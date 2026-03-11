Triều Tiên đang từng bước nới lỏng du lịch với khách quốc tế
Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC) cho biết từ ngày 12/3, các chuyến tàu khách giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẽ hoạt động trở lại bốn chuyến mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy…
Theo báo SCMP ngày 10/3, Trung
Quốc sẽ khôi phục dịch vụ tàu chở khách đến Triều Tiên sau sáu năm gián đoạn.
Động thái này được xem là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ hai nước đang ấm lên,
trong bối cảnh Bình Nhưỡng đối mặt với căng thẳng gia tăng với Seoul và những
diễn biến khó lường trong chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Từ ngày 12/3, chuyến tàu sẽ rời Bắc Kinh lúc khoảng 17h30, đến
Bình Nhưỡng vào khoảng 18h hôm sau. Chiều ngược lại khởi hành lúc 10h30, đến Bắc
Kinh khoảng 8h40 sáng hôm sau. Tàu có hai toa dành riêng cho khách du lịch nước
ngoài. Tuyến đường sắt giữa thành phố biên giới Đan Đông (Trung Quốc) và Bình
Nhưỡng cũng duy trì các chuyến khứ hồi hàng ngày.
CREC khẳng định việc nối lại dịch vụ nhằm "thúc đẩy hợp
tác du lịch, kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa, đồng thời tăng cường quan
hệ hữu nghị và cải thiện đời sống người dân hai nước". Hành khách có thể
mua vé tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Hải Quan, Thẩm Dương và Đan Đông, nhưng phải
xuất trình thị thực Triều Tiên còn hiệu lực cùng bản sao hộ chiếu.
Trước khi đại dịch Covid-19 khiến biên giới đóng cửa, du
khách Trung Quốc là nhóm khách quốc tế đông nhất tại Triều Tiên. Việc khôi phục
du lịch song phương được giới quan sát coi là bước thử quan trọng trong nỗ lực
nối lại quan hệ kinh tế Bình Nhưỡng - Bắc Kinh. Dù vậy, một công ty lữ hành tại
Đan Đông cho biết vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc các tour tới
Triều Tiên được phép hoạt động trở lại.
Theo ghi nhận từ Reuters, vé tàu ngày 12/3 đã được bán hết. Ông
Rowan Beard, quản lý tour của công ty lữ hành Young Pioneer Tours, cho biết:
"Thật tuyệt khi thấy các tuyến tàu quốc tế được nối lại. Ban đầu tuyến
tàu ưu tiên các nhà ngoại giao hoặc những người đi công tác chính thức, nhưng khi du lịch tới Triều Tiên được mở lại, đây sẽ
là lựa chọn di chuyển khác bên cạnh đường hàng không".
Vào năm ngoái, Triều Tiên cũng đã nối lại các chuyến bay và đường
sắt trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và thủ đô Moskva của Nga. Năm 2025,
số liệu cho thấy 9.985 công dân Nga đã đến Triều Tiên, mức cao nhất kể từ khi
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt đầu công bố dữ liệu vào năm 2010. Trong
đó, gần 5.100 chuyến đi với mục đích du lịch.
Vốn kín tiếng và gần như tách biệt khỏi phần còn lại của thế
giới, Triều Tiên vẫn thời gian gần đây dường như đang tìm cách thu hút du khách quốc tế thông qua việc khai trương
khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan Kalma.
Được lấy cảm hứng từ Benidorm (khu nghỉ dưỡng ven biển nổi
tiếng ở Tây Ban Nha), khu phức hợp Wonsan Kalma có sức chứa tới 20.000 khách, với
hơn 40 khách sạn, nhà nghỉ cùng các tiện ích giải trí. Dự án được truyền thông Triều Tiên ca ngợi với danh xưng
"quốc bảo" này hiện mới mở cửa để đón khách Nga.
Triều Tiên cũng đang đẩy mạnh truyền thông về khu nghỉ dưỡng
trượt tuyết Masikryong gần thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, coi đây là một trong
những dự án du lịch trọng điểm. Cuối năm 2025, Minju Chosun - cơ quan báo
chí nội các Triều Tiên - đã đăng tải bài viết giới thiệu khu nghỉ dưỡng như một
điểm đến “đẳng cấp thế giới”, khẳng định không chỉ phục vụ người dân trong nước
mà còn hướng tới du khách quốc tế trong tương lai.
Theo thông tin được công bố, Masikryong trải rộng trên diện
tích khoảng 30.000 m2 với 10 đường trượt dành cho nhiều cấp độ, từ người mới bắt
đầu đến vận động viên chuyên nghiệp. Triều Tiên quảng bá nơi đây có khả năng tổ
chức các cuộc thi trượt tuyết quy mô quốc tế, đồng thời sở hữu hệ thống khách sạn
và tiện ích giải trí như hồ bơi, phòng massage, cửa hàng tiện lợi, cơ sở y tế
và cả bãi đáp trực thăng.
Gần đây, một công ty du lịch Nga đã quảng bá tour 6 ngày 5 đêm
kết hợp tham quan Bình Nhưỡng và trượt tuyết tại Masikryong. Gói sản phẩm này
nhấn mạnh trải nghiệm “tuyết mới và không gian yên tĩnh, riêng tư, không đông
đúc”, cho thấy Triều Tiên đang thử nghiệm hướng tiếp cận mới với nhóm khách quốc
tế hạn chế nhưng có tính chọn lọc.
Trước đó, nhiều du khách phương Tây “rỉ tai” nhau rằng cách duy nhất để họ có
thể đến Triều Tiên là tham gia giải chạy Bình Nhưỡng. Bằng cách chạy quanh thành phố, họ có thể nhìn ngắm cuộc sống của
người dân địa phương một cách chân thực nhất.
"Nếu bạn tham gia Marathon Bình Nhưỡng, bạn có thể chạy
bộ buổi sáng bên ngoài khách sạn mà không cần hướng dẫn viên", nữ du khách
Mỹ Drew nói với tờ Global Times. Dù vậy, du khách vẫn được khuyến cáo phải tuân thủ nghiêm ngặt quy
định. Drew cảnh báo nếu bị phát hiện vắng mặt tại bữa sáng, "họ sẽ đi tìm
bạn".
Tuy nhiên năm nay, Triều Tiên bất ngờ hủy giải marathon quốc
tế tổ chức vào đầu tháng 4 mà không đưa ra lời giải thích cụ thể. Ngày 9/2, Koryo
Tours, công ty du lịch có trụ sở tại Bắc Kinh và tự giới thiệu là đối tác du lịch
độc quyền của Giải Marathon Bình Nhưỡng, cho biết Hiệp hội Điền kinh Triều Tiên
đã gửi thông báo hủy bỏ giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng 2026 "vì một số
lý do".
Cuộc đua năm nay vốn được lên lịch diễn ra vào 5/4, là lần
thứ hai sự kiện này được tổ chức từ khi Triều Tiên mở cửa lại sau Covid-19. "Hiện
tại, không có thêm thông tin nào được cung cấp", đại diện Koryo Tours cho
biết.
Giải marathon này là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất tại
Triều Tiên. Năm 2025, giải ghi nhận khoảng 200 vận động viên nước ngoài tham
gia cùng với hơn 200 vận động viên Triều Tiên. Con số này thấp hơn đáng kể so với
năm 2019, khi có khoảng 950 người nước ngoài tham gia.
Chad O'Carroll, người sáng lập trang web chuyên đưa tin NK News, nhận định quyết định này có thể liên quan đến
các biến động an ninh hiện nay trên thế giới. Việc hủy bỏ vào phút chót cho thấy
Bình Nhưỡng vẫn sẽ áp dụng "cách tiếp cận thận trọng đối với các
hoạt động liên quan người nước ngoài", O'Carroll bình luận.
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường du lịch Đông Nam Á
10:00, 10/03/2026
Hàng không quốc tế dần khôi phục mạng lưới bay ở Trung Đông
09:48, 09/03/2026
Dubai nỗ lực duy trì nhịp sống du lịch giữa vùng xung đột
[Phóng sự ảnh] Kè biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn đổ nát, hoang tàn trước mùa du lịch 2026
Chỉ còn vài tuần nữa là bước vào mùa du lịch hè 2026, nhưng trái với không khí nhộn nhịp thường thấy, tuyến kè và đường ven biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, Thanh Hóa) vẫn đang chìm trong cảnh đổ nát, hoang tàn sau các cơn bão năm 2025...
Việt Nam tận dụng cơ hội khi du lịch y tế bùng nổ tại châu Á
Theo Business Insider, để tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh và tránh những rắc rối về bảo hiểm, người dân Mỹ đang tích hợp khám sức khỏe vào lịch trình du lịch. Trên các mạng xã hội, hashtag #medicaltourism (du lịch y tế) thu hút hàng trăm ngàn lượt xem…
Doanh nghiệp lữ hành lo lắng giá tour sẽ ảnh hưởng bởi chiến sự
Khi giá dầu thô leo thang, tác động thường không chỉ dừng ở thị trường hàng hóa, mà có thể lan nhanh sang toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ du lịch, vận chuyển, lưu trú, ẩm thực đến chi tiêu tại điểm đến…
Gần 100 gian hàng trải nghiệm số tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026
Từ ngày 13 đến 15/3, Sở Du lịch thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện thường niên nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm...
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường du lịch Đông Nam Á
Năm 2026, địa chính trị toàn cầu biến động mạnh, gây gián đoạn nghiêm trọng cho ngành du lịch toàn cầu. Trong đó, việc đóng cửa nhiều hành lang hàng không trọng yếu tại Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến các thị trường du lịch chủ lực ở Đông Nam Á…
