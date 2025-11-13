Ninh Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021–2026 tổ chức kỳ họp thứ năm để kiện toàn nhân sự chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.

Với 100% phiếu tín nhiệm, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tại tỉnh Lào Cai, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là kỹ sư thủy lợi, cử nhân Kinh tế chính trị và thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Trước khi được điều động, ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (sau khi Lào Cai hợp nhất với Yên Bái). Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Trần Huy Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng thời, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trần Huy Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Phát biểu tại kỳ họp sau khi được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Ông Tuấn khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các thành viên UBND tỉnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững.

Ông Tuấn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời nhận được sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ của Tỉnh ủy, HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thay ông Phạm Quang Ngọc, người vừa được Ban Bí thư điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và sau đó được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021–2026.