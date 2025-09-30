Thứ Ba, 30/09/2025

Quản lý thị trường thu hơn 400 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Hoàng Sơn

30/09/2025, 07:10

Trong 9 tháng năm 2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần 17.800 vụ, xử lý hơn 15.500 vụ vi phạm và thu về 402 tỷ đồng tiền phạt với trị giá hàng vi phạm gần 211 tỷ đồng.…

Quản lý thị trường thu hơn 400 tỷ đồng tiền phạt từ hành vi buôn lậu trong 9 tháng
Quản lý thị trường thu hơn 400 tỷ đồng tiền phạt từ hành vi buôn lậu trong 9 tháng

Theo Báo cáo số 05/BC-CQTT của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt với các mặt hàng tiêu dùng nhanh và có giá trị cao như thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm, quần áo, giày dép, rượu bia, thuốc lá, đồ chơi trẻ em và thiết bị điện tử gia dụng.

Bên cạnh đó, các đối tượng tận dụng kẻ hở của các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử cùng hệ thống kho bãi, trung chuyển để đưa hàng hóa lậu vào thị trường.

Đáng chú ý, theo Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm qua biên giới đường bộ, đường mòn lối mở, tuyến biên giới biển, cảng biển, đường hàng không có chiều hướng gia tăng mạnh vào dịp giáp Tết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, trong quý III/2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tiến hành 4.836 cuộc kiểm tra, phát hiện 5.056 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 46 tỷ đồng và tịch thu hàng hóa trị giá 59 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền nộp ngân sách đạt gần 49 tỷ đồng, chuyển 37 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Tính chung 9 tháng đầu năm, toàn lực lượng đã tiến hành kiểm tra 17.746 vụ, xử lý 15.544 vụ vi phạm và thu về 402 tỷ đồng tiền phạt với trị giá hàng hoá vi phạm đạt gần 211 tỷ đồng; đồng thời 133 vụ việc nghi hình sự đã được chuyển điều tra.

Báo cáo số 05/BC-CQTT của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương

Trong cùng kỳ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng tiếp nhận 309 cuộc gọi và 172 phản ánh qua email, chuyển kịp thời cho Sở Công Thương các tỉnh, thành để xử lý theo quy định.

Bộ Công Thương cho biết, sự phối hợp hiệu quả giữa quản lý thị trường với công an, bộ đội biên phòng, hải quân đã giúp triệt phá nhiều chuyên án buôn lậu lớn.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, các vụ liên quan đến nhập khẩu mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vận chuyển thuốc lá từ Campuchia hay buôn bán xăng dầu trái phép đã bị phát hiện và xử lý kịp thời. Điều này góp phần ngăn chặn nguy cơ rối loạn thị trường, bảo vệ an toàn cho cộng đồng tiêu dùng và môi trường kinh doanh hợp pháp, Bộ Công Thương cho biết.

Song song với kiểm tra, xử lý, lực lượng quản lý thị trường còn tăng cường tuyên truyền pháp luật.

Cụ thể, Bộ Công Thương phối hợp với nhiều hiệp hội ngành hàng như Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Nhựa… để tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều vụ nhập khẩu đường trái phép, buôn bán nhựa kém chất lượng, gian lận trong sản xuất đồ uống đã bị xử lý kịp thời.

Đặc biệt, lĩnh vực thương mại điện tử tiếp tục là "điểm nóng". Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường rà soát hơn 120 website, ứng dụng bán hàng có dấu hiệu vi phạm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, các phản ánh từ người dân, doanh nghiệp, cơ quan báo chí đều được Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương tiếp nhận, chuyển các đơn vị chức năng xử lý đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật. Những kết quả này cho thấy công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đã được tăng cường, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm.

3 tháng cao điểm chống buôn lậu: Hơn 5.400 vụ bị bắt giữ với trị giá gần 4.900 tỷ

19:06, 18/09/2025

3 tháng cao điểm chống buôn lậu: Hơn 5.400 vụ bị bắt giữ với trị giá gần 4.900 tỷ

Tăng cường hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Trung Quốc trong công tác chống buôn lậu

20:55, 14/08/2025

Tăng cường hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Trung Quốc trong công tác chống buôn lậu

Thu ngân sách ngành hải quan vượt 220.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm

09:05, 04/07/2025

Thu ngân sách ngành hải quan vượt 220.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm

an toàn tiêu dùng Bộ Công Thương Buôn lậu gian lận thương mại kiểm tra hàng hóa nhập khẩu trái phép quản lý thị trường tài chính thương mại điện tử vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Xử lý vi phạm

