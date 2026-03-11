Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Du lịch

Triều Tiên đang từng bước nới lỏng du lịch với khách quốc tế

Tường Bách

11/03/2026, 12:01

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC) cho biết từ ngày 12/3, các chuyến tàu khách giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẽ hoạt động trở lại bốn chuyến mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy…

Năm 2020, Trung Quốc và Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt do Covid-19, dẫn đến việc tạm ngừng dịch vụ tàu hỏa giữa hai nước.
Năm 2020, Trung Quốc và Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt do Covid-19, dẫn đến việc tạm ngừng dịch vụ tàu hỏa giữa hai nước.

Theo báo SCMP ngày 10/3, Trung Quốc sẽ khôi phục dịch vụ tàu chở khách đến Triều Tiên sau sáu năm gián đoạn. Động thái này được xem là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ hai nước đang ấm lên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đối mặt với căng thẳng gia tăng với Seoul và những diễn biến khó lường trong chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Từ ngày 12/3, chuyến tàu sẽ rời Bắc Kinh lúc khoảng 17h30, đến Bình Nhưỡng vào khoảng 18h hôm sau. Chiều ngược lại khởi hành lúc 10h30, đến Bắc Kinh khoảng 8h40 sáng hôm sau. Tàu có hai toa dành riêng cho khách du lịch nước ngoài. Tuyến đường sắt giữa thành phố biên giới Đan Đông (Trung Quốc) và Bình Nhưỡng cũng duy trì các chuyến khứ hồi hàng ngày.

CREC khẳng định việc nối lại dịch vụ nhằm "thúc đẩy hợp tác du lịch, kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị và cải thiện đời sống người dân hai nước". Hành khách có thể mua vé tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Hải Quan, Thẩm Dương và Đan Đông, nhưng phải xuất trình thị thực Triều Tiên còn hiệu lực cùng bản sao hộ chiếu.

Dịch vụ tàu khách giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ hoạt động trở lại sau 6 năm tạm ngừng.
Dịch vụ tàu khách giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ hoạt động trở lại sau 6 năm tạm ngừng.

Trước khi đại dịch Covid-19 khiến biên giới đóng cửa, du khách Trung Quốc là nhóm khách quốc tế đông nhất tại Triều Tiên. Việc khôi phục du lịch song phương được giới quan sát coi là bước thử quan trọng trong nỗ lực nối lại quan hệ kinh tế Bình Nhưỡng - Bắc Kinh. Dù vậy, một công ty lữ hành tại Đan Đông cho biết vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc các tour tới Triều Tiên được phép hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận từ Reuters, vé tàu ngày 12/3 đã được bán hết. Ông Rowan Beard, quản lý tour của công ty lữ hành Young Pioneer Tours, cho biết: "Thật tuyệt khi thấy các tuyến tàu quốc tế được nối lại. Ban đầu tuyến tàu ưu tiên các nhà ngoại giao hoặc những người đi công tác chính thức, nhưng khi du lịch tới Triều Tiên được mở lại, đây sẽ là lựa chọn di chuyển khác bên cạnh đường hàng không".

Vào năm ngoái, Triều Tiên cũng đã nối lại các chuyến bay và đường sắt trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và thủ đô Moskva của Nga. Năm 2025, số liệu cho thấy 9.985 công dân Nga đã đến Triều Tiên, mức cao nhất kể từ khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt đầu công bố dữ liệu vào năm 2010. Trong đó, gần 5.100 chuyến đi với mục đích du lịch.

Vốn kín tiếng và gần như tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, Triều Tiên vẫn thời gian gần đây dường như đang tìm cách thu hút du khách quốc tế thông qua việc khai trương khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan Kalma. 

Khu phức hợp Wonsan Kalma của Triều Tiên có sức chứa tới 20.000 khách.
Khu phức hợp Wonsan Kalma của Triều Tiên có sức chứa tới 20.000 khách.

Được lấy cảm hứng từ Benidorm (khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng ở Tây Ban Nha), khu phức hợp Wonsan Kalma có sức chứa tới 20.000 khách, với hơn 40 khách sạn, nhà nghỉ cùng các tiện ích giải trí. Dự án được truyền thông Triều Tiên ca ngợi với danh xưng "quốc bảo" này hiện mới mở cửa để đón khách Nga.

Triều Tiên cũng đang đẩy mạnh truyền thông về khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong gần thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, coi đây là một trong những dự án du lịch trọng điểm. Cuối năm 2025, Minju Chosun - cơ quan báo chí nội các Triều Tiên - đã đăng tải bài viết giới thiệu khu nghỉ dưỡng như một điểm đến “đẳng cấp thế giới”, khẳng định không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn hướng tới du khách quốc tế trong tương lai.

