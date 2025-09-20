Nghệ An khảo sát 6 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

UBND tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương khảo sát 6 địa điểm để lập quy hoạch các khu tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua địa bàn.

Theo đó, tại xã Tân Châu, hai vị trí được đưa vào khảo sát gồm: khu vực đồng 10 Tấn, xóm Song Tiến (vị trí số 01, diện tích khoảng 1,66 ha; vị trí số 02, diện tích khoảng 1,2 ha). Tại xã Đức Châu, các vị trí gồm thôn Xuân Khánh (3 ha) và thôn Mỹ Lý (1,45 ha). Ở xã Quỳnh Sơn, hai khu vực được lựa chọn là vùng đồng Cao, thôn 5 Quỳnh Mỹ (1,78 ha) và đồng Phần Trăm, xóm 1 Quỳnh Lâm (1,1 ha).

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết với tỷ lệ 1/500, đồng thời triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật. Việc quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng phải đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và đúng đối tượng tái định cư, tránh lãng phí, thất thoát.

Các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn để địa phương thực hiện đồng bộ thủ tục pháp lý, đảm bảo tiến độ.

Theo tính toán, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua Nghệ An sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới 38 cụm dân cư, khoảng 2.150 hộ dân có đất ở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Trong đó, có tới 1.942 hộ phải bố trí tái định cư. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 519,2 ha, chi phí ước tính hơn 6.397 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng cho toàn bộ đoạn tuyến đi qua địa bàn, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình cho từng sở, ban, ngành và địa phương. Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành thủ tục để khởi động ba khu tái định cư đầu tiên tại phường Hoàng Mai, xã Tân Châu và xã Hưng Nguyên Nam; đồng thời hoàn tất việc xác định các địa điểm còn lại trong tháng 10/2025.