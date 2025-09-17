Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Tài chính

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Phương Linh

17/09/2025, 07:07

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, giữ ổn định lãi suất cho vay và tăng cường biện pháp chống buôn lậu, minh bạch hóa thị trường vàng…

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp này, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường vàng.

Đồng thời, tiếp tục duy trì lãi suất điều hành thấp; linh hoạt điều hành nghiệp vụ thị trường mở, phối hợp sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ và can thiệp ngoại tệ để giảm áp lực mất giá đồng Việt Nam. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng điều hành tín dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành cũng đề cập đến tăng trưởng tín dụng bất động sản; cơ cấu tín dụng và mối liên hệ với các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; tình hình xây dựng văn bản hướng dẫn về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng cũng như đề nghị kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng để hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát hợp lý lãi suất tiền gửi và tiền vay; cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay như hiện nay. Song song, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục định hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, giám sát chặt chẽ dòng vốn tín dụng, nhất là những ngân hàng có tỷ lệ cho vay bất động sản lớn cũng như tăng cường thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo và sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định.

Liên quan đến công tác quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP. 

Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn, quy định cụ thể hồ sơ đăng ký để doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng. Từ đó, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng cũng như sớm đưa Nghị định số 232/2025/NĐ-CP vào thực tiễn.

Theo đó, cơ quan này đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương, cơ quan công an, cơ quan thuế trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ. Điều này giúp kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường.

Bên cạnh đó, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ ra các khó khăn, thách thức, hạn chế trong điều hành chính sách tiền tệ, qua đó đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các bộ, ngành trong điều hành chính sách tiền tệ thời gian qua. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn cần tập trung xử lý một số vấn đề như chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế, bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phòng, chống buôn lậu, minh bạch hóa thông tin bằng việc mở chuyên trang điện tử về giá vàng và nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng. Ông cũng lưu ý Ngân hàng Nhà nước phải ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngay trong tháng 9 để sớm đưa chính sách mới vào thực tiễn.

Chuyên gia phân tích đánh thuế giao dịch vàng dựa trên chênh lệch giá mua, bán

14:00, 15/09/2025

Chuyên gia phân tích đánh thuế giao dịch vàng dựa trên chênh lệch giá mua, bán

Sắp đánh thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động mua, bán vàng

17:45, 14/09/2025

Sắp đánh thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động mua, bán vàng

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm mạng sau sự cố lộ dữ liệu tín dụng

20:57, 11/09/2025

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm mạng sau sự cố lộ dữ liệu tín dụng

Từ khóa:

Buôn lậu chính sách tiền tệ lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi ngân hàng nhà nước nhập khẩu vàng nhập khẩu vàng miếng nợ xấu tài chính thị trường vàng tín dụng

Tại hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Luật Quản lý thuế do VCCI tổ chức chiều 16/9, các chuyên gia bày tỏ lo ngại về quy định thanh tra, kiểm tra thuế với khung thời gian 40 ngày đang được áp dụng bị cho là quá dài với doanh nghiệp nhỏ nhưng lại chưa đủ cho doanh nghiệp lớn…

Từ 16/9, 30 tuyến xe buýt với hơn 600 phương tiện tại TP.Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng thanh toán không tiếp xúc. Hình thức này giúp hành khách rút ngắn thời gian lên xuống xe, giảm ùn ứ và quá tải khung giờ cao điểm…

Trong phiên ngày 16/9/2025, sau khi tăng 1,7 đồng/lượng đối với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC dao động ở mức 1 – 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng kể từ phiên 11/9/2025...

Ngày 13/9/2025, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải đợt 1, chương trình tri ân lớn nhất năm “9 năm Hành trình hạnh phúc – Quay là trúng” của Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Life. Nhiều phần quà giá trị đã được trao đến các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập MB Life.

So với ngày 8–9/9, khi chênh lệch tỷ giá USD/VND giữa thị trường tự do và hệ thống ngân hàng bị đẩy lên tới hơn 505 đồng mỗi USD thì đến hôm nay (16/9), khoảng cách này thu hẹp chỉ còn 72 đồng…

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy