ

Chứng khoán

3

Thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và bang Washington

Tiêu điểm

4

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I

Tiêu điểm

5

Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

Dân sinh

