Xuất khẩu chip của Trung Quốc tăng gần 73%

Trong hai tháng đầu năm 2026, cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu chip của Trung Quốc đều tăng mạnh...

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu mạch tích hợp (IC) trong tháng 1 và tháng 2 của nước này đạt 43,3 tỷ USD, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng xuất khẩu IC tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 52,5 tỷ đơn vị.

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chip đã vượt xa tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung 21,8% các mặt hàng khác của Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhập khẩu chip của Trung Quốc cũng tăng đáng kể. Trong hai tháng đầu năm, số lượng chip nhập khẩu tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, lên 9,1 tỷ đơn vị, trong khi giá trị nhập khẩu tăng mạnh 39,8%, đạt 78,2 tỷ USD.

Theo tờ South Morning China, bứt phá xuất khẩu chip trong những tháng đầu năm của Trung Quốc tiếp nối đà tăng mạnh của năm 2025. Theo đó, xuất khẩu chip của Trung Quốc trong năm vừa qua tăng 17,4% về số lượng, đạt 349,5 tỷ đơn vị, trong khi giá trị xuất khẩu tăng 26,8%, lên 201,9 tỷ USD.

Trong năm 2025, Hồng Kông là thị trường nhập khẩu chip lớn nhất của Trung Quốc, tiếp theo là Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan.

Làn sóng phát triển AI trên toàn cầu đang khiến nhu cầu đối với các loại chip tăng mạnh. Điều này thúc đẩy các nhà sản xuất chip lớn của Trung Quốc mở rộng sản xuất, qua đó gia tăng nguồn cung cho cả thị trường trong nước và quốc tế.

Theo đó, công ty Sản xuất Bán dẫn Quốc tế (SMIC), nhà máy đúc chip lớn nhất Trung Quốc, đã sản xuất tổng cộng 9,7 triệu tấm wafer trong năm ngoái, tăng 21% so với năm trước đó. Lượng chip xuất xưởng của nhà máy đúc chip lớn thứ hai Trung Quốc là Hua Hong Semiconductor cũng tăng 18,5%, đạt 5,4 triệu đơn vị.

Theo truyền thông Trung Quốc hồi tháng 12, SMIC thậm chí đã tăng giá một số sản phẩm thêm khoảng 10%, do nhu cầu đối với chip quản lý năng lượng và phần cứng phục vụ AI tăng mạnh.

Công ty nghiên cứu Omdia dự báo quy mô thị trường bán dẫn của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 31,3% trong năm nay, lên 546,5 tỷ USD.

Còn ở quy mô toàn cầu, giá chip nhớ được dự báo sẽ tăng từ 40–50% trong quý 1/2026, sau đó tiếp tục tăng thêm khoảng 20% trong quý 2, theo Counterpoint Research.