Hà Tĩnh tăng tốc triển khai các nền tảng số phục vụ người dân

Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để sớm đưa Hệ thống Phản ánh hiện trường i-HaTinh vào vận hành thử nghiệm, tạo kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống...

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã khẩn trương tham gia vận hành Hệ thống Phản ánh hiện trường của tỉnh. Theo đó, mỗi đơn vị phải cử tối thiểu một công chức và một lãnh đạo tham gia hệ thống để tiếp nhận và xử lý các phản ánh thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật và xử lý phản ánh của người dân đúng tiến độ theo quy chế. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng phản ánh hiện trường i-HaTinh. Thông tin về ứng dụng và số điện thoại đường dây nóng sẽ được niêm yết tại nhà văn hóa thôn, chợ, trung tâm thương mại để người dân thuận tiện tiếp cận.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được giao cung cấp, cập nhật thường xuyên những thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên hệ thống, đặc biệt là các nội dung về thời tiết, thiên tai, giao thông và các vấn đề quan trọng của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện giao diện ứng dụng phản ánh hiện trường trên cả nền tảng ứng dụng điện thoại và website, đồng thời đăng tải ứng dụng trên hai hệ điều hành phổ biến là iOS và Android. Sở cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ đầu mối và lãnh đạo các đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm việc vận hành hệ thống được thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm các nền tảng số của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và ứng dụng công dân số i-HaTinh, tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Ứng dụng i-HaTinh được xây dựng trên cơ sở tham khảo mô hình “Phản ánh hiện trường” của thành phố Huế. Với giao diện thân thiện, người dân có thể gửi phản ánh về các lĩnh vực như giao thông, môi trường, trật tự đô thị, thủ tục hành chính kèm hình ảnh hoặc video. Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá mức độ hài lòng sau khi phản ánh được giải quyết. Thông tin cá nhân của người gửi phản ánh được bảo mật và lưu trữ tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

Cùng với việc hoàn thiện nền tảng công nghệ, các cơ quan chuyên môn đang khẩn trương tham mưu ban hành quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác thử nghiệm hệ thống; đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để phục vụ giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Lãnh đạo Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh cho biết đến thời điểm này các điều kiện cơ bản để vận hành ứng dụng đã được chuẩn bị gần như hoàn tất. Hiện đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành thử nghiệm nội bộ và gửi nền tảng lên hai kho ứng dụng Google Play và App Store để người dân có thể tải về khi hệ thống chính thức kích hoạt.

Trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng và triển khai quy trình xử lý phản ánh trên hệ thống cho các đơn vị và chính quyền cơ sở.

Nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng khi tỉnh sắp đưa vào vận hành ứng dụng phản ánh hiện trường. Anh Trần Văn Hòa, người dân tại phường Trần Phú cho rằng việc có một ứng dụng để phản ánh trực tiếp các vấn đề như rác thải, hạ tầng hư hỏng hay ách tắc giao thông sẽ giúp cơ quan chức năng nắm bắt thông tin nhanh hơn và xử lý kịp thời.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh cho rằng việc có thể theo dõi tiến độ xử lý phản ánh trên ứng dụng sẽ giúp người dân yên tâm và tin tưởng hơn khi tham gia sử dụng hệ thống.