Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Như Nguyệt

02/03/2026, 10:10

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Phiên họp thứ 55 phải chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 55.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ chỉ còn 13 ngày nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tiến hành (ngày 15/3/2026).

Phiên họp thứ 55 được tổ chức sớm hơn so với thông lệ và chia thành hai đợt. Việc chia đợt họp nhằm vừa bảo đảm tiến độ chương trình lập pháp và các nhiệm vụ thường xuyên, vừa tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo đó, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 10 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất. Khối lượng nội dung lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, những chính sách còn có các phương án lựa chọn.

“Quan điểm chung là làm đến đâu chắc đến đó, chất lượng là yếu tố quyết định”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan phải rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định; tuân thủ nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy định số 178 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến (lần 2) về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tinh thần chung là chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất kỳ khâu nào. Việc chuyển giao nhiệm kỳ cũng cần bảo đảm thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không gián đoạn hoạt động của các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời ghi nhận và biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra; đặc biệt là Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã chuẩn bị từ sớm các dự án luật thuộc trách nhiệm, tổ chức thẩm tra sơ bộ ngay trong những ngày giáp Tết để kịp trình ngay ngày đầu tiên tại phiên họp này.

Trong thời gian rất ngắn, phải tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, phiên họp này phải chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây đều là những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trước, trong và sau Tết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tích cực để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra thành công tốt đẹp. 

Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tích cực, khẩn trương trong những ngày trước Tết và nghỉ Tết. Đến nay, cơ bản các địa phương không có kiến nghị gì đối với Trung ương, với Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tại Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1744/NQ-UBTVQH15 ngày 27/6/2025 của UBTVQH về Danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; Nghị quyết của UBTVQH ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026; báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về: Việc áp dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ cho Văn phòng Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam theo Tờ trình số 17/TTr-CP; dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Hoàn thiện các dự án luật để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ

10:42, 04/02/2026

Hoàn thiện các dự án luật để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chương trình công tác năm 2026

10:09, 25/12/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chương trình công tác năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội

15:14, 24/12/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội

Từ khóa:

bầu cử Quốc hội khóa XVI Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Quốc hội Khóa XVI Sửa luật

Chủ đề:

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đọc thêm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị

Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 14, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Hà Nội, khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị, coi đây là thước đo hiệu quả điều hành và niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số

Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số

Đối với dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung; yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, kiểm soát chặt quyền lực, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần phải chuyển đổi sang một mô hình phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ

Chứng khoán

2

Thanh tra Chính phủ kiến nghị một tập đoàn Nhà nước nộp bổ sung gần 900 tỷ đồng tiền thuê đất

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiểm soát chặt quyền lực, không vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Tiêu điểm

4

Nhiều kịch bản dự báo giá dầu thế giới

Chứng khoán

5

Xuất khẩu Thanh Hóa đạt 1,1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Xuất nhập khẩu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy