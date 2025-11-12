Hạ viện Mỹ đã sẵn sàng bỏ phiếu để mở cửa Chính phủ trở lại

Cuộc khủng hoảng chính phủ đóng cửa kéo dài 6 tuần tại Mỹ đang dần đi đến hồi kết khi Hạ viện nước này chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật ngân sách tạm thời nhằm cho phép Chính phủ mở cửa trở lại...

Theo hãng tin Bloomberg, vào đêm ngày 10/11/2025, dự luật này đã được Thượng viện Mỹ thông qua với tỷ lệ 60-40, nhờ sự ủng hộ của một nhóm 8 thượng nghị sĩ Dân chủ trung dung. Đây là một bước tiến được mong mỏi suốt thời gian hơn 40 ngày qua, khi tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ hàng không đến hỗ trợ thực phẩm.

Khi chính phủ đóng cửa, lực lượng công chức liên bang Mỹ gặp khó khăn lớn khi nhiều người trong số họ không nhận được lương trong hơn 1 tháng. Cùng với đó, hàng nghìn chuyến bay bị gián đoạn và khoảng 42 triệu người dân có thu nhập thấp không nhận được trợ cấp từ Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP).

Dự luật ngân sách tạm thời này, nếu được Hạ viện thông qua, sẽ cấp ngân sách cho phần lớn các cơ quan trong Chính phủ liên bang duy trì hoạt động đến ngày 30/1 và một số cơ quan đến ngày 30/9.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã bày tỏ sự lạc quan rằng dự luật sẽ nhanh chóng được thông qua. Tuy nhiên, để đạt được thỏa thuận này, các thượng nghị sĩ Dân chủ trung dung đã phải từ bỏ yêu cầu gia hạn các khoản trợ cấp của Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (Obamacare), và sự nhượng bộ đó đã gây ra sự bất hòa trong nội bộ đảng Dân chủ.

Sự ủng hộ của hạ nghị sĩ Cộng hòa Andy Harris, thủ lĩnh nhóm Freedom Caucus bảo thủ cứng rắn, đã củng cố cơ hội dự luật được thông qua tại Hạ viện.

Tuy nhiên, ngay cả khi dự luật được Hạ viện phê chuẩn, sẽ cần thời gian để hoạt động hàng không trở lại bình thường và thậm chí có thể lâu hơn để 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp nhận được các khoản trợ cấp bị trì hoãn. Các cơ quan liên bang sẽ phải đối mặt với tình trạng một “núi” công việc tồn đọng khi mở cửa trở lại.

Giới phân tích nhận định, dự luật trên cho thấy sự khó khăn của đảng Dân chủ trong việc sử dụng quyền lực có hạn của đảng này tại lưỡng viện Quốc hội đảng Cộng hòa kiểm soát để đi ngược lại chương trình nghị sự của Tổng thống Trump.

Từ nhiều tuần trước, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, nghị sỹ John Thune, đã đề xuất tiến hành một cuộc bỏ phiếu trong tương lai về các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe, thay vì gia hạn luôn các khoản trợ cấp này như mong muốn của phe Dân chủ. Ông Trump và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cũng giữ vững lập trường của mình bằng cách nhiều lần tuyên bố họ sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán về chăm sóc sức khỏe cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.

Tuy vậy, cuộc chiến này cũng đặt ra rủi ro chính trị đáng kể đối với Đảng Cộng hòa, khi các bang từ chối hỗ trợ thực phẩm cho 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp trong thời gian Chính phủ đóng cửa và 24 triệu người Mỹ đang phải đối mặt với việc chi phí bảo hiểm có thể lên đến hàng trăm USD mỗi tháng vì ưu đãi không được gia hạn.