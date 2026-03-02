Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Như Nguyệt
02/03/2026, 10:10
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Phiên họp thứ 55 phải chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ
Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai
mạc phiên họp thứ 55.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
nêu rõ chỉ còn 13 ngày nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tiến hành (ngày
15/3/2026).
Phiên họp thứ 55 được tổ chức sớm hơn so với thông lệ và chia thành
hai đợt. Việc chia đợt họp nhằm vừa bảo đảm tiến độ chương trình lập pháp
và các nhiệm vụ thường xuyên, vừa tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức tập
trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử.
Theo đó, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho
ý kiến đối với 10 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội
thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất. Khối lượng nội dung lớn, phạm vi điều chỉnh rộng,
nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập
trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, những chính sách còn có các phương án
lựa chọn.
“Quan điểm chung là làm đến đâu chắc đến đó, chất lượng là yếu
tố quyết định”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan phải rà soát
kỹ lưỡng hồ sơ, bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định; tuân thủ nghiêm Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy định số 178 của Bộ Chính trị.
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý
kiến (lần 2) về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tinh thần chung là chuẩn bị kỹ lưỡng,
không để bị động trong bất kỳ khâu nào. Việc chuyển giao nhiệm kỳ cũng cần bảo
đảm thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không gián đoạn hoạt động
của các cơ quan.
Chủ tịch Quốc hội đồng thời ghi nhận và biểu dương sự chủ động,
trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra; đặc biệt là Bộ Tư
pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã chuẩn bị từ sớm các dự án luật thuộc
trách nhiệm, tổ chức thẩm tra sơ bộ ngay trong những ngày giáp Tết để kịp trình
ngay ngày đầu tiên tại phiên họp này.
Trong thời gian rất ngắn, phải tập trung hoàn thành nhiều
nhiệm vụ lớn, phiên họp này phải chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức bầu cử
và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây đều là những
nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội cho biết trước, trong và sau Tết, Hội đồng
Bầu cử Quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cơ quan liên quan đã
chuẩn bị tích cực để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra thành công tốt đẹp.
Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban
của Quốc hội tích cực, khẩn trương trong những ngày trước Tết và nghỉ Tết. Đến
nay, cơ bản các địa phương không có kiến nghị gì đối với Trung ương, với Hội đồng
Bầu cử Quốc gia.
Tại Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho
ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin
(sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước
CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hộ tịch (sửa đổi);
Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen
thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua: Nghị
quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1744/NQ-UBTVQH15 ngày 27/6/2025 của UBTVQH
về Danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; Nghị quyết
của UBTVQH ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội.
Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét,
cho ý kiến đối với báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026; báo
cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về: Việc áp dụng
các quyền ưu đãi, miễn trừ cho Văn phòng Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam theo Tờ trình số 17/TTr-CP; dự
thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng
ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.
Hoàn thiện các dự án luật để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ
10:42, 04/02/2026
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chương trình công tác năm 2026
10:09, 25/12/2025
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị
Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 14, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Hà Nội, khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị, coi đây là thước đo hiệu quả điều hành và niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.
Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số
Đối với dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung; yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số...
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng
Cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, kiểm soát chặt quyền lực, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần phải chuyển đổi sang một mô hình phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
Ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: