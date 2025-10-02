Hải Phòng bổ sung 80 tỷ đồng tu bổ di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

Hải Phòng đồng ý điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn – Kiếp Bạc từ 100 tỷ đồng lên thành hơn 180 tỷ đồng…

Ngày 1/10/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Thường trực Thành uỷ Hải Phòng đã đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bảo tồn khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn - Kiếp Bạc theo đề xuất của Đảng uỷ UBND thành phố, trong đó tổng mức đầu tư của dự án từ 100 tỷ đồng sẽ được điều chỉnh tăng lên thành hơn 180 tỷ đồng.

100 TỶ ĐỒNG TÔN TẠO DI TÍCH TỪ NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG

Trước đó, tháng 12/2024, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc trên địa bàn phường Cộng Hoà và xã Hưng Đạo (thành phố Chí Linh cũ, nay là phường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng). Dự án bao gồm các hạng mục tu bổ, tôn tạo tại 2 khu vực của khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Trong đó, khu đền Kiếp Bạc sẽ thực hiện các hạng mục tu bổ Viên Lăng, tu bổ hồ Viên Lăng (hồ Ngọc), cải tạo nhà khách đền Kiếp Bạc. Khu chùa Côn Sơn thực hiện các hạng mục cải tạo hồ Bán Nguyệt, đầu tư hạ tầng bãi xe phía Tây Nam hồ Bán Nguyệt, xây mới nhà chờ tại bãi đỗ xe.

Dự án tu bổ tôn tạo Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng) được giao làm chủ đầu tư dự án.

Dự án được đầu tư nhằm giữ gìn, bảo tồn, các giá trị lịch sử, văn hoá Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, đáp ứng nhu cầu của nhân dân đến tham quan, chiêm bái, tìm hiểu về lịch sử. Dự án cũng giúp đa dạng hoá sản phẩm du lịch của địa phương.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hải Dương (trước đây), sau khi triển khai hoạt động đầu tư, tu bổ tôn tạo Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương đã có buổi làm việc với các chuyên gia, các nhà khoa học về việc tu bổ, tôn tạo khu di tích.

Trước thời điểm hợp nhất với Hải Phòng, tháng 6/2025, tỉnh Hải Dương đã có thông báo điều chỉnh thiết kế đối với một số hạng mục đầu tư, tôn tạo như thực hiện việc nối liền khu Viên Lăng với núi Trán Rồng. Đồng thời thực hiện quy hoạch, kết nối khu vườn cây phía sau Viên Lăng với khu vực công viên Hồ Khánh nhằm mở rộng, tạo cảnh quan 2 bên phía sau đền Kiếp Bạc.

BỔ SUNG HƠN 80 TỶ ĐỒNG TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

Theo báo cáo từ Ban quản lý dự án, thời điểm thực hiện dự án chi phí đền bù giải phóng mặt bằng như chi phí hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề, hỗ trợ tái định cư đã tăng so với thời điểm lập dự án. Giá vật tư, thiết bị cũng tăng cao so với thời điểm lập báo cáo nghiên cứ khả thi, chi phí dự phòng do Trung ương cấp chưa được tính đủ theo quy định.

Ban quản lý dự án cho rằng những yếu tố này đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, đã đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 100 tỷ đồng lên thành hơn 180 tỷ đồng.

Căn cứ vào đề xuất của chủ đầu tư và báo cáo thẩm định của cơ quan chức năng, UBND TP. Hải Phòng đã nhất trí với phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Cụ thể, tăng tổng mức đầu tư dự án từ 100 tỷ đồng lên thành hươn 180 tỷ đồng (100 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, 80 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố). Thời gian thực hiện dự án được kéo dài sang năm 2026.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng việc điều chỉnh dự án nhằm nâng cao giá trị văn hoá, lịch sử, cảnh quan di tích, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc. Căn cứ đề xuất của Đảng uỷ UBND thành phố, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, cho rằng việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích một cách bền vững, xứng tầm với vị thế của khu di tích.

Ông Châu đề nghị Đảng ủy UBND thành phố cùng các sở ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng quy định.