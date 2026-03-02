Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Phiên họp thứ 55 phải chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 55.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ chỉ còn 13 ngày nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tiến hành (ngày 15/3/2026).

Phiên họp thứ 55 được tổ chức sớm hơn so với thông lệ và chia thành hai đợt. Việc chia đợt họp nhằm vừa bảo đảm tiến độ chương trình lập pháp và các nhiệm vụ thường xuyên, vừa tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo đó, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 10 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất. Khối lượng nội dung lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, những chính sách còn có các phương án lựa chọn.

“Quan điểm chung là làm đến đâu chắc đến đó, chất lượng là yếu tố quyết định”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan phải rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định; tuân thủ nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy định số 178 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến (lần 2) về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tinh thần chung là chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất kỳ khâu nào. Việc chuyển giao nhiệm kỳ cũng cần bảo đảm thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không gián đoạn hoạt động của các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời ghi nhận và biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra; đặc biệt là Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã chuẩn bị từ sớm các dự án luật thuộc trách nhiệm, tổ chức thẩm tra sơ bộ ngay trong những ngày giáp Tết để kịp trình ngay ngày đầu tiên tại phiên họp này.

Trong thời gian rất ngắn, phải tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, phiên họp này phải chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây đều là những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trước, trong và sau Tết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tích cực để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra thành công tốt đẹp.

Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tích cực, khẩn trương trong những ngày trước Tết và nghỉ Tết. Đến nay, cơ bản các địa phương không có kiến nghị gì đối với Trung ương, với Hội đồng Bầu cử Quốc gia.