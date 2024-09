Các chương trình khuyến mãi thành công đẩy sức mua lên cao

Các chương trình khuyến mãi giảm giá đến 50% - 60% và bán hàng giá "sốc", bán đồng giá đối với một số mặt hàng đã thành công thu hút người tiêu dùng rút hầu bao mua sắm. Cụ thể, những nhóm ngành hàng có sức mua tăng cao là ở nhóm sản phẩm lương thực – thực phẩm thì tập trung mặt hàng rau củ, quả, thủy – hải sản, thực phẩm đông lạnh; ở nhóm sản phẩm nhu yếu phẩm là nước giặt/xả, sữa tắm, dầu gội, nước lau sàn nhà…

NGƯỜI TIÊU DÙNG TẤP NẬP MUA SẮM

Chỉ riêng trong ngày 1/9, ghi nhận của hệ thống MM Mega Market cho thấy doanh số đã tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023. Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market, cho hay giá trị giỏ hàng của khách tăng trung bình khoảng 10% so với ngày nghỉ 1/9 năm ngoái. "Ngoài chương trình khuyến mãi giảm giá chung, dịp lễ 2/9 này hệ thống đặc biệt giảm giá mạnh 1 số mặt hàng nông sản trong nước và nhập khẩu, các nguyên liệu chế biến món ăn Việt và áp dụng bán hàng đồng giá cho một số nhóm hàng", ông Khôi thông tin.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, nhiều siêu thị tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng đột biến, tập trung vào các quầy thực phẩm, hàng ăn uống và thời trang. Tại siêu thị Emart Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP.HCM), đến cuối giờ trưa, các quầy thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thời trang, hóa mỹ phẩm… đông nghẹt khách, nhiều khu vực người và xe đẩy hàng chen bít cả lối đi. Tương tự, một số siêu thị khác như Lotte Mart Nam Sài Gòn (quận 7), Aeon Tân Phú (Tân Phú)… cũng có rất đông người dân tập trung mua các loại thực phẩm cùng nhiều loại hàng gia dụng khác.

Các chương trình khuyến mãi, giảm giá đã thành công thu hút người tiêu dùng rút hầu bao mua sắm.

Ngày 3/9, hệ thống siêu thị của Saigon Co.op bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food … ghi nhận sức mua tại các siêu thị, cửa hàng thuộc hệ thống đã tăng khá so với ngày thường, có nơi tăng gần gấp 2 lần. Đặc biệt, những điểm bán đơn vị ghi nhận các Co.opmart, Co.opXtra nằm trong các căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại… có lượt khách tăng cao. Lý do là các siêu thị tổ chức Lễ hội ẩm thực Việt vào cuối tuần nên đã thu hút lượng khách hàng lớn là dân cư hoặc khách đến trung tâm thương mại để giải trí.

Bên cạnh điểm bán vật lý, lượng đơn hàng nhà bán lẻ Việt tiếp nhận qua trực tuyến cũng tăng gấp 2 lần so với ngày thường. "Giá trị giỏ hàng trung bình từ 400.000 - 500.000 đồng, tập trung vào các mặt hàng đang nằm trong danh mục khuyến mãi thuộc chương trình Tự hào hàng Việt như: thực phẩm tươi sống thiết yếu, thực phẩm khô, nước giải khát, trái cây, hóa mỹ phẩm…", đại diện Saigon Co.op cho biết thêm.

Trong khi đó, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức khai mạc sự kiện "Khuyến mại hàng hiệu – CITY SALE 2024", với mức giảm giá hàng hóa lên đến 80%. Sự kiện cũng góp phần tăng sức mua tại các Trung tâm thương mại Union Square (Quận 1); SCVivo City (Quận 11); Trung Thông tin Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam (Quận 11) và đóng góp vào mức tăng trưởng thị trường bán lẻ của thành phố trong dịp lễ 2/9 năm nay.

Nhiều siêu thị đã triển khai thêm một số loại hình khuyến mại nhằm tăng thêm ưu đãi cho người tiêu dùng trở lại thành phố làm việc.

Tại Hà Nội, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, ngoài các chương trình khuyến mại được triển khai trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các siêu thị đã triển khai thêm một số loại hình khuyến mại nhằm tăng thêm ưu đãi cho người tiêu dùng trở lại thành phố làm việc. Đơn cử tại Go!, BigC, đại diện Tập đoàn Retail Central cho biết, hệ thống siêu thị đang triển khai một số chương trình khuyến mại tập trung vào nhóm sản phẩm phục vụ mùa trung thu, mùa tựu trường, sum họp gia đình… Ngoài ra, siêu thị này tăng thêm khuyến mại cho tiêu dùng là giảm giá trên từng hóa đơn.

Đại diện các siêu thị BRG, GO, Big C, WinMart cho biết, hiện nay sức mua đang phục hồi khá tốt. Do đó, các nhà bán lẻ này đang tập trung mở rộng hệ thống điểm bán, tìm kiếm nguồn hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì giá bán ổn định và nâng cao doanh số. Các hệ thống siêu thị cũng tiếp tục triển khai loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn với nhiều ưu đãi trên kênh online nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người mua.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CẦN HỢP LÝ VÀ TẬP TRUNG

Lý giải nguyên nhân sức mua những ngành hàng và nhóm sản phẩm tăng cao trong kỳ nghỉ lễ, đại diện một nhà bán lẻ chỉ ra rằng, người tiêu dùng ngày càng tiêu dùng thông minh hơn và quá quen thuộc với hoạt động ưu đãi, giảm giá, khuyến mãi… nên chương trình kích cầu tiêu dùng phải bám sát thị hiếu khách hàng.

Chính vì vậy, hầu hết chương trình kích cầu tiêu dùng của các nhà bán lẻ phải đảm bảo đi vào chiều sâu chứ không chỉ dừng ở mở rộng ngành hàng, cùng với đó là tập trung vào nhóm sản phẩm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phù hợp với xu hướng thị trường ở từng những mùa mua sắm cao điểm trong năm.

Giỏ hàng mua sắm cho thấy gần đây người dân vẫn tập trung mua sắm vào nhóm hàng thiết yếu hàng ngày, thực phẩm.

Thời gian gần đây, các chương trình khuyến mãi, giảm giá với quy mô lớn đã trở thành một trong các kênh phù hợp để doanh nghiệp đẩy mạnh đưa hàng hóa ra thị trường, kích thích sức mua. Ở vai trò nhà phân phối, bà Huỳnh Bích Thủy, Giám đốc phòng giao dịch nhà cung cấp Saigon Co.op, cho biết dù vậy xu hướng người dân chủ yếu tập trung mua sắm nhóm hàng thực phẩm thiết yếu, thực tươi sống là chính.

Đối với nhóm hàng không phải thực phẩm thiết yếu, sức mua đang bị chậm dần, dẫn đến các doanh nghiệp trong nước dè chừng sản xuất ra sản phẩm mới. Đặc biệt, nhóm hàng này còn bị cạnh tranh rất lớn với hàng online Trung Quốc. Do đó, nhà nước cần quan tâm hỗ trợ cho nhóm ngành hàng này.

Ông Hà Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Satra cũng nhìn nhận rằng, từ giỏ hàng mua sắm của người dân qua các hệ thống bán lẻ cho thấy gần đây người dân vẫn tập trung mua sắm vào nhóm hàng thiết yếu hàng ngày, thực phẩm. Do đó, ông cho rằng đối với chương trình khuyến mãi tập trung, nên có thời gian ngắn lại nhưng làm rầm rộ và đồng loạt để thu hút sự chú ý của người dân.

Ở góc độ sở ngành, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công TP.HCM đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và thành phố nói riêng đã đối mặt với nhiều thách thức do cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Với tinh thần luôn đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp, ngành công thương thành phố đã triển khai nhiều chương trình và giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, xúc tiến thương mại và tiêu dùng nội địa, từ đó tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Song song đó, đây cũng là những chương trình mang đến trải nghiệm mua sắm độc đáo cho người tiêu dùng và du khách, góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM như một điểm đến mua sắm hiện đại trong nước và khu vực.