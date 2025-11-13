Ninh Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Nguyễn Thuấn
13/11/2025, 09:32
Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021–2026 tổ chức kỳ họp thứ năm để kiện toàn nhân sự chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.
Với 100% phiếu tín nhiệm, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.
Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tại tỉnh Lào Cai, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là kỹ sư thủy lợi, cử nhân Kinh tế chính trị và thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
Trước khi được điều động, ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (sau khi Lào Cai hợp nhất với Yên Bái). Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Trần Huy Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng thời, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trần Huy Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030.
Phát biểu tại kỳ họp sau khi được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ.
Ông Tuấn khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các thành viên UBND tỉnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững.
Ông Tuấn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời nhận được sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của Tỉnh ủy, HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.
Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thay ông Phạm Quang Ngọc, người vừa được Ban Bí thư điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và sau đó được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021–2026.
Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, các giải pháp trên các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể về “hàng không tầm thấp”, đặc biệt là phương tiện bay không người lái (UAV), nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm an toàn và thúc đẩy phát triển lĩnh vực mới này...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chiến lược toàn diện, dài hạn và đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...
Giai đoạn 2021–2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, nhưng cũng là quãng thời gian Việt Nam khẳng định bản lĩnh vượt khó, duy trì ổn định vĩ mô và đạt nhiều kết quả toàn diện. Tọa đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Chống chịu và bứt phá” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đã nhìn lại chặng đường đặc biệt này.
Sau hơn một năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã khẳng định vai trò nòng cốt trong gìn giữ bình yên từ mỗi thôn, bản, khu phố. Hội nghị sơ kết toàn quốc diễn ra chiều 12/11 có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ghi nhận những kết quả bước đầu và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: