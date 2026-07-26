Kịch bản nào giúp Quảng Trị hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6%?

Sau 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức tăng trưởng GRDP khoảng 8,16%, Quảng Trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 10,6%. Để bù đắp phần còn thiếu, tỉnh xác định công nghiệp, đầu tư công, logistics, cải cách hành chính và thu hút đầu tư sẽ là những động lực then chốt trong nửa cuối năm.

Quảng Trị tăng tốc chặng nước rút, phấn đấu tăng trưởng GRDP 10,6% trong năm 2026. Ảnh: Đức Thành

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, năm 2026 tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,6%. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, GRDP chỉ tăng khoảng 8,16%, thấp hơn yêu cầu của kịch bản cả năm. Vì vậy, tỉnh đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng khoảng 12,78%, trong đó quý III tăng khoảng 11,28% và quý IV tăng khoảng 14,29%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng lĩnh vực, đồng thời rà soát các dư địa tăng trưởng thực chất nhằm bù đắp sự giảm tốc của ngành du lịch do ảnh hưởng thời tiết.

CÔNG NGHIỆP, LOGISTICS VÀ ĐẦU TƯ CÔNG LÀ ĐỘNG LỰC CHỦ LỰC

Theo kịch bản điều hành, khu vực công nghiệp - xây dựng được kỳ vọng tăng khoảng 24,63%, đóng góp khoảng 7,56 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP của 6 tháng cuối năm, tương đương tăng thêm khoảng 4.133 tỷ đồng.

Trong đó, ngành công nghiệp dự kiến tăng 30,21%, đóng góp khoảng 4,78 điểm phần trăm. Riêng lĩnh vực sản xuất và phân phối điện được kỳ vọng đóng góp khoảng 4,13 điểm phần trăm nếu các dự án trọng điểm vận hành đúng tiến độ.

Động lực lớn nhất đến từ việc đưa vào khai thác thương mại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Thủy điện La Trọng cùng hàng loạt dự án công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo kế hoạch, có 10 dự án công nghiệp sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026.

Bên cạnh đó, ngành xây dựng dự kiến tăng khoảng 18,7%, đóng góp 2,78 điểm phần trăm nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm như Quốc lộ 15D, hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp và dự án đô thị.

Khu vực dịch vụ được dự báo tăng khoảng 9,07%, đóng góp 4,46 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung, tương ứng tăng thêm khoảng 2.438 tỷ đồng GRDP.

Ngoài du lịch, tỉnh kỳ vọng các lĩnh vực thương mại, logistics, vận tải, tài chính, bán lẻ và dịch vụ công sẽ trở thành động lực quan trọng.

Đặc biệt, Cảng nước sâu Mỹ Thủy đã khai thác chuyến hàng đầu tiên từ ngày 15/7, mở ra dư địa phát triển dịch vụ cảng biển, logistics, kho bãi, vận tải và xuất nhập khẩu, góp phần bù đắp sự giảm tốc của ngành du lịch.

Dự kiến từ ngày 16/8, tuyến bay Đồng Hới - Nha Trang do Sun Phu Quoc Airways khai thác sẽ đi vào hoạt động, góp phần mở rộng kết nối hàng không, thu hút khách du lịch, thúc đẩy giao thương và tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được xác định tiếp tục là "bệ đỡ" của nền kinh tế với mức tăng khoảng 2,42%, đóng góp 0,39 điểm phần trăm, góp phần ổn định sản xuất trong điều kiện mùa mưa bão.

ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Để bảo đảm hoàn thành kịch bản tăng trưởng, Sở Tài chính Quảng Trị sẽ chủ trì phối hợp với cơ quan thống kê và các sở, ngành định kỳ đánh giá kết quả thực hiện của từng lĩnh vực, kịp thời nhận diện các chỉ tiêu tăng trưởng thấp hơn kế hoạch để tham mưu giải pháp điều hành phù hợp.

Kết quả thực hiện sẽ được báo cáo tại các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Trị và công khai theo quy định nhằm nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, đồng thời tạo áp lực thực hiện đối với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp.

Song song đó, tỉnh tiếp tục ưu tiên giải phóng mặt bằng, thực hiện phương châm kiểm đếm, thẩm định và chi trả đến đâu làm đến đó; phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ phụ trách dự án nhằm bảo đảm tiến độ triển khai.

Quảng Trị đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2026. Đồ họa: Nguyễn Thuấn

Trong lĩnh vực đầu tư công, tỉnh Quảng Trị tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2026, thành lập 5 tổ công tác đôn đốc giải ngân, giao chỉ tiêu giải ngân đến từng chủ đầu tư, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện và điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính Quảng Trị đã tham mưu điều chuyển 3 đợt vốn với tổng giá trị 117 tỷ đồng và đang trình điều chuyển thêm gần 40 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Trị trong 6 tháng đầu năm đạt 38,95%, cao hơn mức bình quân cả nước là 35,5%.

Sau khi hợp nhất, Quảng Trị đang điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 4 trụ cột phát triển gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh. Tỉnh cũng tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục, thể thao và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Đáng chú ý, nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn từ 30-50%, trong đó thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư giảm từ 35 ngày xuống còn 17 ngày, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.