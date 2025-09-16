Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Hàng Châu đi đầu về công nghệ AI tại Trung Quốc

Ngô Huyền

16/09/2025, 07:20

Từng được biết đến là "nơi khai sinh" Alibaba, Hàng Châu nay lại nổi lên như “đầu tàu” trong chiến lược AI của Trung Quốc…

VnEconomy

Theo Wall Street Journal, vị thế của Hàng Châu hiện nay không phải sự phát triển ngẫu nhiên, mà là kết quả của chính sách định hướng và một hệ sinh thái đổi mới năng động của chính quyền tỉnh Hàng Châu trong cả chục năm qua. 

HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI VÀ ĐỘNG LỰC TỪ NUÔI DƯỠNG NHÂN TÀI 

Theo đó, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, những khoản đầu tư lớn vào hạ tầng công nghệ, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn, cùng chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng AI trong các lĩnh vực mũi nhọn như xe tự hành, robot… đã giúp Hàng Châu thu hút làn sóng khởi nghiệp công nghệ. 

Trong số đó, thành công của DeepSeek là ví dụ điển hình về hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp mạnh mẽ tại Hàng Châu. 

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao ở Hàng Châu cũng một yếu tố then chốt thúc đẩy đổi mới.

Đại học Chiết Giang và Đại học Westlake đào tạo ra nhiều sinh viên giỏi về trí tuệ nhân tạo (AI), trở thành lực lượng quan trọng cho cả công ty khởi nghiệp lẫn tập đoàn lớn. Sự hiện diện của Alibaba cũng tạo ra “hiệu ứng lan tỏa”, nhiều cựu nhân viên đã đứng ra khởi nghiệp trong các lĩnh vực như nhận dạng hình ảnh hay điện toán lượng tử.

TRUNG QUỐC: CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA - SỨC BẬT CHO ĐỊA PHƯƠNG 

Trong Kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm AI hàng đầu thế giới.

Nhờ định hướng này, Hàng Châu được hưởng lợi lớn khi nhiều nguồn vốn nhà nước đổ vào các chương trình nghiên cứu và phát triển. Riêng tỉnh Chiết Giang đã trở thành nơi thử nghiệm nhiều công nghệ mới như nhận diện khuôn mặt hay công nghệ sinh học.

Khác với Bắc Kinh tập trung xây dựng hạ tầng số quy mô lớn, Hàng Châu lại nổi bật ở cách đưa AI vào các hoạt động đời sống và sản xuất hằng ngày. Chính hướng đi gắn với thực tiễn này đã tạo nên điểm khác biệt cho thành phố.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tại Hàng Châu phát triển mạnh mẽ. Trung tâm AI của thành phố hiện có hơn 400 công ty khởi nghiệp, gợi nhớ đến “phố AI” của Thượng Hải. 

Ở đây, các doanh nghiệp vừa cạnh tranh vừa hợp tác, cùng chia sẻ nguồn lực và nhân tài. Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, điều làm nên sức hút của Hàng Châu không chỉ là số lượng doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là cách họ tập trung vào các ứng dụng cụ thể, phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống, thay vì sa vào nghiên cứu lý thuyết. 

Đây cũng là nền tảng giúp công nghệ AI Trung Quốc từng bước vươn ra thế giới.

HÀNG CHÂU CÓ THỂ ĐỦ SỨC CẠNH TRANH VỚI CÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ 

Tuy nhiên, con đường vươn lên của Hàng Châu không hề bằng phẳng. Các lệnh hạn chế của Mỹ đối với xuất khẩu chip đã buộc doanh nghiệp Trung Quốc phải xoay xở, tìm hướng đổi mới. 

Từ đó, tại Hàng Châu hình thành những mô hình AI hiệu quả hơn, tiêu biểu là sản phẩm của DeepSeek. Một báo cáo của Hội đồng Đại Tây Dương cũng cho thấy, AI ở Trung Quốc hiện tập trung nhiều vào ứng dụng thực tiễn, trong bối cảnh các thành phố cạnh tranh gay gắt để khẳng định vị thế. 

Sự bùng nổ AI tại Hàng Châu được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Với mức tăng trưởng 6,2% của Quảng Châu trong năm 2025, nhiều chuyên gia dự báo Hàng Châu có thể đi theo quỹ đạo tương tự, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm công nghệ lớn trên thế giới. 

South China Morning Post cho biết nhiều thành phố khác như Ôn Châu cũng đã thành lập văn phòng AI, nhưng Hàng Châu vẫn dẫn đầu với hệ sinh thái dự kiến có tới 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Về dài hạn, các chuyên gia của MacroPolo từng dự báo từ năm 2018 rằng chiến lược AI của Trung Quốc sẽ thúc đẩy làn sóng đầu tư mạnh mẽ và đến nay nhận định đó vẫn còn nguyên giá trị. 

Trên hành trình đó, Hàng Châu không chỉ củng cố vị thế công nghệ của Trung Quốc, mà còn định hình một chuẩn mực mới về cách các thành phố có thể khai thác AI để thúc đẩy tăng trưởng, trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt.

Trung Quốc vượt mốc 5.000 doanh nghiệp AI

11:43, 09/09/2025

Trung Quốc vượt mốc 5.000 doanh nghiệp AI

Trung Quốc trợ cấp chi phí thuê dịch vụ AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lên tới 80%

10:09, 04/09/2025

Trung Quốc trợ cấp chi phí thuê dịch vụ AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lên tới 80%

Chân dung nhà khoa học đã giúp Trung Quốc chinh phục không gian

09:56, 25/08/2025

Chân dung nhà khoa học đã giúp Trung Quốc chinh phục không gian

Từ khóa:

AI công nghệ DeepSeek Hàng Châu hệ sinh thái khởi nghiệp kinh tế số trí tuệ nhân tạo

Đọc thêm

“Thời điểm vàng” của kinh tế tư nhân gắn với khoa học – công nghệ

“Thời điểm vàng” của kinh tế tư nhân gắn với khoa học – công nghệ

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 diễn ra ngày 15/9, đã nhấn mạnh giai đoạn hiện nay là “thời điểm vàng” của kinh tế tư nhân gắn với khoa học công nghệ…

Doanh nghiệp Việt Nam bứt phá thông qua đổi mới khoa học công nghệ

Doanh nghiệp Việt Nam bứt phá thông qua đổi mới khoa học công nghệ

Lãnh đạo các doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 nhấn mạnh: "Để bứt phá về kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam cần phải giải bài toán làm chủ khoa học công nghệ"...

Cuộc đua ứng dụng AI: Thiện Nhà Tôm chuyển mình trong kỷ nguyên số

Cuộc đua ứng dụng AI: Thiện Nhà Tôm chuyển mình trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt của thời đại số, những khái niệm như “trí tuệ nhân tạo (AI)”, “chuyển đổi số” hay “tối ưu chi phí nhân sự” đã trở nên quen thuộc.

Đà Nẵng đặt mục tiêu có số trạm 5G bằng tối thiểu 50% trạm 4G trong năm 2025

Đà Nẵng đặt mục tiêu có số trạm 5G bằng tối thiểu 50% trạm 4G trong năm 2025

Với quan điểm hạ tầng số được ưu tiên phát triển và bảo vệ như hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, ngang tầm với các nước phát triển…, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố.

Nhà mạng vẫn “đợi sức ép” từ cơ quan quản lý mới chuyển mạng giữ số cho người dùng

Nhà mạng vẫn “đợi sức ép” từ cơ quan quản lý mới chuyển mạng giữ số cho người dùng

7 tháng đầu năm 2025 có hơn 840 đơn khiếu nại của người dùng để được chuyển mạng giữ nguyên số, trong đó có gần 200 thuê bao được chuyển mạng, tuy nhiên phải có sức ép từ cơ quan quản lý thì nhiều thuê bao mới được chuyển mạng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhân lực chất lượng cao tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được miễn thuế đến 2030

Tài chính

2

VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp, công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt 1700?

Chứng khoán

3

Tổng đài 112: Giải pháp kịp thời cho tình huống khẩn cấp tại Việt Nam

Tiêu điểm

4

Chuẩn bị kỹ lưỡng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I

Tiêu điểm

5

“Thời điểm vàng” của kinh tế tư nhân gắn với khoa học – công nghệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: