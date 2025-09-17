Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, giữ ổn định lãi suất cho vay và tăng cường biện pháp chống buôn lậu, minh bạch hóa thị trường vàng…

Tại cuộc họp này, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường vàng.

Đồng thời, tiếp tục duy trì lãi suất điều hành thấp; linh hoạt điều hành nghiệp vụ thị trường mở, phối hợp sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ và can thiệp ngoại tệ để giảm áp lực mất giá đồng Việt Nam. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng điều hành tín dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành cũng đề cập đến tăng trưởng tín dụng bất động sản; cơ cấu tín dụng và mối liên hệ với các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; tình hình xây dựng văn bản hướng dẫn về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng cũng như đề nghị kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng để hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát hợp lý lãi suất tiền gửi và tiền vay; cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay như hiện nay. Song song, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục định hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, giám sát chặt chẽ dòng vốn tín dụng, nhất là những ngân hàng có tỷ lệ cho vay bất động sản lớn cũng như tăng cường thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo và sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định.

Liên quan đến công tác quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.

Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn, quy định cụ thể hồ sơ đăng ký để doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng. Từ đó, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng cũng như sớm đưa Nghị định số 232/2025/NĐ-CP vào thực tiễn.

Theo đó, cơ quan này đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương, cơ quan công an, cơ quan thuế trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ. Điều này giúp kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường.

Bên cạnh đó, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ ra các khó khăn, thách thức, hạn chế trong điều hành chính sách tiền tệ, qua đó đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các bộ, ngành trong điều hành chính sách tiền tệ thời gian qua. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn cần tập trung xử lý một số vấn đề như chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế, bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phòng, chống buôn lậu, minh bạch hóa thông tin bằng việc mở chuyên trang điện tử về giá vàng và nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng. Ông cũng lưu ý Ngân hàng Nhà nước phải ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngay trong tháng 9 để sớm đưa chính sách mới vào thực tiễn.