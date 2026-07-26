Ẩm thực Huế có gì đặc biệt để nổi bật giữa châu Á?

Không chỉ nổi tiếng với quần thể di sản và cảnh quan thơ mộng, Huế tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda đưa vào danh sách những điểm đến sở hữu nền ẩm thực truyền thống đặc sắc của châu Á...

Bún bò Huế - tinh hoa ẩm thực cố đô. Ảnh: Cổng TTĐTTP Huế

Theo thông tin từ UBND thành phố Huế, Agoda vừa công bố danh sách các điểm đến ẩm thực truyền thống nổi bật tại châu Á, nhằm giới thiệu tới du khách những vùng đất lưu giữ bản sắc văn hóa thông qua nghệ thuật ẩm thực.

Theo Agoda, ẩm thực ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong hành trình khám phá của du khách. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, văn hóa và sự sáng tạo của cộng đồng địa phương. Vì vậy, việc lựa chọn các điểm đến có nền ẩm thực đặc sắc được kỳ vọng sẽ giúp du khách hiểu sâu hơn về bản sắc của từng vùng đất.

Trong danh sách này, Huế được đánh giá cao nhờ nền ẩm thực cung đình tinh tế – di sản được hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ khi nơi đây là kinh đô của triều Nguyễn. Sự hài hòa trong hương vị, cầu kỳ trong cách chế biến cùng nghệ thuật trình bày tỉ mỉ đã tạo nên nét riêng khó trộn lẫn của ẩm thực Huế.

Nhiều món ăn nổi tiếng như bún bò Huế, bánh bèo, bánh khoái, bánh bột lọc không chỉ là những đặc sản quen thuộc mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Bánh bột lọc không chỉ lưu giữ bản sắc của vùng đất Cố đô mà còn góp phần thể hiện nét độc đáo của nghệ thuật ẩm thực truyền thống Việt Nam. Ảnh: Cổng TTĐT TP Huế

Ông Andrew Smith, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mạng lưới đối tác của Agoda cho biết, khám phá một điểm đến thông qua ẩm thực cũng là cách để cảm nhận lịch sử và văn hóa của vùng đất đó. Theo ông, sự tinh tế của ẩm thực cung đình Huế có thể mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo, để lại nhiều dấu ấn trong mỗi chuyến đi.

Việc Huế được Agoda vinh danh trong nhóm những điểm đến ẩm thực truyền thống tiêu biểu của châu Á tiếp tục khẳng định sức hút của văn hóa ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Huế quảng bá hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, cảnh quan và những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc.

Ngoài Huế, danh sách do Agoda công bố còn có các điểm đến nổi tiếng khác như Udon Thani (vùng Isan, Thái Lan), Iloilo (Philippines), Đan Đông (Trung Quốc), Melaka (Malaysia) và Luang Prabang (Lào). Những địa danh này đều được đánh giá cao nhờ lưu giữ những giá trị ẩm thực truyền thống gắn liền với lịch sử và văn hóa bản địa.