Thị trường tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục gom

Đà giảm của giá dầu thế giới tiếp diễn đã tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán toàn cầu. VN-Index chốt phiên sáng tăng mạnh 1,95% với số mã xanh gấp 3 lần số đỏ, trong đó hơn 100 mã tăng vượt 2%.

Xu hướng tăng kéo dài trọn phiên và chỉ số đang dừng ở mức cao nhất. Động lực dẫn dắt vẫn đang đến từ nhóm blue-chips, rổ VN30 ghi nhận 12 cổ phiếu đang tăng từ 2% trở lên. VN30-Index chốt phiên sáng cũng tăng 1,98% với 23 mã tăng/5 mã giảm.

VIC tăng 4,37%, VHM tăng 4,79%, VPL kịch trần đem về hơn 16 điểm trong tổng mức tăng 32,72 điểm của VN-Index. Điều này xác nhận sức mạnh điểm số cũng đến từ khá nhiều mã khác, đặc biệt các cổ phiếu tầm trung.

Thực vây, trong rổ VN30 ngoài nhóm Vin còn cả loạt cổ phiếu khác tăng vượt 3% như GVR tăng 6,45%, MSN tăng 4,54%, MWG tăng 4,44%, DGC tăng 4,35%, VIB tăng 3,42%. Thanh khoản cao nhất cũng dồn vào các cổ phiếu tầm trung như MWG, HPG, MSN, SSI.

Sức mạnh điểm số lẽ ra có thể tốt hơn nữa nếu các trụ ngân hàng đồng thuận hơn. VCB chỉ tham chiếu, CTG giảm 0,29%, BID giảm 0,12% cộng thêm hai mã dầu khí là GAS và PLX đỏ. Trừ PLX thì các cổ phiếu còn lại đều thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu midcap cũng có sức mạnh vượt trội cùng với các cổ phiếu tầm trung trong rổ VN30. Chỉ số VNMidcap chốt phiên sáng tăng tới 2,32%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa. Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 240 mã tăng/76 mã giảm thì 106 mã tăng vượt 2% và 64 mã khác tăng trong biên độ từ 1% tới 2%. Rổ VN30 chỉ đóng góp 12 mã tăng trên 2% và 3 mã tăng 1%-2%.

Như vậy phần còn lại của thị trường thậm chí còn tốt hơn rổ VN30 với xác suất rất cao nhà đầu tư hưởng lợi từ diễn biến chung. VCB, EVF, GEL đang kịch trần với thanh khoản trăm tỷ đồng. Khoảng 18 mã tăng tốt nhất từ 2% trở lên đạt thanh khoản vượt mức này và không ít mã midcap như DXG, VIX, GMD, VPI, CII, GEX…

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Điểm trừ sáng nay là thanh khoản đã sụt giảm đột biến, HoSE chỉ khớp thành công 11.846 tỷ đồng, giảm 48% so với sáng hôm qua và là mức thấp nhất 12 phiên trở lại đây. Rổ VN30 cũng giảm giao dịch 53%, chỉ đạt gần 6.274 tỷ đồng.

Thanh khoản giảm cho thấy hai yếu tố: Thứ nhất là dòng tiền mua đuổi lên cao không thực sự mạnh. Điều này dễ hiểu vì đây mới là phiên phục hồi thứ hai kể từ sau nhịp bán tháo choáng váng. Thứ hai, biên độ giá tăng rất mạnh là có sự ủng hộ từ bên bán. Nhà đầu tư không xả nhiều như trước nên cầu tuy kém vẫn có thể nới rộng biên độ giá lên.

Mặt khác, khi nhìn vào hướng dao động giá cổ phiếu, thống kê tới 52% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index đang chốt tại giá cao nhất hoặc sát giá cao nhất. Ban đầu mức tăng giá không mạnh như vậy mà theo thời gian bên mua chủ động nâng giá lên. Tầm 10h độ rộng sàn HoSE mới có 169 mã tăng và 100 mã giảm, kết phiên là 240 mã tăng/76 mã giảm. Nếu khối lượng bán cản đường lớn trong chiều giá lên thì hoặc là thanh khoản sẽ cao hơn, hoặc biên độ tăng sẽ bị kềm chế ở mức hẹp.

Một tín hiệu tích cực nữa là nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh quy mô bán ra khoảng 40% so với sáng hôm qua, giúp vị thế ròng trên HoSE đạt +700,3 tỷ đồng. Đây là phiên sáng mua ròng thứ hai liên tiếp của khối này. Các cổ phiếu được mua trọng điểm là MWG +325,3 tỷ, BSR +69,2 tỷ, GMD +65,5 tỷ, GEL +48,6 tỷ, PVT +48,5 tỷ, VNM +43,5 tỷ. Phía bán ròng có SSI -53,7 tỷ, PLX -40,4 tỷ, FPT -35,5 tỷ.

Mặc dù có hai phiên tăng mạnh nhưng động lực chủ yếu vẫn là yếu tố tâm lý khi giá dầu thế giới điều chỉnh. Đây chưa phải là diễn biến chắc chắn vì xung đột vẫn còn rất khó đoán và hành động của các bên cũng vậy. Tuy nhiên điểm tốt là áp lực giải chấp có đã dịu đi, vì diễn biến tăng này chính là cơ hội rất tốt để giải phóng hàng cầm cố. Nếu khối lượng này không xuất hiện thì có thể một lượng lớn đã được “bung” ra trong các phiên bán tháo vừa rồi.