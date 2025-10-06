Thứ Hai, 06/10/2025

Trang chủ Tài chính

Hải quan thu giữ gần 5.000 điện thoại, 2.500 giày hiệu nghi giả mạo trong các lô hàng quá cảnh

Kỳ Phong

06/10/2025, 18:45

Hải quan vừa phát hiện và bắt giữ 4.998 điện thoại di động nhiều nhãn hiệu và 2.550 đôi giày trẻ em nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các lô hàng quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam…

Nhiều lô hàng vi phạm bị lực lượng Hải quan phát hiện, kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).
Nhiều lô hàng vi phạm bị lực lượng Hải quan phát hiện, kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

Đây là kết quả từ kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do lực lượng Hải quan triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Theo Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan), hoạt động kiểm soát được thực hiện trong khuôn khổ Kế hoạch số 489/KH-ĐTCBL ngày 8/8/2025, nhằm tăng cường giám sát hoạt động xuất nhập khẩu và ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại các khu vực thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII và XX.

Tổng số tang vật thu giữ trong ba vụ việc gồm 4.998 điện thoại di động và 2.550 giày trẻ em có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hiện các vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xử lý theo quy định.

Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 4 (Đội 4) được giao chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy số 3, Phòng Thu thập thông tin tình báo và Giám sát hải quan trực tuyến cùng các chi cục hải quan cửa khẩu triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, lực lượng hải quan đã tổ chức ba đợt kiểm tra trọng điểm đối với các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu bất thường.

Đợt thứ nhất, diễn ra ngày 30–31/7/2025, Đội 4 phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH TM&DV W.T. Kết quả phát hiện 88 chiếc điện thoại di động nghi đã qua sử dụng, không thể hiện xuất xứ. Ngày 8/8/2025, Hải quan Mộc Bài đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty W.T 33,3 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Đợt thứ hai, ngày 16–17/9/2025, Đội 4 phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp kiểm tra lô hàng của Công ty TNHH MTV B.P.G, đăng ký tại Hải quan cửa khẩu Móng Cái – Quảng Ninh. Theo khai báo, hàng hóa là “lưới đánh cá xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%”. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy 2.540 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng và 2.550 đôi giày trẻ em nghi giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton và Adidas.

Đợt thứ ba, ngày 23–24/9/2025, Đội 4 tiếp tục phối hợp với Hải quan Bình Hiệp kiểm tra lô hàng quá cảnh của Công ty CP Tiếp vận và TMQT PYK, cũng đăng ký tại Hải quan cửa khẩu Móng Cái. Lô hàng được khai báo là “quần áo bằng vải tổng hợp, xuất xứ Trung Quốc, mới 100%”, nhưng kiểm tra thực tế phát hiện 2.360 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng mang các nhãn hiệu iPhone, OPPO, HONOR.

Tổng số tang vật thu giữ trong ba vụ việc gồm 4.998 điện thoại di động và 2.550 giày trẻ em có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hiện các vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Cục Hải quan, chuỗi hoạt động trên được triển khai nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 1/7/2025 và Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 18/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng Hải quan khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, không chỉ trong các đợt cao điểm mà ở mọi thời điểm, nhằm ngăn chặn hàng cấm, hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, an toàn sức khỏe cộng đồng.

Từ khóa:

chống buôn lậu gian lận thương mại hải quan hàng giả hàng hóa quyền sở hữu trí tuệ

