Hà Tĩnh kiện toàn nhân sự, ông Phan Thiên Định được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Nguyễn Thuấn
18/11/2025, 12:49
Sáng 18/11, tại kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với tỉ lệ phiếu thuận 100%.
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Trọng Hải do chuyển công tác. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Tú Anh vì lý do tương tự.
Ở vị trí nhân sự khác, ông Dương Tất Thắng, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Việc kiện toàn nhân sự diễn ra đúng quy trình, thể hiện sự chủ động của tỉnh trong công tác tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định bày tỏ sự trân trọng đối với niềm tin của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và cử tri Hà Tĩnh. Ông Định nhấn mạnh sẽ kế thừa những kinh nghiệm và kết quả của các thế hệ lãnh đạo tỉnh; đồng thời không ngừng nỗ lực rèn luyện, đổi mới, sáng tạo nhằm cùng tập thể lãnh đạo đưa tỉnh Hà Tĩnh đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Ông Phan Thiên Định sinh năm 1971, quê tại phường Thuận An, thành phố Huế; có trình độ thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế và cử nhân Luật. Quá trình công tác của ông gắn bó lâu dài với lĩnh vực quản lý nhà nước và phát triển đô thị.
Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Phan Thiên Định từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại thành phố Huế như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bí thư Thành ủy thành phố Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế và gần đây nhất là Chủ tịch UBND thành phố Huế.
Trước đó vào chiều 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, điều động và chỉ định ông Phan Thiên Định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ông được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp chuyên đề.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: