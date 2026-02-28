Những căn hộ Penthouse mang cá tính riêng

Số lượng giới hạn, không gian sang trọng, tầm nhìn phóng khoáng… những căn Penthouse luôn gây ấn tượng về sự sang trọng. Từ ý tưởng ban đầu là tận dụng không gian trống phía trên cùng của tòa nhà, giờ đây các kiến trúc sư đã tạo nên thành công ngoài mong đợi cho các căn hộ này…

Khác với căn hộ chung cư bị bó hẹp trong một khuôn khổ nhất định, một số căn Penthouse có thể sở hữu phần hành lang dài bao quanh – hoàn hảo cho việc ngắm cảnh. Kiến trúc ban đầu phụ thuộc vào chủ đầu tư và không thể tuỳ ý thay đổi. Do đó, hầu hết các gia chủ đã thêm “cá tính” cho căn hộ của mình bằng cách tạo thêm chiều sâu không gian, lựa chọn nội thất cũng như tạo điểm nhấn cho những mảng tường...

Hiện tại, phong cách hiện đại, tối giản phối hợp “mượt mà” nhất cho loại hình căn hộ Penthouse bởi đặc tính phân bố không gian khoa học và phù hợp giúp cho hiệu ứng thị giác về chiều sâu càng trở nên rõ ràng. Xu hướng chung hiện nay là các kiến trúc sư hạn chế sự rườm rà, dù các giải pháp tạo hình khá phong phú song tinh thần của sự tối giản vẫn luôn ngự trị.

Bên cạnh đó các thủ pháp trang trí sử dụng vật liệu hướng tới sự tối giản nhưng không hề đơn giản. Các vật liệu dù là công nghiệp hay tự nhiên, đều hướng đến sự bộc lộ cá tính của trước hết là người thiết kế và sau đó là các gia chủ. Đặc biệt, trong tổ chức không gian nội thất căn hộ chung cư cao tầng, đặc biệt là các căn hộ có diện tích lớn, thì xu hướng thông thoáng, chiếu sáng cho các khu phụ trợ như vệ sinh và bếp đã trở thành tiêu chuẩn và phân biệt “đẳng cấp”.

KHAI SƠN DUO PENTHOUSE

Các kiến trúc sư đến từ Idee Architects đã thiết kế căn hộ Khai Sơn này bằng cách kết hợp hai căn hộ áp mái liền kề thành một không gian 600 m2 dành cho một gia đình trẻ tại Hà Nội. Thay vì lối tổ chức mặt bằng theo chiều ngang truyền thống, công trình tập trung vào trải nghiệm chiều sâu và sự kết nối theo chiều dọc thông qua các khoảng thông tầng và trục giao thông trung tâm.

Một trục giao thông trung tâm xác định bố cục, chia căn hộ áp mái thành hai phần: các khu chức năng chính ở một bên và các khu vực bổ sung ở phía còn lại với tầm nhìn rộng mở ra thành phố. Điểm nhấn của căn hộ nằm ở hai hệ cầu thang mang sắc thái đối lập: một cầu thang vuông tuyến tính mạnh mẽ và một cầu thang xoắn mang tính điêu khắc mềm mại.

Hai khoảng thông tầng lớn được khai thác tối đa: một khu vực phòng khách cao rộng với đường nét dứt khoát, và một khu vườn trong nhà kết nối bếp - phòng ăn, mang mảng xanh len lỏi vào không gian sinh hoạt riêng tư. Sự liên tục theo chiều dọc được nhấn mạnh thông qua các hình khối tuyến tính trong phòng khách và những cây cao trong vườn, tạo ra một bầu không khí mở, vui tươi và tràn ngập ánh sáng cho cả trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, công trình sử dụng vật liệu có tính tương phản cao như đá travertine thô mộc kết hợp cùng chi tiết kim loại sắc sảo. Tất cả tạo nên một hành trình không gian liên mạch, tối ưu hóa tầm nhìn ra cảnh quan thành phố và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Khai Sơn Penthouse không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu hiện của sự cởi mở, sáng tạo và gắn kết gia đình trong một không gian sống trên cao.

Dự án tôn vinh những nhà cung cấp và sản xuất nội thất trong nước này đã thắng giải Interior Design tại Architecture Masterprize 2025. Qua dự án này các kiến trúc sư Idee Architects tin rằng tương lai của ngành sản xuất nội thất tại Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh về chất lượng và phong cách khi đặt cạnh các sản phẩm nhập khẩu.

ECOPARK PENTHOUSE

Tọa lạc trên tầng 33 của tòa chung cư trong khuôn viên một khu đô thị ở huyện Văn Giang, Hưng Yên, căn hộ Penthouse này gây ấn tượng nhờ thiết kế nội thất phong cách công nghiệp độc đáo với gam màu trầm ấm và hệ thống gác lửng bằng thép lạ mắt.

Chưa bao giờ phong cách Industrial lại rõ nét trong một căn hộ bứt phá sự sáng tạo về không gian đến vậy. Hệ trần cao cho phép giải pháp cải tạo thêm hệ sàn lửng, hàng lang kết nối liên thông với nhau như một dòng chảy lạ mắt, đứng tại vị trí bất kì chỗ nào cũng đều có thể quan sát hết mọi không gian của căn hộ. Chủ nhà là một doanh nhân hơi hướng chút nghệ sĩ, có rất nhiều bạn bè giao lưu, do đó không gian này ra đời từ chính đề bài ấy.

Sự phóng khoáng và "phong cách rock" luôn được phản ánh trên bề mặt của các vật liệu thô như tường bê tông, gạch và thép gỉ. Chủ nhân căn hộ này tự giới thiệu: “Đây là một căn nhà thư giãn, bởi vì bạn có thể thấy rằng mọi ngóc ngách đều tràn ngập sự lãng mạn, vì vậy hãy cứ “ngẫu nhiên” chọn một nơi để bạn có thể đắm mình trong những giấc mơ…”

Một trong những thách thức chính là căn hộ 180m2 này là ở việc lắp đặt hệ thống thép với cả chiều dài và chiều cao đều vượt quá kích thước của thang máy. Nhóm kiến trúc sư phải áp dụng giải pháp cắt nhỏ hệ thống thép và đảm bảo số lượng của các điểm kết nối, khớp nối sao cho càng ít càng tốt. Việc giảm thiểu khớp nối sẽ tạo nên sự mạch lạc về mặt cảm xúc cho tổng thể thiết kế của công trình Penthouse và đảm bảo được tính chất Industrial theo nguyện vọng của chủ nhà.

Sự linh hoạt trong thiết kế được thể hiện ở cách nhóm kiến trúc sư phối hợp giữa các phong cách khác nhau để mang lại sự thống nhất trong tổng thể. Ở một số chi tiết trong căn Penthouse, chất liệu Industrial nhường chỗ cho tinh thần của Brutalism như bức tường lớn ở khu vực phòng ăn thông tầng, hay cầu thang kim loại xoắn khá lạnh và khắc kỷ. Đây là một cảm hứng khá mới mẻ ở Việt Nam đương đại, nhưng nhóm kiến trúc sư cho biết gần như không khó khi thuyết phục gia chủ với những sáng tạo có phần khác thường này.

Mặt khác, hơn 2/3 diện tích được cải tạo dành cho không gian “thư giãn”, tuy nhiên, các kiến trúc sư không quên bố trí một số không gian chức năng cho phòng ngủ theo yêu cầu của chủ nhà. Ngoài khu vực phòng ngủ master thoải mái, còn có thêm hai phòng ngủ nữa dành cho trẻ em hoặc nhóm bạn bè đến thăm.

Dù được thiết kế cho một gia chủ độc thân, căn hộ tựa như đã sẵn sàng trở thành điểm dừng chân cuối cùng cho một cuộc sống gia đình nhưng vẫn đủ lãng mạn và phóng khoáng.