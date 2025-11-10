Ông Đỗ Văn Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XV.

Sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh ngày 10/11/1962; quê quán tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Trình độ: kỹ sư nông nghiệp, Lý luận Chính trị cao cấp.

Từ tháng 10/1986 đến tháng 10/1988: Cán bộ, sau đó là Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp III, Bắc Thái.

Từ tháng 11/1988 đến tháng 7/1993: Trợ lý Kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất, sau đó là Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông Công nghiệp Chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam.

Từ tháng 8/1993 đến tháng 11/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 12/1994 đến tháng 1/1996: Phó Trưởng Ban Tài chính - Quản trị, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 2/1996 đến tháng 2/1998: Phó Trưởng Ban rồi Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Từ tháng 3/1998 đến tháng 7/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 8/2001 đến tháng 6/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 4/2021-10/2024: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ tháng 10/2024- tháng 1/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 1/2025 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo Quyết định số 2500 ngày 4/11/2025, Bộ Chính trị quyết định chỉ định, điều động, phân công ông Đỗ Văn Chiến thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Văn Chiến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 10/11/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XV, ông Đỗ Văn Chiến được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.