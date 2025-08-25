Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hàng chục nghìn người dân miền Trung đã được sơ tán an toàn trước bão số 5

Nguyễn Thuấn

25/08/2025, 08:36

Đến tối ngày 24/8, nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước khi bão số 5 Kajiki đổ bộ, trong đó trọng tâm là sơ tán khẩn hàng chục nghìn hộ dân ở vùng nguy hiểm, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm và kích hoạt phương án “4 tại chỗ”.

Người dân tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) lên xe điện di tản đến hầm trú ẩn. Ảnh: Anh Xuân
Người dân tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) lên xe điện di tản đến hầm trú ẩn. Ảnh: Anh Xuân

Tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), ngay từ ngày 23/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã tổ chức họp triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 với phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”.

Lực lượng chức năng đã phân công thành viên phụ trách từng khu vực, huy động nhân lực chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc và trang thiết bị đến nơi an toàn.

Bộ đội trên đảo Cồn Cỏ hỗ trợ người dân vào hầm trú ẩn. Video: Anh Xuân

Đến cuối giờ chiều 24/8, công tác di dời người dân đã hoàn tất. Gần 400 cư dân trên đảo được đưa vào hầm trú ẩn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO NGƯỜI DÂN VÙNG TRỌNG ĐIỂM

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh cho biết, 100% người dân đã được bố trí nơi trú ẩn an toàn, lương thực và thực phẩm được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ trong thời gian lưu trú. Trước đó, các hộ gia đình cũng chủ động dọn dẹp, chằng chống nhà cửa và mang theo chiếu, chăn màn khi vào hầm trú. Sau bão vài giờ đồng hồ, người dân mới trở về nhà.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Quảng Trị cũng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ ngày 24/8 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và các trường hợp đặc biệt.

Tại Hà Tĩnh, tối 24/8, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai nhiều phương án ứng phó. Ở xã Phúc Trạch, 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre cùng nhiều hộ khác đã được di dời đến nhà văn hóa cộng đồng. Chính quyền địa phương xác định, nhiều ngôi nhà của bà con không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ, nên phối hợp với Bộ đội Biên phòng bản Giàng vận động, hỗ trợ sơ tán.

Ngay trong chiều 24/8, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã tiến hành sơ tán 1.255 hộ với hơn 2.827 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Ngay trong chiều 24/8, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã tiến hành sơ tán 1.255 hộ với hơn 2.827 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch Dương Ngọc Hoàng cho biết, toàn bản có 46 hộ với 160 nhân khẩu, trong đó 21 hộ phải sơ tán khẩn cấp. Nhờ sự tuyên truyền, vận động của chính quyền, các lực lượng vũ trang và tổ chức chính trị - xã hội, bà con đã đồng thuận di chuyển. Các nhu yếu phẩm cần thiết cũng được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ trong những ngày trú tránh bão.

Cùng ngày, tại xã Đan Hải, nước biển dâng cao chỉ còn cách đê Hội Thống 10–15 m, đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, cùng các đoàn thể cấp xã đã huy động hơn 600 người di dời hơn 650 hộ với trên 2.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Quá trình di dời được tổ chức khẩn trương, tập trung hỗ trợ người già, trẻ em, người bệnh. Đồng thời, các lực lượng cũng giúp dân chằng chéo, bảo vệ tài sản

NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN

Tại Nghệ An, chính quyền phường Thành Vinh trong chiều 24/8 đã tổ chức di dời khẩn cấp hơn 1.300 người dân đang sinh sống tại các khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp. Khu chung cư Quang Trung được xây dựng từ năm 1974, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ khi mưa bão lớn. Chính quyền phường đã yêu cầu toàn bộ cư dân rời khỏi khu vực nguy hiểm trước 19 giờ cùng ngày, bố trí chỗ ở tạm tại nhà văn hóa và một số khách sạn lân cận. Đồng thời, hai tổ công tác thường trực được thành lập để hỗ trợ người dân trong di chuyển, trấn an tinh thần và giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân sinh sống tại khu chung cư Quang Trung đến nơi tránh trú an toàn
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân sinh sống tại khu chung cư Quang Trung đến nơi tránh trú an toàn

Tại Thanh Hóa, các địa phương ven biển đã chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán trên 6.200 hộ với gần 29.000 nhân khẩu ở khu vực nguy hiểm ven biển; hơn 1.700 hộ với trên 7.300 nhân khẩu tại vùng có nguy cơ lũ quét; cùng hơn 6.200 hộ với trên 26.500 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất ở miền núi. Tất cả đều được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng di chuyển khi bão đổ bộ.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 6.555 phương tiện với hơn 20.500 lao động hoạt động trên biển. Tính đến 16 giờ ngày 24/8, gần như toàn bộ tàu thuyền đã vào bến neo đậu an toàn, chỉ còn 18 phương tiện với 138 lao động đang trên đường di chuyển. Từ 8 giờ sáng 24/8, địa phương đã ban hành lệnh cấm biển, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ hai từ phải sang) kiểm tra và trao đổi với cán bộ ở Thanh Hóa về cơn bão số 5.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ hai từ phải sang) kiểm tra và trao đổi với cán bộ ở Thanh Hóa về cơn bão số 5.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki, Thanh Hóa sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó, trong đó lực lượng cấp tỉnh hơn 20.000 người. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiệp đồng cùng các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, bố trí sẵn 1.950 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tăng cường khi cần thiết.

Trong bối cảnh bão số 5 liên tục mạnh lên và tiến nhanh vào đất liền, công tác ứng phó tại các tỉnh, thành miền Trung đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương, với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tại thành phố Huế, Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, hiện tại toàn bộ 1.125 phương tiện/8.106 lao động trên biển đã vào nơi tránh trú bão số 5 an toàn.

Thành phố Huế đã xây dựng phương án di dời 16.349 hộ với 52.186 khẩu dân cư khi có thiên tai. Các lực lượng như Bộ CHQS và Công an TP Huế đã duy trì trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn.

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 5

22:44, 24/08/2025

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 5

Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

14:27, 23/08/2025

Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

Bão số 5 gây mưa rất to ở các tỉnh miền Trung, ngập lụt xảy ra nhiều nơi

19:10, 14/10/2022

Bão số 5 gây mưa rất to ở các tỉnh miền Trung, ngập lụt xảy ra nhiều nơi

Từ khóa:

an toàn Bão số 5 cứu hộ di dời Hà Tĩnh nghệ an phòng chống thiên tai quảng trị sơ tán Thanh Hóa

Đọc thêm

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Theo dự báo, từ chiều 25/8, bão số 5 với sức gió cấp 13, giật cấp 15, trọng tâm ảnh hưởng là Nghệ An, nam Thanh Hóa và bắc Hà Tĩnh...

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), ngành điện đã kích hoạt các phương án ứng trực cao nhất, cử lãnh đạo trực tiếp vào tâm bão để chỉ huy, bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia...

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178...

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão số 5, một cơn bão có cường độ rất mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam.

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

Trưa 25/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu họp khẩn sau khi kiểm tra hiện trường các tuyến đường bộ, cảng biển tại Bắc Trung Bộ. Nhiều biện pháp cấp bách đã được triển khai để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại do bão số 5..

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

2

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

Doanh nghiệp

3

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Tài chính

4

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Tiêu điểm

5

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: