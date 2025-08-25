Hàng chục nghìn người dân miền Trung đã được sơ tán an toàn trước bão số 5

Đến tối ngày 24/8, nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước khi bão số 5 Kajiki đổ bộ, trong đó trọng tâm là sơ tán khẩn hàng chục nghìn hộ dân ở vùng nguy hiểm, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm và kích hoạt phương án “4 tại chỗ”.

Tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), ngay từ ngày 23/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã tổ chức họp triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 với phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”.

Lực lượng chức năng đã phân công thành viên phụ trách từng khu vực, huy động nhân lực chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc và trang thiết bị đến nơi an toàn.

Bộ đội trên đảo Cồn Cỏ hỗ trợ người dân vào hầm trú ẩn. Video: Anh Xuân

Đến cuối giờ chiều 24/8, công tác di dời người dân đã hoàn tất. Gần 400 cư dân trên đảo được đưa vào hầm trú ẩn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO NGƯỜI DÂN VÙNG TRỌNG ĐIỂM

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh cho biết, 100% người dân đã được bố trí nơi trú ẩn an toàn, lương thực và thực phẩm được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ trong thời gian lưu trú. Trước đó, các hộ gia đình cũng chủ động dọn dẹp, chằng chống nhà cửa và mang theo chiếu, chăn màn khi vào hầm trú. Sau bão vài giờ đồng hồ, người dân mới trở về nhà.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Quảng Trị cũng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ ngày 24/8 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và các trường hợp đặc biệt.

Tại Hà Tĩnh, tối 24/8, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai nhiều phương án ứng phó. Ở xã Phúc Trạch, 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre cùng nhiều hộ khác đã được di dời đến nhà văn hóa cộng đồng. Chính quyền địa phương xác định, nhiều ngôi nhà của bà con không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ, nên phối hợp với Bộ đội Biên phòng bản Giàng vận động, hỗ trợ sơ tán.

Ngay trong chiều 24/8, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã tiến hành sơ tán 1.255 hộ với hơn 2.827 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch Dương Ngọc Hoàng cho biết, toàn bản có 46 hộ với 160 nhân khẩu, trong đó 21 hộ phải sơ tán khẩn cấp. Nhờ sự tuyên truyền, vận động của chính quyền, các lực lượng vũ trang và tổ chức chính trị - xã hội, bà con đã đồng thuận di chuyển. Các nhu yếu phẩm cần thiết cũng được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ trong những ngày trú tránh bão.

Cùng ngày, tại xã Đan Hải, nước biển dâng cao chỉ còn cách đê Hội Thống 10–15 m, đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, cùng các đoàn thể cấp xã đã huy động hơn 600 người di dời hơn 650 hộ với trên 2.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Quá trình di dời được tổ chức khẩn trương, tập trung hỗ trợ người già, trẻ em, người bệnh. Đồng thời, các lực lượng cũng giúp dân chằng chéo, bảo vệ tài sản

NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN

Tại Nghệ An, chính quyền phường Thành Vinh trong chiều 24/8 đã tổ chức di dời khẩn cấp hơn 1.300 người dân đang sinh sống tại các khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp. Khu chung cư Quang Trung được xây dựng từ năm 1974, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ khi mưa bão lớn. Chính quyền phường đã yêu cầu toàn bộ cư dân rời khỏi khu vực nguy hiểm trước 19 giờ cùng ngày, bố trí chỗ ở tạm tại nhà văn hóa và một số khách sạn lân cận. Đồng thời, hai tổ công tác thường trực được thành lập để hỗ trợ người dân trong di chuyển, trấn an tinh thần và giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân sinh sống tại khu chung cư Quang Trung đến nơi tránh trú an toàn

Tại Thanh Hóa, các địa phương ven biển đã chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán trên 6.200 hộ với gần 29.000 nhân khẩu ở khu vực nguy hiểm ven biển; hơn 1.700 hộ với trên 7.300 nhân khẩu tại vùng có nguy cơ lũ quét; cùng hơn 6.200 hộ với trên 26.500 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất ở miền núi. Tất cả đều được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng di chuyển khi bão đổ bộ.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 6.555 phương tiện với hơn 20.500 lao động hoạt động trên biển. Tính đến 16 giờ ngày 24/8, gần như toàn bộ tàu thuyền đã vào bến neo đậu an toàn, chỉ còn 18 phương tiện với 138 lao động đang trên đường di chuyển. Từ 8 giờ sáng 24/8, địa phương đã ban hành lệnh cấm biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ hai từ phải sang) kiểm tra và trao đổi với cán bộ ở Thanh Hóa về cơn bão số 5.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki, Thanh Hóa sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó, trong đó lực lượng cấp tỉnh hơn 20.000 người. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiệp đồng cùng các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, bố trí sẵn 1.950 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tăng cường khi cần thiết.

Trong bối cảnh bão số 5 liên tục mạnh lên và tiến nhanh vào đất liền, công tác ứng phó tại các tỉnh, thành miền Trung đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương, với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tại thành phố Huế, Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, hiện tại toàn bộ 1.125 phương tiện/8.106 lao động trên biển đã vào nơi tránh trú bão số 5 an toàn.

Thành phố Huế đã xây dựng phương án di dời 16.349 hộ với 52.186 khẩu dân cư khi có thiên tai. Các lực lượng như Bộ CHQS và Công an TP Huế đã duy trì trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn.