Kênh bán lẻ tiếp tục giảm giá, kích cầu sau Tết

Nhằm bảo đảm thị trường ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân sau Tết, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn...
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra,
giám sát hoạt động kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng
giá trái quy định. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm
tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, bảo đảm môi trường kinh doanh
minh bạch, lành mạnh, không để xảy ra tình trạng "chặt chém", gây bức
xúc dư luận.
Thực tế đã cho thấy, để bình ổn giá hiệu quả, bên cạnh các
biện pháp hành chính được thực hiện quyết liệt, điều quan trọng vẫn
là dựa vào năng lực cung ứng thực chất của nền kinh tế. Khi nguồn cung
hàng hóa thiết yếu dồi dào, chi phí đầu vào được ổn định và năng suất sản xuất
được cải thiện, giá cả sẽ có xu hướng tự điều chỉnh về mức hợp lý.
Theo đại diện Saigon Co.op, kết thúc cao điểm kinh doanh Tết,
toàn hệ thống ghi nhận mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ, vượt kế hoạch
đề ra. Riêng ngành hàng thịt heo, trứng, rau củ, bánh kẹo, trái cây... tăng 20
- 50%. Trong những ngày cận Tết, lượng giao dịch tăng gấp 3 - 4 lần, giá trị giỏ
hàng bình quân cũng cao hơn 30 - 40% so với ngày thường.
"Tết năm nay doanh số ở mức tốt nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng
từ sớm, giúp mọi khâu hoạt động trơn tru khi vào cao điểm Tết. Đặc biệt, nguồn
cung dồi dào giúp giá cả ở mức không biến động mạnh", ông Võ Trần Ngọc,
Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op, cho biết.
Hệ thống siêu thị Lotte Mart Việt Nam cũng ghi nhận
sức mua trong giai đoạn Tết Nguyên đán năm nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ
năm 2025. Tương tự, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết sức mua trong dịp
Tết tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung mạnh ở các nhóm
hàng phục vụ nhu cầu mùa Tết như bánh kẹo, bia - nước giải khát, chăm sóc nhà cửa,
trái cây biếu tặng và thực phẩm tươi sống.
Trong khi đó, đại diện hệ thống WinMart cho
biết doanh thu toàn hệ thống Tết năm nay tăng hơn 23% so với năm ngoái, trong đó
nhu cầu đối với các sản phẩm như bia, nước giải khát, bánh kẹo... vẫn ở mức
cao. Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Điều hành MM Mega Market, nhận định: "Xu
hướng tiêu dùng năm nay cho thấy khách hàng ưu tiên các sản phẩm thiết yếu, nguồn
gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm và có mức giá hợp lý.
Thay vì chi tiêu
dàn trải, người tiêu dùng có xu hướng lên kế hoạch sớm, tận dụng các chương
trình khuyến mãi và lựa chọn những sản phẩm mang tính ứng dụng cao”.
Sau kỳ nghỉ Tết, người dân bắt đầu quay lại nhịp sống thường
nhật. Cùng với đó, nhịp mua sắm cũng dần sôi động trở lại tại các hệ thống bán
lẻ hiện đại. Ghi nhận tại một số siêu thị trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội cho thấy,
lượng đông hơn rõ rệt từ mùng 6 tết (22/2). Thời điểm này, không chỉ duy trì mức
giá ổn định, nhiều siêu thị bắt đầu tung ra các chương trình khuyến mãi mới
để kích cầu tiêu dùng.
Đại diện WinMart và WinMart+/WiN thông tin: "Song song
với việc đảm bảo nguồn cung, hệ thống tiếp tục duy trì chương trình bình ổn giá
đối với các mặt hàng thiết yếu; các mặt hàng rau củ quả giữ giá ổn định. Đồng
thời, các chương trình ưu đãi tích điểm hội viên, mua 1 tặng 1 và giảm giá lên
tới 50% tiếp tục được triển khai, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm tiết
kiệm và thuận tiện trong những ngày đầu năm mới".
Tương tự, tại siêu thị MM Mega Market, các chương trình khuyến
mãi đầu năm và giải pháp mua sắm linh hoạt (mua trực tiếp và giao tận nơi) tiếp
tục được triển khai. Từ nay đến 11/3, nhóm thịt heo tại hệ thống
siêu thị này sẽ có mức giá đặc biệt, từ 99.000 đồng/kg - 149.000 đồng/kg. Các mặt hàng thịt gà, thịt bò và
thủy sản như cá tra, cá chẽm, cá chép, cá điêu hồng cũng đang được triển khai
giá ưu đãi lớn.
Ngay sau tết, siêu thị GO! cũng đã triển khai chương trình
khuyến mãi quy mô lớn trên toàn quốc, mang thông điệp "8.3 đi GO! sắm quà
cực chất - deal chất ngất". Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày
11/03/2026, đem đến cơ hội mua sắm hàng trăm sản phẩm làm đẹp chất lượng, đến từ
các thương hiệu nổi tiếng, với giá ưu đãi hấp dẫn lên đến 49%.
Đặc biệt, hệ thống siêu thị
GO! còn áp dụng chính sách bán hàng đồng giá siêu hấp dẫn, như: đồng giá 79.000
đồng/chai sữa tắm dưỡng thể; đồng giá 99.000 đồng với các sản phẩm
sữa rửa mặt, dầu gội/ xả; đồng giá 149.000 đồng đối với các sản
phẩm nước tẩy trang, kem chống nắng… Ngoài ra, GO! cũng tung ra
nhiều loại hộp quà tặng đến từ các thương hiệu hóa mỹ phẩm nổi
tiếng, được áp dụng giảm giá sâu 38%; 40%...
Từ góc độ quản lý thị trường, Sở Công thương TPHCM đánh giá,
sau Tết Nguyên đán, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa
bàn cơ bản ổn định, biến động trong biên độ hợp lý. Một số mặt hàng rau củ, hoa
tươi tăng nhẹ vào cao điểm Tết nhưng không xảy ra biến động bất thường. Giá gạo
và một số mặt hàng lương thực giảm nhẹ do nhu cầu tiêu dùng giảm và nguồn cung
vẫn được duy trì ổn định. Đây là diễn biến phù hợp với quy luật cung - cầu theo
mùa vụ.
Chương trình Bình ổn thị trường tiếp tục phát huy hiệu quả,
chiếm từ 23% - 43% nhu cầu thị trường đối với nhiều mặt hàng thiết yếu. Các
doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết giữ giá ổn định trong một tháng sau
Tết, đồng thời bảo đảm mức giá thấp hơn tối thiểu 5% so với giá thị trường.
Hiện Sở Công Thương đã triển khai đăng ký và tiếp tục tham
mưu UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch triển khai chương trình Bình ổn thị trường
các mặt hàng thiết yếu năm 2026 - Tết Đinh Mùi 2027 (từ ngày 1/4/2026 đến 31/3/2027)
trên địa bàn TP.HCM nhằm bình ổn thị trường, ổn định giá cả và góp phần kiềm chế
lạm phát.
Sở Công Thương đánh giá tình hình thị trường TP.HCM ổn định
với nguồn cung hàng hóa dồi dào; các kênh phân phối hiện đại, từ truyền thống đến
trực tuyến, phát triển mạnh mẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận hàng hóa.
Tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2026 tại TP.HCM ước đạt
hơn 152.000 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu
năm, doanh thu đạt hơn 316.000 tỉ đồng, tăng hơn 13%, cho thấy sức mua và hoạt
động thương mại tiếp tục phục hồi tích cực.
Hơn 500 sản phẩm góp mặt tại phiên chợ “Tết Xanh – Quà Việt”
17:47, 11/02/2026
Đặc sản OCOP các vùng miền thu hút người dân sắm Tết
Từ tình yêu cà phê và khát vọng giúp buôn làng thoát nghèo, anh Y Pốt Niê, nhà sáng lập Ê Đê Café, đã chọn con đường khởi nghiệp gắn với nông sản bản địa. Không chỉ làm cà phê như một sản phẩm thương mại, anh đã theo đuổi mục tiêu xây dựng giá trị bền vững dựa trên văn hóa, chất lượng và sinh kế của đồng bào vùng đất nơi anh đang sống.
Thanh Hóa tăng cường bình ổn giá vật liệu xây dựng trước áp lực cung – cầu
Trước nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh phục vụ các dự án hạ tầng, đầu tư công và chỉnh trang đô thị, Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, bình ổn giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá...
Sự sụp đổ của đế chế bán lẻ xa xỉ Saks
Saks Global gần đây đã nộp đơn phá sản, đóng đồng loạt nhiều cửa hàng và “khai tử” chuỗi cửa hàng Saks Off-Fifth, báo hiệu sự sụp đổ của một trong những đế chế bán lẻ xa xỉ lớn nhất thế giới...
Hơn 500 sản phẩm góp mặt tại phiên chợ “Tết Xanh – Quà Việt”
Phiên chợ “Tết Xanh – Quà Việt” Xuân Bính Ngọ 2026 quy tụ gần 40 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Phú Quốc… với hơn 500 chủng loại hàng hóa, sản phẩm…
Đặc sản OCOP các vùng miền thu hút người dân sắm Tết
Những ngày cận Tết, từ các làng nghề truyền thống, vùng nguyên liệu nông sản đến các xưởng chế biến, đóng gói, tất cả đều đang chạy hết công suất nhằm kịp thời cung ứng hàng hóa cho thị trường – giai đoạn được xem là “mùa vàng” của các sản phẩm đặc trưng địa phương…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: