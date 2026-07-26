Thanh Hóa quyết tâm cải thiện 4 chỉ số phát triển

Theo kết quả công bố năm 2025, Thanh Hóa đạt 63,13 điểm PCI, xếp 20; BPI đạt 3,48 điểm, xếp 33; PAR INDEX xếp 26 và SIPAS xếp 29. Những kết quả này cho thấy tỉnh vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện chất lượng điều hành, nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Đối với PCI, Thanh Hóa đặt mục tiêu tiếp tục duy trì trong nhóm địa phương có năng lực cạnh tranh khá của cả nước, tập trung cải thiện các tiêu chí còn ở nhóm thấp như tiếp cận đất đai và hỗ trợ doanh nghiệp. Tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và quỹ đất sạch nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Với BPI, trọng tâm là phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ. Thanh Hóa sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết với doanh nghiệp FDI, thúc đẩy tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế.
Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.
Đối với PAR INDEX và SIPAS, tỉnh xác định cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện quy trình điện tử; đẩy mạnh số hóa hồ sơ; khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung; phát triển dịch vụ công trực tuyến; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu.
Thanh Hóa cũng đặt mục tiêu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt từ 98% trở lên, tăng cường khảo sát mức độ hài lòng của người dân và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu.
Một điểm nhấn của kế hoạch là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công. Tỉnh yêu cầu hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các sở, ngành và địa phương; khai thác hiệu quả dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành; mở rộng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Để bảo đảm hiệu quả thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, tham mưu cải thiện các chỉ số PCI và BPI; Sở Nội vụ chịu trách nhiệm đối với PAR INDEX và SIPAS. Kết quả cải thiện các chỉ số sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời là căn cứ để khen thưởng hoặc xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu.
Việc đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao PCI, BPI, PAR INDEX và SIPAS không chỉ hướng đến cải thiện vị trí xếp hạng của Thanh Hóa trên các bảng đánh giá quốc gia mà còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, kiến tạo; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân; nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới.
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