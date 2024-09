Hàng trăm tấn rau củ “lên đường” ra Bắc, siêu thị cam kết đủ hàng

Từ ngày 8/9 đến nay, chuỗi cung ứng hàng hóa của các hệ thống phân phối lớn đã tập trung nguồn lực để tiếp ứng hàng hóa cho các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão. Thời điểm này, thực phẩm tươi sống, mì gói, vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày là ưu tiên hàng đầu nên các hệ thống bán lẻ tập trung vận chuyển các mặt hàng này ra Bắc.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chuỗi WinMart, cho biết, tất cả 4 nông trại WinEco tại miền Bắc bao gồm Hà Nam, Quảng Ninh, Tam Đảo và Hải Phòng đã bị tàn phá hoàn toàn, đồng ruộng bị ngập úng, các nhà vườn đều bị sập, tróc mái và gần như mất trắng sản lượng. Tuy nhiên mỗi ngày, gần 100 tấn rau củ thiết yếu đã được vận chuyển từ miền Nam và Lâm Đồng ra miền Bắc.

Đây là nỗ lực của WinEco nhằm đảm bảo nguồn cung cấp rau củ cho người dân, đồng thời bù đắp sự thiếu hụt do thiệt hại của các nông trường miền Bắc sau bão Yagi, nhất là các loại rau phổ biến như mồng tơi, cải ngọt, cải xanh, cải chíp, bầu bí, mướp đắng, và nhiều mặt hàng khác. Đặc biệt, các nông sản WinEco được bày bán tại chuỗi siêu thị, cửa hàng WinMart, WinMart+, WIN không tăng giá, giúp ổn định thị trường.

"Hiện tại, hoạt động vận chuyển hàng hóa từ kho hàng Supra đến các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN đang gặp trở ngại do tình trạng ngập lụt và sạt lở tại các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời phục vụ người dân. Đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ tại các kho trung tâm và sẵn sàng phân phối đến các siêu thị/cửa hàng," ông Nguyễn Tiến Dũng khẳng định.

Tương tự, bà Trần Thu Quỳnh, Giám đốc thu mua khu vực miền Bắc và miền Trung - Aeon Việt Nam cho biết, một số tuyến đường tại khu vực phía Bắc bị ngập lụt gây khó khăn cho việc di chuyển hàng hóa, dẫn đến thời gian vận chuyển bị kéo dài. Tuy nhiên, Aeon Việt Nam đang tích cực phối hợp với các nhà cung cấp để tìm giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo nguồn hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo bà Quỳnh, đồng hành cùng người dân an tâm mua sắm trong giai đoạn mưa lũ, các Trung tâm bách hóa và siêu thị Aeon khu vực phía Bắc đã nâng lượng hàng đặt hàng từ nhà cung cấp gấp 2 - 3 lần, đặc biệt là các mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống. Bên cạnh đó, do nhu cầu của người tiêu dùng đối với rau củ quả tăng cao nên Aeon Việt Nam đã làm việc với nhà cung cấp để vận chuyển trung bình gần chục tấn hàng mỗi ngày từ Đà Lạt.

Hệ thống siêu thị GO!, Big C thuộc Central Retail Việt Nam cũng đã tăng 100% sản lượng cung ứng rau củ các loại so với ngày thường. Theo đó, trung bình mỗi chuyến xe từ Đà Lạt giao cho miền Trung và miền Bắc là 40 tấn/chuyến nay tăng lên 75 - 80 tấn. Tính đến ngày 10/9, Central Retail Việt Nam đã vận chuyển 3 chuyến hàng đến các siêu thị GO!, Big C miền Bắc, với khoảng 150 tấn rau củ quả. Các chương trình khuyến mãi để có giá tốt vẫn được GO!, Big C, Tops Market áp dụng.

Hệ thống MM Mega Market cũng đang tăng dự trữ nguồn hàng thực phẩm do lo ngại sự gián đoạn chuỗi cung ứng có thể xảy tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, bảo đảm có đủ nguồn hàng tươi sống như rau củ quả, thịt heo… đi khắp các tỉnh, thành Bắc Bộ, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng... "MM Mega Market đã tăng lên 2 chuyến xe vận chuyển rau củ quả từ Bình Dương và Lâm Đồng đến Hà Nội mỗi ngày (tương đương 16 tấn). Chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì nguồn cung ổn định nhất có thể với cam kết không tăng giá hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng tươi sống như rau củ quả thịt cá... ", đại diện MM Mega Market thông tin.

Trước khi siêu bão Yagi đổ bộ, các siêu thị Co.opmart ở phía Bắc đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ lên gấp 3 so với ngày thường, tập trung vào các loại rau củ quả, gạo, mì ăn liền, bún ăn liền, đường, dầu ăn, bột ngọt… Trung tâm phân phối miền Bắc của Saigon Co.op (tại Bắc Ninh) được đặt trong trạng thái khẩn trương nhất, hoạt động 24/24 giờ với nhiệm vụ xử lý và điều phối xe vận chuyển hàng hóa. Số lượng xe được Saigon Co.op điều hướng từ các trung tâm khác đến phục vụ riêng cho thị trường miền Bắc tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho hay: "Chúng tôi đồng thời liên tục tăng cường đưa thực phẩm tươi sống từ miền Trung, Tây Nguyên và cả Đông Nam Bộ ra chi viện cho các siêu thị ở miền Bắc". Cụ thể, Saigon Co.op đã đặt hơn 200 tấn rau muống, cải ngọt, bí đao, cải thảo, dưa leo, cà chua, xà lách, ớt chuông, bầu, bí, bưởi, chuối, xoài, dưa hấu, dưa lưới, cam… từ các nhà vườn, hợp tác xã, hộ kinh doanh… và sẽ vận chuyển liên tục từ Nam ra Bắc.

Ngày 11/9, Bộ Công thương tiếp tục ban hành Công điện hỏa tốc về việc tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét sau bão. Trong đó, Bộ Công thương yêu cầu tập trung triển khai tổ công tác tiền phương về cung ứng, điều tiết hàng hóa thiết yếu tại các địa phương chịu ảnh hưởng sau bão số 3 để trực tiếp nắm bắt tình hình thị trường và nhu cầu hàng hóa thiết yếu. Thực hiện công tác điều tiết giữa các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng của mưa, lũ với các tỉnh, thành phố khác nhằm bảo đảm duy trì cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các địa phương chịu tác động mưa, lũ.

Bộ Công thương sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thường xuyên, liên tục nắm bắt, báo cáo tình hình của các địa phương. Từ đó, để có chỉ đạo cụ thể, kịp thời trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng điều tiết và vận chuyển hàng hóa phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, qua báo cáo tình hình từ các Sở Công Thương, nguồn cung hàng hóa và giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, không có sự thay đổi nhiều về giá, trừ một số loại rau xanh có tăng giá nhẹ do khó bảo quản.

Trước đó, ngày 9 và 10/9, Bộ Công thương có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa thiết yếu về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho các vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ; đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường sau bão.