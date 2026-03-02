Kênh bán lẻ tiếp tục giảm giá, kích cầu sau Tết

Nhằm bảo đảm thị trường ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân sau Tết, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn...

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái quy định. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, không để xảy ra tình trạng "chặt chém", gây bức xúc dư luận.

Thực tế đã cho thấy, để bình ổn giá hiệu quả, bên cạnh các biện pháp hành chính được thực hiện quyết liệt, điều quan trọng vẫn là dựa vào năng lực cung ứng thực chất của nền kinh tế. Khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu dồi dào, chi phí đầu vào được ổn định và năng suất sản xuất được cải thiện, giá cả sẽ có xu hướng tự điều chỉnh về mức hợp lý.

Theo đại diện Saigon Co.op, kết thúc cao điểm kinh doanh Tết, toàn hệ thống ghi nhận mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra. Riêng ngành hàng thịt heo, trứng, rau củ, bánh kẹo, trái cây... tăng 20 - 50%. Trong những ngày cận Tết, lượng giao dịch tăng gấp 3 - 4 lần, giá trị giỏ hàng bình quân cũng cao hơn 30 - 40% so với ngày thường.

"Tết năm nay doanh số ở mức tốt nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, giúp mọi khâu hoạt động trơn tru khi vào cao điểm Tết. Đặc biệt, nguồn cung dồi dào giúp giá cả ở mức không biến động mạnh", ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op, cho biết.

Nguồn cung dồi dào giúp giá cả tại hệ thống bán lẻ ở mức không biến động mạnh.

Hệ thống siêu thị Lotte Mart Việt Nam cũng ghi nhận sức mua trong giai đoạn Tết Nguyên đán năm nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Tương tự, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết sức mua trong dịp Tết tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung mạnh ở các nhóm hàng phục vụ nhu cầu mùa Tết như bánh kẹo, bia - nước giải khát, chăm sóc nhà cửa, trái cây biếu tặng và thực phẩm tươi sống.

Trong khi đó, đại diện hệ thống WinMart cho biết doanh thu toàn hệ thống Tết năm nay tăng hơn 23% so với năm ngoái, trong đó nhu cầu đối với các sản phẩm như bia, nước giải khát, bánh kẹo... vẫn ở mức cao. Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Điều hành MM Mega Market, nhận định: "Xu hướng tiêu dùng năm nay cho thấy khách hàng ưu tiên các sản phẩm thiết yếu, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm và có mức giá hợp lý.

Thay vì chi tiêu dàn trải, người tiêu dùng có xu hướng lên kế hoạch sớm, tận dụng các chương trình khuyến mãi và lựa chọn những sản phẩm mang tính ứng dụng cao”.

Sau kỳ nghỉ Tết, người dân bắt đầu quay lại nhịp sống thường nhật. Cùng với đó, nhịp mua sắm cũng dần sôi động trở lại tại các hệ thống bán lẻ hiện đại. Ghi nhận tại một số siêu thị trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội cho thấy, lượng đông hơn rõ rệt từ mùng 6 tết (22/2). Thời điểm này, không chỉ duy trì mức giá ổn định, nhiều siêu thị bắt đầu tung ra các chương trình khuyến mãi mới để kích cầu tiêu dùng.

Nhiều siêu thị ghi nhận sức mua tăng cao trong giai đoạn Tết Nguyên đán năm nay.

Đại diện WinMart và WinMart+/WiN thông tin: "Song song với việc đảm bảo nguồn cung, hệ thống tiếp tục duy trì chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu; các mặt hàng rau củ quả giữ giá ổn định. Đồng thời, các chương trình ưu đãi tích điểm hội viên, mua 1 tặng 1 và giảm giá lên tới 50% tiếp tục được triển khai, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm và thuận tiện trong những ngày đầu năm mới".

Tương tự, tại siêu thị MM Mega Market, các chương trình khuyến mãi đầu năm và giải pháp mua sắm linh hoạt (mua trực tiếp và giao tận nơi) tiếp tục được triển khai. Từ nay đến 11/3, nhóm thịt heo tại hệ thống siêu thị này sẽ có mức giá đặc biệt, từ 99.000 đồng/kg - 149.000 đồng/kg. Các mặt hàng thịt gà, thịt bò và thủy sản như cá tra, cá chẽm, cá chép, cá điêu hồng cũng đang được triển khai giá ưu đãi lớn.

Ngay sau tết, siêu thị GO! cũng đã triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn trên toàn quốc, mang thông điệp "8.3 đi GO! sắm quà cực chất - deal chất ngất". Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 11/03/2026, đem đến cơ hội mua sắm hàng trăm sản phẩm làm đẹp chất lượng, đến từ các thương hiệu nổi tiếng, với giá ưu đãi hấp dẫn lên đến 49%.

Đặc biệt, hệ thống siêu thị GO! còn áp dụng chính sách bán hàng đồng giá siêu hấp dẫn, như: đồng giá 79.000 đồng/chai sữa tắm dưỡng thể; đồng giá 99.000 đồng với các sản phẩm sữa rửa mặt, dầu gội/ xả; đồng giá 149.000 đồng đối với các sản phẩm nước tẩy trang, kem chống nắng… Ngoài ra, GO! cũng tung ra nhiều loại hộp quà tặng đến từ các thương hiệu hóa mỹ phẩm nổi tiếng, được áp dụng giảm giá sâu 38%; 40%...

Các chương trình khuyến mãi đầu năm và giải pháp mua sắm linh hoạt tiếp tục được triển khai.

Từ góc độ quản lý thị trường, Sở Công thương TPHCM đánh giá, sau Tết Nguyên đán, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn cơ bản ổn định, biến động trong biên độ hợp lý. Một số mặt hàng rau củ, hoa tươi tăng nhẹ vào cao điểm Tết nhưng không xảy ra biến động bất thường. Giá gạo và một số mặt hàng lương thực giảm nhẹ do nhu cầu tiêu dùng giảm và nguồn cung vẫn được duy trì ổn định. Đây là diễn biến phù hợp với quy luật cung - cầu theo mùa vụ.

Chương trình Bình ổn thị trường tiếp tục phát huy hiệu quả, chiếm từ 23% - 43% nhu cầu thị trường đối với nhiều mặt hàng thiết yếu. Các doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết giữ giá ổn định trong một tháng sau Tết, đồng thời bảo đảm mức giá thấp hơn tối thiểu 5% so với giá thị trường.

Hiện Sở Công Thương đã triển khai đăng ký và tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch triển khai chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu năm 2026 - Tết Đinh Mùi 2027 (từ ngày 1/4/2026 đến 31/3/2027) trên địa bàn TP.HCM nhằm bình ổn thị trường, ổn định giá cả và góp phần kiềm chế lạm phát.

Chương trình Bình ổn thị trường tiếp tục phát huy hiệu quả, chiếm từ 23% - 43% nhu cầu thị trường đối với nhiều mặt hàng thiết yếu.

Sở Công Thương đánh giá tình hình thị trường TP.HCM ổn định với nguồn cung hàng hóa dồi dào; các kênh phân phối hiện đại, từ truyền thống đến trực tuyến, phát triển mạnh mẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận hàng hóa.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2026 tại TP.HCM ước đạt hơn 152.000 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 316.000 tỉ đồng, tăng hơn 13%, cho thấy sức mua và hoạt động thương mại tiếp tục phục hồi tích cực.