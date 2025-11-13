Thứ Năm, 13/11/2025

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Ninh Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Thuấn

13/11/2025, 09:32

Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021–2026 tổ chức kỳ họp thứ năm để kiện toàn nhân sự chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn

Với 100% phiếu tín nhiệm, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tại tỉnh Lào Cai, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là kỹ sư thủy lợi, cử nhân Kinh tế chính trị và thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Trước khi được điều động, ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (sau khi Lào Cai hợp nhất với Yên Bái). Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Trần Huy Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng thời, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trần Huy Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Phát biểu tại kỳ họp sau khi được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Ông Tuấn khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các thành viên UBND tỉnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững.

Ông Tuấn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời nhận được sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của Tỉnh ủy, HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thay ông Phạm Quang Ngọc, người vừa được Ban Bí thư điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và sau đó được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030

09:22, 11/11/2025

Ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

09:09, 12/11/2025

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ninh bình ông Trần Huy Tuấn tín nhiệm

Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, GDP đầu người đạt 5.400-5.500 USD

Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, GDP đầu người đạt 5.400-5.500 USD

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, các giải pháp trên các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần hoàn thiện khung pháp lý về “hàng không tầm thấp”

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần hoàn thiện khung pháp lý về “hàng không tầm thấp”

Thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể về “hàng không tầm thấp”, đặc biệt là phương tiện bay không người lái (UAV), nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm an toàn và thúc đẩy phát triển lĩnh vực mới này...

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chiến lược toàn diện, dài hạn và đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Giai đoạn 2021–2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, nhưng cũng là quãng thời gian Việt Nam khẳng định bản lĩnh vượt khó, duy trì ổn định vĩ mô và đạt nhiều kết quả toàn diện. Tọa đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Chống chịu và bứt phá” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đã nhìn lại chặng đường đặc biệt này.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Sau hơn một năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã khẳng định vai trò nòng cốt trong gìn giữ bình yên từ mỗi thôn, bản, khu phố. Hội nghị sơ kết toàn quốc diễn ra chiều 12/11 có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ghi nhận những kết quả bước đầu và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

1

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

Thị trường

2

Bán khống sẽ hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng đầu cơ chứng khoán?

Chứng khoán

3

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Tiêu điểm

4

Tiền đánh mạnh ở cổ phiếu đầu cơ, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán

5

Đơn hàng dệt may khả năng sẽ giảm trong đầu năm 2026 do tồn kho cao

Chứng khoán

