Hàng Châu đi đầu về công nghệ AI tại Trung Quốc

Từng được biết đến là "nơi khai sinh" Alibaba, Hàng Châu nay lại nổi lên như “đầu tàu” trong chiến lược AI của Trung Quốc…

Theo Wall Street Journal, vị thế của Hàng Châu hiện nay không phải sự phát triển ngẫu nhiên, mà là kết quả của chính sách định hướng và một hệ sinh thái đổi mới năng động của chính quyền tỉnh Hàng Châu trong cả chục năm qua.

HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI VÀ ĐỘNG LỰC TỪ NUÔI DƯỠNG NHÂN TÀI

Theo đó, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, những khoản đầu tư lớn vào hạ tầng công nghệ, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn, cùng chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng AI trong các lĩnh vực mũi nhọn như xe tự hành, robot… đã giúp Hàng Châu thu hút làn sóng khởi nghiệp công nghệ.

Trong số đó, thành công của DeepSeek là ví dụ điển hình về hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp mạnh mẽ tại Hàng Châu.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao ở Hàng Châu cũng một yếu tố then chốt thúc đẩy đổi mới.

Đại học Chiết Giang và Đại học Westlake đào tạo ra nhiều sinh viên giỏi về trí tuệ nhân tạo (AI), trở thành lực lượng quan trọng cho cả công ty khởi nghiệp lẫn tập đoàn lớn. Sự hiện diện của Alibaba cũng tạo ra “hiệu ứng lan tỏa”, nhiều cựu nhân viên đã đứng ra khởi nghiệp trong các lĩnh vực như nhận dạng hình ảnh hay điện toán lượng tử.

TRUNG QUỐC: CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA - SỨC BẬT CHO ĐỊA PHƯƠNG

Trong Kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm AI hàng đầu thế giới.

Nhờ định hướng này, Hàng Châu được hưởng lợi lớn khi nhiều nguồn vốn nhà nước đổ vào các chương trình nghiên cứu và phát triển. Riêng tỉnh Chiết Giang đã trở thành nơi thử nghiệm nhiều công nghệ mới như nhận diện khuôn mặt hay công nghệ sinh học.

Khác với Bắc Kinh tập trung xây dựng hạ tầng số quy mô lớn, Hàng Châu lại nổi bật ở cách đưa AI vào các hoạt động đời sống và sản xuất hằng ngày. Chính hướng đi gắn với thực tiễn này đã tạo nên điểm khác biệt cho thành phố.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tại Hàng Châu phát triển mạnh mẽ. Trung tâm AI của thành phố hiện có hơn 400 công ty khởi nghiệp, gợi nhớ đến “phố AI” của Thượng Hải.

Ở đây, các doanh nghiệp vừa cạnh tranh vừa hợp tác, cùng chia sẻ nguồn lực và nhân tài. Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, điều làm nên sức hút của Hàng Châu không chỉ là số lượng doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là cách họ tập trung vào các ứng dụng cụ thể, phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống, thay vì sa vào nghiên cứu lý thuyết.

Đây cũng là nền tảng giúp công nghệ AI Trung Quốc từng bước vươn ra thế giới.

HÀNG CHÂU CÓ THỂ ĐỦ SỨC CẠNH TRANH VỚI CÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Tuy nhiên, con đường vươn lên của Hàng Châu không hề bằng phẳng. Các lệnh hạn chế của Mỹ đối với xuất khẩu chip đã buộc doanh nghiệp Trung Quốc phải xoay xở, tìm hướng đổi mới.

Từ đó, tại Hàng Châu hình thành những mô hình AI hiệu quả hơn, tiêu biểu là sản phẩm của DeepSeek. Một báo cáo của Hội đồng Đại Tây Dương cũng cho thấy, AI ở Trung Quốc hiện tập trung nhiều vào ứng dụng thực tiễn, trong bối cảnh các thành phố cạnh tranh gay gắt để khẳng định vị thế.

Sự bùng nổ AI tại Hàng Châu được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Với mức tăng trưởng 6,2% của Quảng Châu trong năm 2025, nhiều chuyên gia dự báo Hàng Châu có thể đi theo quỹ đạo tương tự, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm công nghệ lớn trên thế giới.

South China Morning Post cho biết nhiều thành phố khác như Ôn Châu cũng đã thành lập văn phòng AI, nhưng Hàng Châu vẫn dẫn đầu với hệ sinh thái dự kiến có tới 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Về dài hạn, các chuyên gia của MacroPolo từng dự báo từ năm 2018 rằng chiến lược AI của Trung Quốc sẽ thúc đẩy làn sóng đầu tư mạnh mẽ và đến nay nhận định đó vẫn còn nguyên giá trị.

Trên hành trình đó, Hàng Châu không chỉ củng cố vị thế công nghệ của Trung Quốc, mà còn định hình một chuẩn mực mới về cách các thành phố có thể khai thác AI để thúc đẩy tăng trưởng, trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt.