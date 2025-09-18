3 tháng cao điểm chống buôn lậu: Hơn 5.400 vụ bị bắt giữ với trị giá gần 4.900 tỷ

Trong ba tháng cao điểm từ 15/5 đến 15/8/2025, ngành hải quan đã phát hiện 5.459 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa gần 4.900 tỷ đồng; ngành thuế thanh tra hơn 19.000 doanh nghiệp và kiến nghị xử lý 16.138 tỷ đồng...

Sáng ngày 18/9, tại trụ sở Bộ Tài chính, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính họp đánh giá kết quả hoạt động từ tháng 6 đến tháng 8/2025.

Theo báo cáo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ cho lực lượng hải quan và thuế cũng như quán triệt phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn, rõ thời gian, rõ kết quả.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi "Việc trấn áp mạnh mẽ thời gian qua đã góp phần làm lắng xuống tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng giả và gian lận thương mại. Tuy nhiên, không thể chủ quan với tình hình và yêu cầu các cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả trong những tháng cuối năm".

Kết quả trong ba tháng cao điểm (15/5 – 15/8/2025), ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 19.048 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 16.138 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị tăng thu 5.269 tỷ đồng, kiến nghị giảm khấu trừ 750 tỷ đồng và kiến nghị giảm lỗ 10.118 tỷ đồng. Số tiền nộp vào ngân sách đạt 2.876 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung 8 tháng đầu năm 2025, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra 32.812 doanh nghiệp và kiến nghị xử lý 35.317 tỷ đồng với số nộp ngân sách đạt 5.399 tỷ đồng. Trong đó, số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 10.411 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1.501 tỷ đồng, giảm lỗ 23.406 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, ghi nhận 5.459 vụ vi phạm bị phát hiện, trị giá hàng hóa ước tính 4.855 tỷ đồng trong ba tháng cao điểm. Trong đó, cơ quan hải quan đã khởi tố 10 vụ, chuyển khởi tố 35 vụ, thu về ngân sách hơn 184 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2025, toàn ngành đã xử lý 11.912 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước 16.151 tỷ đồng, trong đó khởi tố 14 vụ và chuyển khởi tố 76 vụ.

Riêng trong công tác chống ma túy, đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chyên trách phát hiện 61 vụ với 74 đối tượng và thu giữ khoảng 366 kg tang vật ma túy các loại trong giai đoạn từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 8/2025.

Như vậy, tính đến hết tháng 8/2025, ngành hải quan đã phát hiện 137 vụ/172 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 57 vụ, công an chủ trì 57 vụ và biên phòng và cảnh sát biển chủ trì 23 vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra những thách thức mới trong bối cảnh tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là đối với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Đặc biệt, nhiều đối tượng lợi dụng thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát nhanh để che giấu hành vi vi phạm. Trước thực trạng này, Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ tăng cường giám sát, xử lý nghiêm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khắc phục kẽ hở trong quản lý.