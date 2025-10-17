Hà Tĩnh đẩy nhanh dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu gần 3.300 tỷ đồng

Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đô thị trung tâm Hà Tĩnh phát triển hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giảm ngập lụt đô thị...

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhằm rà soát tiến độ triển khai Dự án Hạ tầng ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hà Tĩnh (nay thuộc các phường, xã: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập và Cẩm Bình).

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 31/1/2024; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 30/6/2025.

Với tổng mức đầu tư hơn 3.286 tỷ đồng, dự án sử dụng vốn vay của ADB hơn 2.318 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại 36 tỷ đồng và hơn 930 tỷ đồng vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giảm ngập lụt đô thị, phát triển hệ thống giao thông liên kết vùng, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển đô thị trung tâm Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, bền vững.

Dự án gồm 4 hợp phần chính: xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh; mở rộng khả năng dự trữ và tiêu thoát nước; phát triển hệ thống giao thông thích ứng biến đổi khí hậu; cùng các hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, dự án đang được triển khai đúng lộ trình. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. UBND tỉnh đã trình Bộ Tài chính thẩm định khả năng trả nợ và phương án sử dụng vốn vay.

Dự án khi được triển khai sẽ góp phần xây dựng đô thị trung tâm Hà Tĩnh phát triển hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu

Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành việc cắm mốc, đồng thời đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 3 dự án hạ tầng tái định cư nhằm phục vụ cho việc giải phóng và bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Các đơn vị liên quan cũng đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để ADB phê duyệt nội bộ dự án, làm cơ sở triển khai giai đoạn thi công.

Theo kế hoạch, từ năm 2026 đến năm 2029, dự án sẽ được triển khai thi công và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Tại buổi làm việc, ông Alexander David Nash, Chuyên gia cao cấp phát triển đô thị và ông Vũ Ngọc Châu, Cán bộ cao cấp quản lý dự án nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, đồng trưởng đoàn công tác ADB, đánh giá cao nỗ lực của Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị và triển khai dự án.

Hai bên đã tập trung thảo luận, thống nhất thiết kế dự án, đánh giá tính bền vững của khoản vay, cũng như rà soát các vấn đề liên quan đến tài chính, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư.

Trên tinh thần hợp tác trách nhiệm, ADB khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Tĩnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Việt Nam và ADB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đô thị trung tâm Hà Tĩnh phát triển hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông Hà đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính và ADB để sớm hoàn thiện các thủ tục, thúc đẩy triển khai dự án đúng kế hoạch, tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội của đô thị trung tâm Hà Tĩnh trong những năm tới.