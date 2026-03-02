Thứ Hai, 02/03/2026

Mỹ áp thuế toàn cầu 15%: Giai đoạn thuận lợi để các nhà máy FDI tăng tốc đơn hàng

Thu Minh

02/03/2026, 19:01

Đánh giá về tác động với môi trường đầu tư sau khi Mỹ công bố nâng mức thuế 15% trên toàn cầu, Dragon Capital cho rằng trong ngắn hạn, diễn biến này mang tính tích cực cho Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Như VnEconomy đưa tin, ngày 20/02/2026, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết rằng Tổng thống không có thẩm quyền áp thuế quan dựa trên đạo luật IEEPA, vốn là cơ sở pháp lý của toàn bộ hệ thống thuế quan từ "Ngày Giải phóng" tháng 4/2025.

Điều này có nghĩa là mức thuế 46% công bố hồi tháng 4/2025 với Việt Nam không còn hiệu lực; Mức thuế 20% sau đàm phán (tháng 8/2025) bị vô hiệu hóa. Các thỏa thuận thương mại song phương ký dưới IEEPA không còn nền tảng pháp lý vững như trước.

Trong vòng vài giờ sau phán quyết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp viện dẫn Mục 122, Đạo luật Thương mại năm 1974, áp dụng mức thuế toàn cầu 15% đồng đều lên tất cả các quốc gia, ban đầu công bố 10%, nâng lên 15% vào ngày hôm sau — mức tối đa theo luật định.

Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 24/02/2026, duy trì các miễn trừ tương tự như mức thuế cơ bản IEEPA cũ: hàng đủ điều kiện USMCA, hàng đã chịu thuế theo Mục 232, khoáng sản chiến lược, sản phẩm năng lượng, dược phẩm, chất bán dẫn và các sản phẩm điện tử.

Theo đánh giá mới nhất của Dragon Capital, với mức thuế danh nghĩa giảm từ 20% xuống 15%, Việt Nam nằm trong nhóm hưởng lợi trong ASEAN. Trước đây, Việt Nam chịu mức 20% trong khi phần lớn các nước trong khu vực chịu khoảng 19% — chênh lệch nhỏ nhưng đủ tạo bất lợi cạnh tranh. Việc áp dụng mức thuế đồng đều 15%, giúp môi trường cạnh tranh xuất khẩu trong khu vực trở nên cân bằng hơn.

Tuy nhiên, con số quan trọng hơn là thuế thực tế do khoảng một phần ba hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ là thuộc nhóm điện tử, lĩnh vực phần lớn được miễn thuế. Nhờ đó, mức thuế thực tế ước tính giảm từ khoảng 12% (sau thỏa thuận tháng 8/2025) xuống còn khoảng 9,9% như hiện nay. 

Theo Mục 122, mức thuế mới tự động hết hiệu lực sau 150 ngày — tức khoảng ngày 24/07/2026 trừ khi Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu gia hạn. Khả năng gia hạn hiện được đánh giá là thấp: đa số nghị sĩ cả hai đảng đã nhiều lần bỏ phiếu phản đối chính sách thuế quan, hơn 60% người dân Hoa Kỳ không ủng hộ thuế quan, và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2026 khiến các nhà lập pháp ít có động lực chính trị để ủng hộ việc duy trì mức thuế cao.

Tuy nhiên, chính quyền Trump đã có động thái hành động. Ngay trong tuần qua, văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố các cuộc điều tra theo Mục 301 nhắm vào hầu hết các đối tác thương mại lớn, bao gồm các vấn đề như dư thừa công nghiệp, lao động cưỡng bức và rào cản kỹ thuật số. Khác với Mục 122, Mục 301 không có giới hạn mức thuế và có thể duy trì trong thời gian dài, nhưng đòi hỏi quy trình điều tra thường kéo dài từ 6 đến 12 tháng trước khi có quyết định cuối cùng.

Rủi ro riêng đối với Việt Nam cần theo dõi, theo Dragon Capital,  Việt Nam từng là đối tượng điều tra theo Mục 301 về vấn đề tiền tệ và gỗ khai thác bất hợp pháp vào năm 2020, cả hai cuộc điều tra đều khép lại mà không dẫn tới việc áp thuế. Vòng mới có thể tập trung vào ba điểm: hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc qua Việt Nam, quản lý tỷ giá tiền đồng và các rào cản với công ty công nghệ Hoa Kỳ.

Điểm tích cực đáng ghi nhận ở đây là chuyến thăm Hoa Kỳ gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm và Washington đã cam kết nới lỏng kiểm soát xuất khẩu công nghệ sang Việt Nam trong các lĩnh vực AI và bán dẫn. Đây là dư địa đàm phán quan trọng, mở ra cơ hội để Việt Nam dịch chuyển lên phần chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao hơn.

Đánh giá về tác động với môi trường đầu tư, Dragon Capital cho rằng trong ngắn hạn, diễn biến này mang tính tích cực cho Việt Nam. Áp lực thuế quan giảm về thực chất, môi trường cạnh tranh xuất khẩu cải thiện và 150 ngày tới tạo một nền tảng ổn định để doanh nghiệp lập kế hoạch. Đây cũng là giai đoạn thuận lợi để các nhà máy FDI tăng tốc đơn hàng trước khi cục diện pháp lý thay đổi.

Trong trung và dài hạn, các động lực nội tại vẫn là yếu tố dẫn dắt chính cho thị trường chứng khoán Việt Nam: đầu tư công tăng tốc, cải cách pháp lý tháo gỡ dự án tắc nghẽn, thị trường bất động sản phục hồi và kỳ vọng nâng hạng thị trường lên Emerging Market. Những yếu tố này phần lớn không phụ thuộc trực tiếp vào diễn biến thuế quan Hoa Kỳ và vẫn đang diễn ra theo đúng lộ trình.

Rủi ro cần theo dõi là tiến độ và kết quả các cuộc điều tra Mục 301, đặc biệt với ngành điện tử và dệt may. Song cần đặt rủi ro này vào đúng bối cảnh: ngay cả trong kịch bản Mục 301 được áp dụng, phạm vi sẽ hẹp và có thể đàm phán - khác hẳn so với mức thuế 46% đồng đều từng xuất hiện hồi năm ngoái.

cạnh tranh xuất khẩu chuyến thăm Hoa Kỳ đạo luật IEEPA Dragon Capital Mục 301 mức thuế 15% thuế quan Hoa Kỳ tổng thống Donald Trump việt nam xuất khẩu công nghệ

VnEconomy