Hà Tĩnh tăng tốc triển khai các nền tảng số phục vụ người dân
Nguyễn Thuấn
09/03/2026, 10:19
Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để sớm đưa Hệ thống Phản ánh hiện trường i-HaTinh vào vận hành thử nghiệm, tạo kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống...
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có
văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã khẩn trương tham gia
vận hành Hệ thống Phản ánh hiện trường của tỉnh. Theo đó, mỗi đơn vị phải cử tối
thiểu một công chức và một lãnh đạo tham gia hệ thống để tiếp nhận và xử lý các
phản ánh thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Các đơn vị được yêu cầu thường
xuyên theo dõi, cập nhật và xử lý phản ánh của người dân đúng tiến độ theo quy
chế. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng
dụng phản ánh hiện trường i-HaTinh. Thông tin về ứng dụng và số điện thoại đường
dây nóng sẽ được niêm yết tại nhà văn hóa thôn, chợ, trung tâm thương mại để
người dân thuận tiện tiếp cận.
Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được
giao cung cấp, cập nhật thường xuyên những thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ
trách lên hệ thống, đặc biệt là các nội dung về thời tiết, thiên tai, giao
thông và các vấn đề quan trọng của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở
Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện giao diện ứng
dụng phản ánh hiện trường trên cả nền tảng ứng dụng điện thoại và website, đồng
thời đăng tải ứng dụng trên hai hệ điều hành phổ biến là iOS và Android. Sở
cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ đầu mối và lãnh đạo các đơn vị, địa
phương nhằm bảo đảm việc vận hành hệ thống được thông suốt.
Ứng dụng i-HaTinh được xây dựng
trên cơ sở tham khảo mô hình “Phản ánh hiện trường” của thành phố Huế. Với giao
diện thân thiện, người dân có thể gửi phản ánh về các lĩnh vực như giao thông,
môi trường, trật tự đô thị, thủ tục hành chính kèm hình ảnh hoặc video. Hệ thống
cho phép theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá mức độ hài lòng sau khi phản ánh được
giải quyết. Thông tin cá nhân của người gửi phản ánh được bảo mật và lưu trữ tại
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh.
Cùng với việc hoàn thiện nền tảng
công nghệ, các cơ quan chuyên môn đang khẩn trương tham mưu ban hành quy chế tạm
thời quản lý, vận hành và khai thác thử nghiệm hệ thống; đồng thời chuẩn bị cơ
sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để phục vụ giai đoạn vận hành
thử nghiệm.
Lãnh đạo Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh cho biết đến thời điểm này các
điều kiện cơ bản để vận hành ứng dụng đã được chuẩn bị gần như hoàn tất. Hiện đội
ngũ kỹ thuật đang tiến hành thử nghiệm nội bộ và gửi nền tảng lên hai kho ứng dụng
Google Play và App Store để người dân có thể tải về khi hệ thống chính thức
kích hoạt.
Trong thời gian tới
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng và triển
khai quy trình xử lý phản ánh trên hệ thống cho các đơn vị và chính quyền cơ sở.
Nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng
khi tỉnh sắp đưa vào vận hành ứng dụng phản ánh hiện trường. Anh Trần Văn Hòa,
người dân tại phường Trần Phú cho rằng việc có một ứng dụng để phản ánh trực tiếp
các vấn đề như rác thải, hạ tầng hư hỏng hay ách tắc giao thông sẽ giúp cơ quan
chức năng nắm bắt thông tin nhanh hơn và xử lý kịp thời.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lan,
tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh cho rằng việc có thể theo dõi tiến độ xử lý phản
ánh trên ứng dụng sẽ giúp người dân yên tâm và tin tưởng hơn khi tham gia sử dụng
hệ thống.
Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI
14:44, 07/03/2026
Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: