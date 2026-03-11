Thị trường tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục gom
Kim Phong
11/03/2026, 12:03
Đà giảm của giá dầu thế giới tiếp diễn đã tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán toàn cầu. VN-Index chốt phiên sáng tăng mạnh 1,95% với số mã xanh gấp 3 lần số đỏ, trong đó hơn 100 mã tăng vượt 2%.
Xu hướng tăng kéo dài trọn phiên và chỉ số đang dừng ở mức cao
nhất. Động lực dẫn dắt vẫn đang đến từ nhóm blue-chips, rổ VN30 ghi nhận 12 cổ
phiếu đang tăng từ 2% trở lên. VN30-Index chốt phiên sáng cũng tăng 1,98% với
23 mã tăng/5 mã giảm.
VIC tăng 4,37%, VHM tăng 4,79%, VPL kịch trần đem về hơn 16 điểm
trong tổng mức tăng 32,72 điểm của VN-Index. Điều này xác nhận sức mạnh điểm số
cũng đến từ khá nhiều mã khác, đặc biệt các cổ phiếu tầm trung.
Thực vây, trong rổ VN30 ngoài nhóm Vin còn cả loạt cổ phiếu
khác tăng vượt 3% như GVR tăng 6,45%, MSN tăng 4,54%, MWG tăng 4,44%, DGC tăng
4,35%, VIB tăng 3,42%. Thanh khoản cao nhất cũng dồn vào các cổ phiếu tầm trung
như MWG, HPG, MSN, SSI.
Sức mạnh điểm số lẽ ra có thể tốt hơn nữa nếu các trụ ngân hàng
đồng thuận hơn. VCB chỉ tham chiếu, CTG giảm 0,29%, BID giảm 0,12% cộng thêm
hai mã dầu khí là GAS và PLX đỏ. Trừ PLX thì các cổ phiếu còn lại đều thuộc Top
10 vốn hóa của VN-Index.
Nhóm cổ phiếu midcap cũng có sức mạnh vượt trội cùng với các
cổ phiếu tầm trung trong rổ VN30. Chỉ số VNMidcap chốt phiên sáng tăng tới
2,32%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa. Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 240 mã
tăng/76 mã giảm thì 106 mã tăng vượt 2% và 64 mã khác tăng trong biên độ từ 1%
tới 2%. Rổ VN30 chỉ đóng góp 12 mã tăng trên 2% và 3 mã tăng 1%-2%.
Như vậy phần còn lại của thị trường thậm chí còn tốt hơn rổ
VN30 với xác suất rất cao nhà đầu tư hưởng lợi từ diễn biến chung. VCB, EVF,
GEL đang kịch trần với thanh khoản trăm tỷ đồng. Khoảng 18 mã tăng tốt nhất từ
2% trở lên đạt thanh khoản vượt mức này và không ít mã midcap như DXG, VIX,
GMD, VPI, CII, GEX…
Điểm trừ sáng nay là thanh khoản đã sụt giảm đột biến, HoSE
chỉ khớp thành công 11.846 tỷ đồng, giảm 48% so với sáng hôm qua và là mức thấp
nhất 12 phiên trở lại đây. Rổ VN30 cũng giảm giao dịch 53%, chỉ đạt gần 6.274 tỷ
đồng.
Thanh khoản giảm cho thấy hai yếu tố: Thứ nhất là dòng tiền
mua đuổi lên cao không thực sự mạnh. Điều này dễ hiểu vì đây mới là phiên phục
hồi thứ hai kể từ sau nhịp bán tháo choáng váng. Thứ hai, biên độ giá tăng rất
mạnh là có sự ủng hộ từ bên bán. Nhà đầu tư không xả nhiều như trước nên cầu
tuy kém vẫn có thể nới rộng biên độ giá lên.
Mặt khác, khi nhìn vào hướng dao động giá cổ phiếu, thống kê
tới 52% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index đang chốt tại giá cao nhất hoặc sát
giá cao nhất. Ban đầu mức tăng giá không mạnh như vậy mà theo thời gian bên mua
chủ động nâng giá lên. Tầm 10h độ rộng sàn HoSE mới có 169 mã tăng và 100 mã giảm,
kết phiên là 240 mã tăng/76 mã giảm. Nếu khối lượng bán cản đường lớn trong chiều
giá lên thì hoặc là thanh khoản sẽ cao hơn, hoặc biên độ tăng sẽ bị kềm chế ở mức
hẹp.
Một tín hiệu tích cực nữa là nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh
quy mô bán ra khoảng 40% so với sáng hôm qua, giúp vị thế ròng trên HoSE đạt
+700,3 tỷ đồng. Đây là phiên sáng mua ròng thứ hai liên tiếp của khối này. Các
cổ phiếu được mua trọng điểm là MWG +325,3 tỷ, BSR +69,2 tỷ, GMD +65,5 tỷ, GEL
+48,6 tỷ, PVT +48,5 tỷ, VNM +43,5 tỷ. Phía bán ròng có SSI -53,7 tỷ, PLX -40,4
tỷ, FPT -35,5 tỷ.
Mặc dù có hai phiên tăng mạnh nhưng động lực chủ yếu vẫn là
yếu tố tâm lý khi giá dầu thế giới điều chỉnh. Đây chưa phải là diễn biến chắc
chắn vì xung đột vẫn còn rất khó đoán và hành động của các bên cũng vậy. Tuy
nhiên điểm tốt là áp lực giải chấp có đã dịu đi, vì diễn biến tăng này chính là
cơ hội rất tốt để giải phóng hàng cầm cố. Nếu khối lượng này không xuất hiện thì
có thể một lượng lớn đã được “bung” ra trong các phiên bán tháo vừa rồi.
Bối cảnh vay nợ lớn cộng với lãi suất tăng và chi phí đầu vào biến động mạnh do bất ổn địa chính trị đang tạo nên một môi trường không thuận lợi, kích hoạt và hạ đòn bẩy lớn trong thời gian tới, từ đó đưa mức định giá về vùng chiết khấu an toàn và hấp dẫn hơn cho cả hoạt động đầu cơ và đầu tư dài hạn.
HNX cho biết thị trường UPCoM tháng 02/2026, chứng kiến diễn biến chỉ số giá UPCoM Index biến động mạnh, với xu hướng giảm điểm mạnh trong thời gian gần 2 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và tăng trong 2 phiên trước kỳ nghỉ.
Quy mô trung bình của mỗi thương vụ đầu tư dự án tiền điện tử là khoảng 34 triệu USD, tăng 272% so với giai đoạn trước...
Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 60.541 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 12% kế hoạch phát hành của năm 2026.
Giá dầu thô giảm về vùng 80 - 90 USD/thùng dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ nói nhầm về việc tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