Theo thông tin được công bố, Masikryong trải rộng trên diện tích khoảng 30.000 m2 với 10 đường trượt dành cho nhiều cấp độ, từ người mới bắt đầu đến vận động viên chuyên nghiệp. Triều Tiên quảng bá nơi đây có khả năng tổ chức các cuộc thi trượt tuyết quy mô quốc tế, đồng thời sở hữu hệ thống khách sạn và tiện ích giải trí như hồ bơi, phòng massage, cửa hàng tiện lợi, cơ sở y tế và cả bãi đáp trực thăng.

Gần đây, một công ty du lịch Nga đã quảng bá tour 6 ngày 5 đêm kết hợp tham quan Bình Nhưỡng và trượt tuyết tại Masikryong. Gói sản phẩm này nhấn mạnh trải nghiệm “tuyết mới và không gian yên tĩnh, riêng tư, không đông đúc”, cho thấy Triều Tiên đang thử nghiệm hướng tiếp cận mới với nhóm khách quốc tế hạn chế nhưng có tính chọn lọc.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong.
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong.

Trước đó, nhiều du khách phương Tây “rỉ tai” nhau rằng cách duy nhất để họ có thể đến Triều Tiên là tham gia giải chạy Bình Nhưỡng. Bằng cách chạy quanh thành phố, họ có thể nhìn ngắm cuộc sống của người dân địa phương một cách chân thực nhất.

"Nếu bạn tham gia Marathon Bình Nhưỡng, bạn có thể chạy bộ buổi sáng bên ngoài khách sạn mà không cần hướng dẫn viên", nữ du khách Mỹ Drew nói với tờ Global Times. Dù vậy, du khách vẫn được khuyến cáo phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định. Drew cảnh báo nếu bị phát hiện vắng mặt tại bữa sáng, "họ sẽ đi tìm bạn".

Tuy nhiên năm nay, Triều Tiên bất ngờ hủy giải marathon quốc tế tổ chức vào đầu tháng 4 mà không đưa ra lời giải thích cụ thể. Ngày 9/2, Koryo Tours, công ty du lịch có trụ sở tại Bắc Kinh và tự giới thiệu là đối tác du lịch độc quyền của Giải Marathon Bình Nhưỡng, cho biết Hiệp hội Điền kinh Triều Tiên đã gửi thông báo hủy bỏ giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng 2026 "vì một số lý do".

Cuộc đua năm nay vốn được lên lịch diễn ra vào 5/4, là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức từ khi Triều Tiên mở cửa lại sau Covid-19. "Hiện tại, không có thêm thông tin nào được cung cấp", đại diện Koryo Tours cho biết.

Giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng 2026 bị hủy đột ngột chưa đầy một tháng trước ngày thi đấu. 
Giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng 2026 bị hủy đột ngột chưa đầy một tháng trước ngày thi đấu. 

Giải marathon này là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất tại Triều Tiên. Năm 2025, giải ghi nhận khoảng 200 vận động viên nước ngoài tham gia cùng với hơn 200 vận động viên Triều Tiên. Con số này thấp hơn đáng kể so với năm 2019, khi có khoảng 950 người nước ngoài tham gia.

Chad O'Carroll, người sáng lập trang web chuyên đưa tin NK News, nhận định quyết định này có thể liên quan đến các biến động an ninh hiện nay trên thế giới. Việc hủy bỏ vào phút chót cho thấy Bình Nhưỡng vẫn sẽ áp dụng "cách tiếp cận thận trọng đối với các hoạt động liên quan người nước ngoài", O'Carroll bình luận.

Bình Nhưỡng - Bắc Kinh dịch vụ tàu khách Trung Quốc Triều Tiên du khách nga du khách quốc tế Triều Tiên du lịch Triều Tiên Vneconomy

1

“Tôm hùm AI” khuấy động cuộc đua phát triển trợ lý số tại Trung Quốc

Kinh tế số

2

Mỹ đối mặt thách thức lớn nếu muốn hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Thế giới

3

Ninh Bình: Đầu tư 464 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyển động xanh

4

Mô hình nhà máy thông minh, lực đẩy mới cho doanh nghiệp sản xuất Việt

Đầu tư

5

[Phóng sự ảnh] Kè biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn đổ nát, hoang tàn trước mùa du lịch 2026

Du lịch

