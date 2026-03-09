Thứ Hai, 09/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Hà Tĩnh tăng tốc triển khai các nền tảng số phục vụ người dân

Nguyễn Thuấn

09/03/2026, 10:19

Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để sớm đưa Hệ thống Phản ánh hiện trường i-HaTinh vào vận hành thử nghiệm, tạo kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống...

Demo sơ đồ quy trình phản ánh hiện trường (i-HaTinh).
Demo sơ đồ quy trình phản ánh hiện trường (i-HaTinh).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã khẩn trương tham gia vận hành Hệ thống Phản ánh hiện trường của tỉnh. Theo đó, mỗi đơn vị phải cử tối thiểu một công chức và một lãnh đạo tham gia hệ thống để tiếp nhận và xử lý các phản ánh thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật và xử lý phản ánh của người dân đúng tiến độ theo quy chế. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng phản ánh hiện trường i-HaTinh. Thông tin về ứng dụng và số điện thoại đường dây nóng sẽ được niêm yết tại nhà văn hóa thôn, chợ, trung tâm thương mại để người dân thuận tiện tiếp cận.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được giao cung cấp, cập nhật thường xuyên những thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên hệ thống, đặc biệt là các nội dung về thời tiết, thiên tai, giao thông và các vấn đề quan trọng của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện giao diện ứng dụng phản ánh hiện trường trên cả nền tảng ứng dụng điện thoại và website, đồng thời đăng tải ứng dụng trên hai hệ điều hành phổ biến là iOS và Android. Sở cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ đầu mối và lãnh đạo các đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm việc vận hành hệ thống được thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm các nền tảng số của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và ứng dụng công dân số i-HaTinh, tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm các nền tảng số của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và ứng dụng công dân số i-HaTinh, tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Ứng dụng i-HaTinh được xây dựng trên cơ sở tham khảo mô hình “Phản ánh hiện trường” của thành phố Huế. Với giao diện thân thiện, người dân có thể gửi phản ánh về các lĩnh vực như giao thông, môi trường, trật tự đô thị, thủ tục hành chính kèm hình ảnh hoặc video. Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá mức độ hài lòng sau khi phản ánh được giải quyết. Thông tin cá nhân của người gửi phản ánh được bảo mật và lưu trữ tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

Cùng với việc hoàn thiện nền tảng công nghệ, các cơ quan chuyên môn đang khẩn trương tham mưu ban hành quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác thử nghiệm hệ thống; đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để phục vụ giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Lãnh đạo Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh cho biết đến thời điểm này các điều kiện cơ bản để vận hành ứng dụng đã được chuẩn bị gần như hoàn tất. Hiện đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành thử nghiệm nội bộ và gửi nền tảng lên hai kho ứng dụng Google Play và App Store để người dân có thể tải về khi hệ thống chính thức kích hoạt.

Trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng và triển khai quy trình xử lý phản ánh trên hệ thống cho các đơn vị và chính quyền cơ sở.

Nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng khi tỉnh sắp đưa vào vận hành ứng dụng phản ánh hiện trường. Anh Trần Văn Hòa, người dân tại phường Trần Phú cho rằng việc có một ứng dụng để phản ánh trực tiếp các vấn đề như rác thải, hạ tầng hư hỏng hay ách tắc giao thông sẽ giúp cơ quan chức năng nắm bắt thông tin nhanh hơn và xử lý kịp thời.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh cho rằng việc có thể theo dõi tiến độ xử lý phản ánh trên ứng dụng sẽ giúp người dân yên tâm và tin tưởng hơn khi tham gia sử dụng hệ thống.

Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI

14:44, 07/03/2026

Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

14:54, 07/03/2026

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

Từ khóa:

blockchain công nghệ Hà Tĩnh i-HaTinh kinh tế số

Đọc thêm

Công ty hoạt hình Việt Nam “tiết kiệm” chi phí sản xuất tới 90% nhờ AI

Công ty hoạt hình Việt Nam “tiết kiệm” chi phí sản xuất tới 90% nhờ AI

“Ngày trước sản xuất một phút phim hoạt hình 3D cần khoảng 15–20 nhân sự, thì nay, một người đã có thể tạo ra 15–20 phút nội dung trong một ngày”...

Canada lần đầu tiên thí điểm phát hành trái phiếu được mã hóa

Canada lần đầu tiên thí điểm phát hành trái phiếu được mã hóa

Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada đã phát hành lô trái phiếu trị giá khoảng 73,6 triệu USD với kỳ hạn dưới ba tháng cho một nhóm nhà đầu tư...

Ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

Ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

Chủ tịch Liên đoàn Vũ trụ Thương mại (Mỹ) cảnh báo trong 5 năm tới Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ trong lĩnh vực vũ trụ...

Indonesia và Malaysia sắp cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Indonesia và Malaysia sắp cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Malaysia và Indonesia là hai quốc gia Đông Nam Á đang có động thái cứng rắn để cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội...

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Cụ thể các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được miễn thuế trên địa bàn thành phố…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

Chứng khoán

3

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Thế giới

4

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Bất động sản

5

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy