80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Kinh tế số

Trung Quốc trợ cấp chi phí thuê dịch vụ AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lên tới 80%

Hạ Chi

04/09/2025, 10:09

Một số địa phương tại Trung Quốc đã cam kết chi trả tới 80% chi phí thuê dịch vụ AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các chương trình trợ cấp...

Ý tưởng trợ cấp chi phí thuê dịch vụ AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc lần đầu được giới thiệu vào tháng 12/2024.
Ý tưởng trợ cấp chi phí thuê dịch vụ AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc lần đầu được giới thiệu vào tháng 12/2024.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Trung Quốc sắp được hưởng lợi lớn từ chính sách hỗ trợ mới, khi một số địa phương cam kết chi trả tới 80% chi phí thuê dịch vụ AI thông qua các chương trình trợ cấp.

Đây được xem là động thái nhằm mở rộng khả năng tiếp cận sức mạnh tính toán AI cho lực lượng lao động, đồng thời tận dụng hệ thống trung tâm dữ liệu quốc hữu hóa đang được xây dựng rầm rộ.

Chính sách này được triển khai dưới hình thức “phiếu điện toán”, cho phép doanh nghiệp nhận hỗ trợ tài chính khi thuê sức mạnh tính toán hoặc đào tạo mô hình AI. Hiện Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Nam, Sơn Đông, Thành Đô, Thâm Quyến và Ninh Ba đã bắt đầu cấp loại phiếu này, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể mua các gói dịch vụ AI tại trung tâm dữ liệu địa phương với giá thấp hơn nhiều so với thị trường.

Trong đó, Thượng Hải dẫn đầu về mức đầu tư khi phân bổ 600 triệu nhân dân tệ (tương đương 84,1 triệu USD) cho chương trình phiếu điện toán, trợ cấp tới 80% chi phí thuê AI. 

Thành phố này còn chi thêm 100 triệu nhân dân tệ (14 triệu USD) cho chương trình phiếu dữ liệu chuyên biệt phục vụ đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Thành Đô, nơi khởi động thí điểm từ năm 2023, cũng vừa mở rộng chương trình và cam kết hỗ trợ thêm 100 triệu nhân dân tệ cho các viện nghiên cứu. 

Sơn Đông phân bổ 30 triệu nhân dân tệ cho phiếu điện toán và đang chuẩn bị đầu tư thêm 1 tỷ nhân dân tệ để nâng cấp hạ tầng AI. Bắc Kinh và Hà Nam cũng công bố kế hoạch riêng, trong đó Bắc Kinh đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.

Ý tưởng trợ cấp chi phí thuê dịch vụ AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc lần đầu được giới thiệu vào tháng 12/2024, khi Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cùng nhiều bộ ngành công bố chính sách “Ý kiến về Thúc đẩy Phát triển Chất lượng Cao của Ngành Ghi nhãn Dữ liệu”. 

Theo đó, phiếu điện toán được coi là giải pháp giúp giảm chi phí nghiên cứu – phát triển cho doanh nghiệp nhỏ, đồng thời tận dụng công suất khổng lồ từ mạng lưới trung tâm dữ liệu đang nở rộ tại Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu trên khắp cả nước. Chiến lược “Dữ liệu ở miền Đông, điện toán ở miền Tây” tạo điều kiện hình thành hàng trăm trung tâm tại các tỉnh phía tây nơi có nguồn điện rẻ  để phục vụ nhu cầu công nghiệp tập trung ở các vùng duyên hải phía đông. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng quá nhanh khiến nhiều trung tâm chỉ hoạt động với công suất 20–30%.

Do đó, chương trình phiếu điện toán không chỉ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), mà còn gắn với mục tiêu lớn hơn: xây dựng mạng lưới điện toán thống nhất trên toàn quốc, giúp phân bổ hiệu quả khối lượng công việc giữa các trung tâm dữ liệu.

Theo định hướng chiến lược AI của Trung Quốc, chính sách này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tận dụng năng lực điện toán dư thừa, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng tại nhiều địa phương.

Từ khóa:

đầu tư AI dịch vụ AI doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh tế số mô hình ngôn ngữ lớn Trung Quốc trung tâm dữ liệu

