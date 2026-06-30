Halong Canfoco tái khởi động sản xuất, nâng cao kiểm soát an toàn thực phẩm

Theo ông Cao Nhật Huy, Phó Giám đốc phụ trách Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco, điểm thay đổi lớn nhất sau sự cố là toàn bộ chuỗi sản xuất đã được rà soát, hoàn thiện theo hướng tăng cường kiểm soát đa lớp, phát hiện sớm rủi ro và nâng cao khả năng truy xuất trong toàn bộ quá trình từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.
Đối với chuỗi cung ứng, Halong Canfoco đã hoàn thiện quy trình lựa chọn, phê duyệt và giám sát nhà cung cấp trên cơ sở 5 nhóm tiêu chí bắt buộc gồm tính pháp lý và hệ thống quản lý chất lượng; mức độ tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn của nguyên vật liệu; khả năng truy xuất nguồn gốc và thu hồi; điều kiện sơ chế, bao gói, vận chuyển, giao hàng an toàn; cùng cam kết kiểm soát các mối nguy vật lý, hóa học, sinh học và chất gây dị ứng.
Trong quá trình cung ứng, mọi trường hợp không đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng, số lượng, điều kiện giao hàng hoặc chứng từ đều được ghi nhận, xử lý và là căn cứ để xem xét tiếp tục hay chấm dứt hợp tác với nhà cung cấp.
Tại nhà máy, tất cả nguyên liệu đều được kiểm tra hồ sơ, tình trạng hàng hóa và điều kiện bảo quản trước khi tiếp nhận. Chỉ những lô nguyên liệu đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới được đưa vào sản xuất; các lô không đạt yêu cầu được tách riêng và xử lý theo quy trình kiểm soát nội bộ.
Song song với đó, Halong Canfoco bổ sung nhiều công cụ hỗ trợ giám sát và truy xuất như số hóa biểu mẫu kiểm soát tại các công đoạn trọng yếu, lắp đặt thêm camera giám sát tại các khu vực quan trọng và áp dụng mã vạch trong quản lý kho nhằm giảm sai sót thủ công, đồng thời nâng cao khả năng truy xuất đối với từng lô nguyên liệu và thành phẩm.
Đối với các sản phẩm đóng hộp và xúc xích tiệt trùng, doanh nghiệp đặc biệt tăng cường kiểm soát các công đoạn có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm như kiểm soát độ kín bao bì và quy trình tiệt trùng, đồng thời bổ sung các công cụ giám sát kỹ thuật để nâng cao tính ổn định trong vận hành và kiểm soát chất lượng.
Theo ông Cao Nhật Huy, toàn bộ hệ thống hiện nay được vận hành đồng bộ hơn, nhiều lớp kiểm soát hơn và có khả năng giám sát, truy xuất tốt hơn trước đây. Tuy nhiên, Halong Canfoco xác định niềm tin của thị trường chỉ có thể được khôi phục bằng chất lượng sản phẩm thực tế và sự ổn định trong vận hành, thay vì chỉ dừng lại ở những cam kết.
Để chuẩn bị cho việc tái khởi động nhà máy, sau hơn nửa năm tạm dừng hoạt động, Halong Canfoco đã rà soát, sửa chữa và nâng cấp một số hạng mục nhà xưởng, máy móc, thiết bị, đồng thời hoàn thiện các điều kiện vận hành cần thiết.
Doanh nghiệp cũng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân và người lao động trực tiếp sản xuất. Nhà máy đã có giai đoạn vận hành thử nghiệm từ tháng 5, trước khi chính thức tái triển khai sản xuất từ tháng 6 theo lộ trình phù hợp nhằm bảo đảm tính ổn định của toàn bộ hệ thống.
Về nhân sự, Halong Canfoco thực hiện sáp nhập nhân sự xưởng sản xuất, tái bố trí mặt bằng nhằm tăng tính đồng bộ trong vận hành, cải thiện sự phối hợp giữa các công đoạn và nâng cao hiệu quả giám sát tại các điểm kiểm soát trọng yếu. Trọng tâm là xây dựng bộ máy vận hành ổn định, rõ trách nhiệm và phù hợp với điều kiện sản xuất sau khi nhà máy hoạt động trở lại.
Đối với người lao động, Halong Canfoco cho biết trong thời gian tạm dừng sản xuất đã cố gắng thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của doanh nghiệp, bao gồm lương tạm dừng việc, bảo hiểm và các chế độ liên quan. Khi nhà máy vận hành trở lại, doanh nghiệp tiếp tục ưu tiên bảo đảm việc làm, thu nhập và sự ổn định tâm lý cho người lao động.
Về điều kiện pháp lý, ngày 25/5/2026, Halong Canfoco đã được cấp lại chứng nhận ISO 22000:2018 đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại Nhà máy Hải Phòng. Trước khi tái triển khai hoạt động, doanh nghiệp cũng đã rà soát, hoàn thiện các điều kiện vận hành, các yêu cầu pháp lý và các chương trình kiểm soát nội bộ theo quy định hiện hành đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.
Theo đại diện Halong Canfoco, việc tổ chức sản xuất trở lại chỉ được thực hiện khi các điều kiện pháp lý, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và điều kiện vận hành theo quy định hiện hành đã được bảo đảm đầy đủ.
Song song với việc hoàn thiện các điều kiện vận hành, Halong Canfoco cũng tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng phân định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả giám sát tại từng công đoạn sản xuất. Mục tiêu là bảo đảm hoạt động của nhà máy được vận hành ổn định, liên tục, đồng thời củng cố hệ thống quản trị chất lượng theo hướng chặt chẽ và đồng bộ hơn.
"Chúng tôi hiểu rằng sau những gì đã xảy ra, niềm tin chỉ có thể được khôi phục dần bằng hành động thực tế, chứ không thể chỉ bằng lời nói. Halong Canfoco không kỳ vọng khách hàng hay đối tác có thể yên tâm ngay lập tức, mà mong được thị trường cho thời gian để chứng minh bằng sản phẩm thực tế, bằng sự ổn định trong vận hành và bằng những thay đổi cụ thể mà doanh nghiệp đang nghiêm túc thực hiện", ông Cao Nhật Huy nhấn mạnh.
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